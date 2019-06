Oranje: kanshebber op WK en ticket voor Olympische Spelen in één klap

Stefanie van der Gragt kopt raak voor Oranje tegen Italië. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Spits Vivianne Miedema vertelde na de beslissende zege op Italië dat ze als meisje voor de tv zat en mijmerde over de Olympische Spelen, dat ze tal van sporten probeerde om eens te kunnen meedoen. Tennis bijvoorbeeld. ‘En ik wist niet dat het ook met voetbal zou gaan.’

Dat kan voor vrouwen sinds 1996 (Spelen van Atlanta). Bondscoach Sarina Wiegman zei altijd te genieten van de Spelen, al kon ze op het emotionele moment van zaterdag even geen eruit springende evenementen noemen. Ze roemde de sfeer en de intocht van de landen bij het defilé, al zullen de voetballers daaraan waarschijnlijk niet deelnemen. Het voetbaltoernooi begint, vanwege het aantal rustdagen tussen wedstrijden, al voor de openingsceremonie, in verschillende steden.

Zonder restricties

Bij het vrouwentoernooi doen twaalf landen mee. Het is een groot toernooi, zonder restricties. Bij de mannen beschermt de Fifa het WK, door alleen spelers tot 23 jaar te laten meedoen aan het olympisch toernooi, aangevuld met een paar dispensatiespelers. Nederland voetbalde bij de mannen voor het laatst mee in 2008, toen de ploeg met bondscoach Foppe de Haan in de kwartfinales verloor van de latere winnaar, Argentinië met Lionel Messi. De vrouwen maken hun debuut en zijn, door de Europese kracht, meteen kanshebber op eremetaal, zeker nu concurrenten als Frankrijk en Duitsland al zijn uitgeschakeld.

Verdediger Stefanie van der Gragt, die de 2-0 inkopte tegen Italië, deelde haar gedachten: ‘We hadden de Olympische Spelen een beetje achter ons gelaten voor deze wedstrijd. Ons doel voor deze wedstrijd was de halve finale van het WK bereiken. Bij winst waren we ook zeker van de Spelen. Het is echt fantastisch.’

Lieke Martens bespringt Vivianne Miedema na haar knappe kopbal tegen Italie, de 1-0. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Rio

De vorige Spelen gingen net aan Nederland voorbij. Nederland mocht na het WK in Canada een kwalificatietoernooi houden, waarin de ploeg op de laatste dag met Zweden uitmaakte welk land naar Rio de Janeiro mocht. Het duel eindigde gelijk, voor Zweden genoeg voor plaatsing. Zweden, woensdag tegenstander in de halve finales van het WK, bereikte destijds de olympische finale, die verloren ging van Duitsland. De Europese afvaardiging zal bestaan uit Groot-Brittannië, Zweden en Nederland.

Het contract van Wiegman loopt tot en met Tokio. ‘Als coach mag ik naar de Olympische Spelen. Dat had ik voorheen nooit durven dromen. Ach, er is zoveel gebeurd. Af en toe moeten we eens in een arm knijpen, of het allemaal echt waar is. Allemaal dromen komen uit.’ Wiegman prees ook de verhuizing naar Zeist, van de mannen met name. Geregeld is er overleg tussen stafleden, bijvoorbeeld over het nemen van spelhervattingen. De kruisbestuiving bevalt haar goed.