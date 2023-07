Oranje klaar voor de jacht op de WK-titel: ‘Het plezier is terug’

Vleugelverdediger Esmee Brugts (midden) en haar teamgenoten inspecteren het stadion de avond voor het duel met Portugal. Beeld Blake Armstrong / ANP

Hoe verschilt het team ten opzichte van het vorige WK in 2019?

‘De kern is best intact gebleven. Je hebt nog steeds bekende spelers als Jacky Groenen, Lieke Martens, Daniëlle van de Donk, Jill Roord en Sherida Spitse. Twee grote namen ontbreken ten opzichte van vier jaar geleden: keeper Sari van Veenendaal, die eigenlijk vorig jaar tijdens het EK al geruisloos is vervangen door Daphne van Domselaar, en topscorer aller tijden Vivianne Miedema, die geblesseerd is.

‘Er zijn ook nieuwe talenten in de ploeg, met name de twee vleugelverdedigers. Het grootste talent is Esmee Brugts, die als linker wingback speelt. Rechts staat Victoria Pelova. Die was er vier jaar geleden ook bij, maar stond toen niet in de basis.

‘Een ander verschil is de coach. Onder Sarina Wiegman werd Oranje in 2017 Europees kampioen, en in 2019 leidde ze de ploeg naar de WK-finale. Wat veel mensen vergeten is dat het vorige WK ondanks die prestatie best moeizaam verliep; het was echt vechtvoetbal. Daarna is er niet vaak sprankelend spel te zien geweest.

‘Nu is Andries Jonker de coach, na een mislukt EK vorig jaar waarbij het niet boterde tussen het team en coach Mark Parsons. De laatste maanden is er weer een team te zien waarbij het plezier terug is. Het lijkt hem te zijn gelukt om dit team weer scherp te krijgen, waarbij het natuurlijk helpt dat hij op een dieptepunt is ingestapt.’

Oranje lijkt te kiezen voor een 5-3-2-systeem, net als de mannen vorig jaar in Qatar. Leidt die ‘on-Hollandse’ tactiek nu ook tot discussie?

‘Nee, bij de vrouwen zijn er veel minder heilige huisjes. De Nederlandse mannen zijn natuurlijk succesvol geworden in de jaren zeventig met de Hollandse school: 4-3-3 met aanvallend voetbal. Sindsdien wordt er meestal zo gespeeld en is er altijd discussie als een coach het anders wil doen.

‘Bij de vrouwen is dat minder, ook omdat ze best aanvallend spelen. Het is eigenlijk meer een 3-5-2-systeem, omdat de wingbacks ver naar voren staan. Nederland heeft nu minstens zes creatieve spelers in de basis staan: de wingbacks, en bijvoorbeeld nog Martens en Roord die makkelijk kansen creëren. Het zag er de laatste wedstrijden erg aantrekkelijk uit, maar Nederland heeft vooral geoefend tegen subtoppers. Tot nu toe hebben ze nog niet onder druk gestaan.’

Zal Nederland in de eerste poulewedstrijd tegen Portugal al echt getest worden?

‘Dat is een goede graadmeter, denk ik. Vorig jaar won Nederland nipt van Portugal op het EK, maar het had ook andersom kunnen zijn. Verdedigend kwam Nederland erg in de problemen.

‘Daarna volgt de wedstrijd tegen de Verenigde Staten, vier jaar geleden de kampioen. Dat is voor het eerst dat Nederland onder Jonker tegen een topland speelt in een wedstrijd waarin er iets op het spel staat. Daarna kunnen we iets meer zeggen over de kansen.’

Is de VS weer de grote favoriet?

‘Ze zijn zeker een van de kanshebbers, maar het team is vrij moeilijk in te schatten. Er zijn veel wisselingen geweest, en topspeler Megan Rapinoe is inmiddels ook al 38. Ze hebben ongetwijfeld weer een sterk team, want ze hebben zoveel goede voetballers, maar dit kan weleens het toernooi worden waarin de dominantie van de VS wordt doorbroken.

‘Europees kampioen Engeland, van Sarina Wiegman, wordt ook genoemd, maar die missen een belangrijke centrale verdediger en de topscorer van het EK van vorig jaar. Ook Duitsland en Frankrijk behoren tot de kanshebbers.

‘Zelf ben ik het meest benieuwd naar Spanje. Zij hebben het Engeland vorig jaar heel moeilijk gemaakt, maar daarna zijn er tien spelers weggegaan uit onvrede over de werkomstandigheden.Toch is Spanje goed blijven spelen. Dat zegt veel over de kracht van het Spaanse vrouwenvoetbal.’

Bij elk WK voor vrouwen wordt de vergelijking gemaakt met het WK voor mannen. Welke ontwikkelingen zijn er de laatste jaren geweest in de emancipatie?

‘In Nederland zijn de vergoedingen van de KNVB voor de mannen en vrouwen nu hetzelfde, maar de vrouwen delen niet mee in de commerciële inkomsten en het prijzengeld van de mannen. De Fifa heeft het prijzengeld voor dit toernooi flink verhoogd, maar dat is nog altijd maar eenderde van het prijzengeld bij de mannen. Volgend toernooi moet dat gelijk zijn.’

‘Er zullen weinig vrouwen zijn die vinden dat ze evenveel moeten verdienen als mannen, waar natuurlijk belachelijke bedragen worden betaald. Maar zolang er vrouwen zijn die niet als profvoetballer kunnen rondkomen, zal deze discussie aanhouden.

‘Je kunt zeggen dat er nou eenmaal meer aandacht is voor de mannen en dat meer inkomsten uit commercie daar een logisch gevolg van zijn, maar je kunt ook zeggen: de vrouwen werken er even hard voor. Bovendien is vrouwenvoetbal decennialang ontmoedigd door de bonden waar mannen de dienst uitmaakten. Dat is een sterk argument om te zeggen dat bonden dit niet alleen door de bril van de markt moeten bekijken, maar alleen al om historische redenen de plicht hebben om vrouwen nu wel gelijk te behandelen.’

Zie je die ongelijkheid ook op ander gebied?

‘Een treffend voorbeeld is het trainingsveld van Nederland. Dat wordt door de Fifa toegewezen. Maar Nieuw-Zeeland, waar het WK plaatsvindt, is geen groot voetballand, dus trainen de voetballers op een cricketveld met in het midden een harde plaat die normaal wordt gebruikt om te batten.

‘Dat betekent dat ze niet optimaal kunnen trainen. Bondscoach Jonker is daar boos over geworden, maar het probleem was voor de eerste wedstrijd nog niet opgelost. Ik kan me niet voorstellen dat dit bij de mannen zou zijn voorgevallen. En anders had het tot veel meer ophef geleid.’