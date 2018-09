Oranje kan één set mee met volleybalgrootmacht Rusland

‘Ace, ace, ace’, scandeerde het Italiaanse publiek dat zich achter het kind uit de Milanese gelederen schaarde. Nimir Abdelaziz, in het gewone leven de populaire hoofdaanvaller van Power Volley Milan, kwam in de derde set van de WK-interland tegen het machtige Rusland tot twee van die enorme knallen van de servicelijn. De derde, halve ace werd door Thijs ter Horst tegen de grond geslagen voor 21-22.

De volleybalmannen tijdens hu voorbeiding op het WK volleybal Foto ANP

Daarna maakten de Russen de wedstrijd dood, alsof er een verbanning naar Siberië op het spel stond. Zonder mankeren eindigden zij op 21-25 in de enige set waarin Nederland, de stuntploeg van de eerste ronde van het WK, een kans leek te hebben. De eerste twee sets waren de verhoudingen te eenzijdig. Rusland speelde nagenoeg perfect, Nederland dwaalde over de oranje speelvoer. Zo kwam het einde na een uur en 17 minuten met 17-25, 16-25, 21-25.

Aanvoerder Abdelaziz was eerlijk in zijn analyse. ‘Rusland is de beste ploeg van de wereld momenteel. Echt de grote favoriet voor de wereldtitel. Wilden wij daar een kans tegen maken, dan moesten wij top zijn en hopen dat de Russen een mindere dag zouden hebben. Maar zij waren goed, zetten ons met hun service voortdurend onder druk. Daar kwamen wij niet onderuit.’

De aanvaller, een jumper van de eerste orde, moest het veel te vaak doen met een hoge bal naar de zijkant. Spelverdelers Van Haarlem en Keemink konden niet anders. ‘Eén ding: ga geen hoge ballen spelen tegen de Russen’, sprak Abdelaziz berustend. Hij kreeg van zijn twintig aanvalsballen er maar zeven echt tegen de grond.

Aanvallen op bijna vier meter hoogte

Het erkende wapen van Rusland is de lengte van het team. Aan het net staat bij voortduring een muur van mannen de aanvaller op te wachten. In de beginopstelling van Rusland stond vrijdag de veelbesproken reus van 2.18meter: Dimitri Moeserski uit Belgorod. Hij valt aan met zijn hand op 3 meter 75. Een tikje over het blok is dan een makkie. Zijn blok reikt tot 3.47.

Dat is ontmoedigend hoog. Moeserski was de man die in 2012 het olympisch goud naar Rusland bracht. Hij hoefde zich vrijdagavond in het Forum van Milaan maar één setje in te spannen. Daarna kwam Artem Volvitsj hem aflossen. Die meet 2.08. Vlasov, de reus van 2.12, bleef aan de kant.

Aan de overzijde van het net (2.43 hoog) stond bij Nederland Michael Parkinson. Hij stond in de statistieken uit de eerste ronde van het WK op de tweede plaats van de beste blokkeerders. Het zal hem een aardig contract ergens in Europa opleveren, maar de avond tegen de Russen zal hij niet met hoofdletters in zijn logboek hebben geschreven. Hij kreeg nergens echt de vingers of knuisten tegenaan.

Hij vertelde van zijn drie eerdere wedstrijden tegen Moeserski. ‘In de Champions League met Noliko Maaseik heb ik tegen Belgorod en Moeserski gespeeld. In al die sets heb ik ’m één keer kunnen pakken met de blokkering’, aldus de speler die in 2012 een uitnodiging kreeg van het Britse team voor de Spelen van Londen maar vond dat hij op eigen kracht, met het Nederlands team, dat olympische startbewijs diende af te dwingen.

De Nederlander die nog het aardigst meekon in het Russische geweld dat soms met ballen op halve snelheid zoetgevooisd was bleek passer-loper Thijs ter Horst. Hij speelde vijf jaar in Italië, bij Verona en Piacenza, maar oogst nu een topsalaris in Zuid-Korea. Na afloop was hij de meest gefotografeerde volleyballer. Hij verdiende de vele Italiaanse groepsfoto’s met zijn dertien punten (vijf kill-blocks). Zijn verdedigende spel, het ontvangen van de opslag, was echter matig.

Geen hoge verwachtingen

Van Nederland waren de verwachtingen voor het WK niet hooggespannen. Twee wedstrijden winnen (van China en Egypte) en daarmee door naar de tweede ronde, dat was het originele doel. Toen olympisch kampioen Brazilië en topland Frankrijk in het Bulgaarse Ruse werden verslagen, werd de nationale ploeg plots het stuntteam. Zou de brigade van coach Gido Vermeulen kunnen doorstoten naar de beste zes van deze wereldtitelstrijd?

Aanvoerder Abdelaziz wenste nog voor aanvang van de tweede ronde die zeepbel door te prikken. ‘Het is onze kant opgevallen in de eerste ronde, maar heus, dat betekent niet dat wij zomaar een podiumplaats gaan halen op dit WK. Ook in deze vervolgronde zijn we opnieuw de laagstgeplaatste ploeg.’

Dat Nederland kon verrassen tegen Brazilië en Frankrijk, had ook met de verhoudingen te maken. De nummer 25 van de wereld hoefde niets te bewijzen tegen de nummer één en negen van de wereld. ‘Alle druk lag bij hen. Zij moesten winnen, wij niet.’

Rusland, de nummer vier van de wereldranglijst, stapte Siberisch onverstoorbaar de Milanese hal binnen en wees Nederland zijn plaats. Zondagavond kan thuisland Italië voor twaalfduizend toeschouwers het sprookje van Nimir en zijn dertien makkers echt beëindigen.