Oranje jeugdsucces geeft een heel klein beetje hoop voor de toekomst

Jaden Slory (m) heeft Nederland op een 1-0-voorsprong gezet. Uiteindelijk won Frankrijk de finale van het EK onder 17 jaar (2-1). Beeld AFP

Wat valt er te vieren?

Uiteindelijk eindigde het in het Netanya-stadion in Israël met een Nederlands klassiekertje: Oranje onder 17 verloor de finale. Nederland kwam vlak na rust nog wel op voorsprong door Feyenoord-talent Jaden Slory, maar twee goals van Saël Kumbedi brachten Frankrijk de EK-winst. Een sneu einde, zeker omdat Frankrijk in de groepsfase al wel was verslagen. En ook van Bulgarije, Polen, Italië en Servië werd gewonnen. Al met al dus toch een sterk toernooi en dat is niet voor het eerst.

Vanwege de coronapandemie werd het EK in 2020 en 2021 niet georganiseerd. De twee jaren daarvoor haalde Nederland de ook en werd wel gewonnen. In die teams zaten onder anderen Brian Brobbey, Jurriën Timber, Ryan Gravenberch en Kenneth Taylor, die bij Ajax zijn doorgebroken. Ook hun huidige teamgenoot Mohamed Ihattaren, die toen nog bij PSV speelde, werd in 2018 kampioen. Net als Elayis Tavsan, die nu bij NEC speelt.

Winnen we nu in 2030 het WK of op zijn minst het EK in 2028 of 2032?

Hoop gaat als laatste verloren, maar zet er niet veel geld op in. Nederland presteerde al eerder een aantal jaren op rij goed in deze leeftijdcategorie. In 2008 en 2009 was er brons en zilver, in 2011 en 2012 werd gewonnen en in 2014 was er weer zilver.

Van deze teams werden meerdere voetballers uiteindelijk international, Stefan de Vrij (2009) en Memphis Depay (2011) bijvoorbeeld. Zij waren er al bij toen Nederland in 2014 derde werd op het WK in Brazilië, maar daarna wist Nederland zich niet te plaatsen voor het EK in 2016, het WK in 2018. Op het EK vorig jaar was Tsjechië in de achtste finale te sterk.

In het najaar komen De Vrij en Depay waarschijnlijk ook in actie in Qatar, net als Justin Bijlow, Steven Bergwijn en misschien Donny van de Beek (2014). ‘Ik geloof in het beste team’, zei bondscoach Louis van Gaal over dat WK. ‘En daarom hebben we kansen.’ Maar andere landen hebben volgens hem meer kwaliteit. De gouden jeugdgeneratie is op dat vlak in tien jaar tijd dus voorbijgestreefd.

Waar ligt dat aan?

Pak de foto’s van succesvolle jeugdteams erbij en je stuit altijd op interessante en vaak tragische verhalen. In 2011 werd Kyle Ebecilio uitgeroepen tot beste speler van het EK onder 17, hij speelde toen in de jeugd van Arsenal. Via onder meer FC Twente, ADO Den Haag en Excelsior belandde hij begin 2021 bij de Cypriotische club Alko Oroklini en sinds vorige zomer zit hij op 28-jarige leeftijd zonder club.

Zo zijn er talloze voorbeelden van carrières die nooit of een beetje van de grond zijn gekomen. In tien jaar kunnen spelers geblesseerd raken, gedemotiveerd raken, verkeerde keuzes maken, te vroeg naar het buitenland gaan of op het verkeerde pad raken. Het leven en het toekomstperspectief van Mohamed Ihattaren ziet er in 2022 anders uit dan in 2018.

Zelfs zonder dramatische levenswendingen geldt: voetballen tegen leeftijdgenoten is iets anders dan voetballen tegen volwassen. Frenkie de Jong en Virgil van Dijk speelden nauwelijks in de jongere jeugdteams. Pas als iedereen is uitgegroeid, kun je zien wie de kwaliteit en mentaliteit hebben om de top te halen.

Zegt het dan helemaal niets?

Met Ebecilio liep het minder goed af, maar kijk eens wie er óók tot beste speler werden uitgeroepen: Fernando Torres, Wayne Rooney, Cesc Fàbregas en Toni Kroos bijvoorbeeld. Op jeugd-WK’s komen we namen tegen als Lionel Messi, Paul Pogba en Diego Maradona.

Van al die jeugdtoernooien halen er dus ook flink wat spelers wel de top. Uit de meeste lichtingen worden er wel een paar international, soms wat meer, soms wat minder. Eén jaar zegt daarom niet zoveel, drie jaar ook nog niet, maar een jaar of acht met goede prestaties begint ergens op te lijken.

Tussen 1997 en 2004 eindigde Spanje zeven keer bij de eerste vier op het EK onder 17. Ook op andere jeugdtoernooien waren de prestaties uitstekend, in 1999 won het land bijvoorbeeld met Xavi het WK Onder-20. Overlevers uit al die jaren drongen door tot het team dat tussen 2008 en 2012 twee keer Europees en een keer wereldkampioen werd.

Niet alle succesvolle landenteams kenden zo’n duidelijke vooraankondiging, maar als dit jeugdsucces nog even doorzet mogen we best een beetje hopen. Het verhoogt de kans dat Nederland over enige tijd weer eens een keer een WK-finale zal verliezen.