Oranje laat nieuw gezicht zien en klopt Europees kampioen Portugal met 0-3

Al is de tegenstander dan in de experimentele fase in de aanloop naar het WK, het duel bood perspectief voor Oranje: defensieve discipline bijvoorbeeld. Een middenveld dat vooruit durft te denken, dat creatieve gedachten toelaat tot het bestaan, al was de terugval na rust te groot. Beweeglijke, niet plaatsgebonden aanvallers. Dat is ook zo heerlijk aan voetbal: de wedstrijd toonde de aard van het spel, met de onvoorspelbaarheid van het weer in maart. In elk geval was een interessante avond, zeker voor een oefenduel.



Portugal - Nederland 0-3, het klinkt ongeloofwaardig. Bij het verloren optreden tegen Engeland vrijdag, bij het debuut van bondscoach Ronald Koeman, was alleen het verdedigende deel behoorlijk verzorgd. Aanvallend was geen perspectief te zien. En nu dan, in het met vooral Portugezen ruim half gevulde stadion van Servette, stond een team op met verband, met overleg. Een compacte ploeg met de juiste onderlinge afstanden. Puur gericht op de counter, jazeker, maar daarvoor hoeft Nederland zich met de huidige status niet te schamen. Portugal speelde lang niet met de sterkst mogelijke formatie, maar de soevereine zege op het land waartegen Nederland pas voor de tweede keer won in dertien duels, is bijzonder.