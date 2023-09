Oranje keert terug naar oude waarden en behaalt efficiënte zege

Weghorst en Gakpo vieren de 2-0 van de voet van laatstgenoemde.

Op gepaste afstand van Frankrijk en met zondag een uitwedstrijd tegen Ierland te spelen, zette het elftal van bondscoach Ronald Koeman een vlot stapje richting het EK van 2024 in Duitsland. Oranje beleefde in Eindhoven zo’n avond waarop best veel lukte, althans genoeg om het succes te begroeten. Voetbal is dan op een gegeven moment een spel van ontspanning, van durf, van ontplooide vrijheid binnen de strakke regels van de tactiek. Dan was de tweede helft een stuk minder interessant, omdat het toen al 3-0 stond en het geroezemoes op de tribunes aangaf dat de nabespreking al was begonnen.

Het zij gezegd: Oranje is ver verwijderd van wondervoetbal. Wel te zien waren de volgende aspecten: heerlijke dribbels van Xavi Simons en Frenkie de Jong, waarmee de rasvoetballers de jongeren op de tribunes tot hoge tonen verleidden. Doelpunten uit verschillende standen. Samenspel. Enthousiasme. Beweging vooral. Modern voetbal, met mannen die ergens komen in plaats van al ergens staan, die hoeken in sprinten en onvermoeibaar zijn. Een gesloten defensie ook, met Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk en Nathan Aké (na rust Stefan de Vrij) als robuust, degelijke hart, met Mark Flekken als uitstekende doelman.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Het was een opvallende avond, op deze hete zomerdag in september. Koeman keerde terug naar het systeem van voorganger Louis van Gaal op het WK in Qatar, de speelwijze die hij zelf al gebruikte in bijvoorbeeld 2014 bij Feyenoord, toen Van Gaal zich liet inspireren door Koeman voor het WK in Brazilië; 5-3-2, of 3-4-3. Meer zekerheid achterin in elk geval, meer beweging en vrijheid voorin. Aanvallende verdedigers op de vleugels.

De tactiek waarvan Koeman na het WK af wilde, omdat hij het oeroude Hollandse, duidelijke, doch soms statische en kwetsbare 4-3-3 opnieuw invoerde. Met Van Gaal op de tribune omarmde hij de speelwijze met drie centrale verdedigers, plus zogenoemde aanvallende wingbacks Denzel Dumfries en Daley Blind. ‘We hebben niet kunnen brengen wat we wilden. Er was te weinig ontwikkeling en we kregen te veel doelpunten tegen’, oordeelde hij over de vorige periode. Nederland verloor tot donderdag drie van de vier duels sinds de rentree van Koeman en incasseerde elf doelpunten. Dat moest anders.

Op het oog was Oranje bij de aftrap een wat grauwe ploeg, ondanks dat flitsende oranje tenue, met weinig avontuur. Je zou zo graag meer puur voetbal willen zien, met mannen als Noa Lang en Joey Veerman op de bank. Iemand die makkelijk een mannetje uitspeelt en iemand die een ander alleen voor de doelman kan zetten. Maar ja, Koeman moest een resultaat behalen. Hij stelde ook ervaring op, met Marten de Roon, de zwoeger, de dichter van gaten, de controleur. De trainer wilde ook een echte spits, Wout Weghorst, en twee beweeglijke, handige spelers daarachter: Cody Gakpo en Xavi Simons.

Debutant Reijnders

Op een vraag van de NOS of deze opstelling een gok was, antwoordde Koeman ontkennend. En als het al een gok was, was hij verzekerd van het feit dat dergelijke manoeuvres bij hem geregeld goed uitpakken. Wat heet: twee beslissende voorzetten waren van de aanvallende rechtsachter Dumfries. Uitgerekend De Roon maakte zijn eerste doelpunt in 38 interlands, na een gevaarlijke spelhervatting. Hoekschop Blind, kopbal Dumfries, even aangeraakt door een Griek, meteen inschieten De Roon.

De andere twee doelpunten waren wonderschoon, als afgeleide van voetbal met veel beweging, waarbij de Grieken soms niet wisten waar ze moesten lopen, met Dumfries als vrijbuiter op rechts. Hij stuurde bij 2-0 Simons weg over de flank, kreeg de bal terug, zette bij de tweede paal voor op Gakpo, die de bal op de borst controleerde en kundig afwerkte. Bij 3-0 gaf Dumfries een ogenschijnlijk harde voorzet op Weghorst, die schril afsteekt tegen de grote spitsen uit de geschiedenis van Oranje, doch redelijk effectief is. Hij kopte de bal onberispelijk in. Zo stond het 3-0 bij rust, een ongekende luxe tegen de Grieken, volgens hun vorige bondscoach John van ’t Schip een serie zesjes en zevens, die door hun innige samenwerking soms een acht kunnen zijn. Maar donderdag even niet.

In de tweede helft gebeurde veel minder, hoewel invaller Noa Lang loerde op oogstrelende acties en Tijjani Reijnders debuteerde op het middenveld. Nederland klom naar de tweede plaats in de stand en kan bij een zege in Ierland een volgende stap zetten richting EK, want de eerste twee van de groep plaatsen zich direct.