Oranje-internationals verliezen met Wolfsburg finale Women’s Champions League

Het vrouwenteam van Barcelona viert in Eindhoven het winnen van de Women’s Champions League. Beeld REUTERS

Ze hadden zo gehoopt op een glansrol in de finale in eigen land, de drie Nederlanders bij Wolfsburg. Ze wilden in Eindhoven voor het eerst de belangrijkste cup in het Europese vrouwenvoetbal omhoog houden. Maar uitgerekend een van hen speelde een schlemielige rol bij het derde en winnende doelpunt van Barcelona.

Het was Lynn Wilms die, enigszins in paniek, de bal tegen het hoofd van ploeggenoot Kathrin Hendrich aanschoot. De bal belandde daarop een paar meter voor de goal voor de voeten van Barcelona-speler Fridolina Rolfö, die niet aarzelde en de 3-2 binnenschoot.

De Women’s Champions League gaat zo voor de tweede keer naar Barcelona, dat in 2021 ook al won. Wilms en de andere Nederlanders Jill Roord en Dominique Jansen strandden vorig jaar met Wolfsburg in de halve finale. Net als nu was ook toen Barcelona te sterk.

Wedstrijd omgedraaid

Aan Wilms alleen lag dat niet, want het was in de tweede helft wachten op het moment dat het winnende doelpunt een keer zou vallen. Al meteen na rust was het gelukt de wedstrijd om te draaien door twee doelpunten van Patricia Guijarro in de eerste vijf minuten van de tweede helft.

In de eerste helft leek het plan van Wolfsburg-coach Tommy Stroot (ex-Twente) juist perfect te werken. Barcelona mocht de bal hebben, zoals de ploeg zo graag wil. Wolfsburg zette druk als het kon om dan genadeloos toe te slaan.

Dat deed zijn ploeg al in de vierde minuut. Na goed druk zetten door Wolfsburg, kwam de bal bij de Poolse topscorer Ewa Pajor, die van iets buiten de zestien meter uithaalde. Keeper Sandra Panos lukte het met haar 1,69 meter wel om de bal te raken, maar ze kon niet meer doen dan die richting de kruising duwen.

Droom duurt tot Barcelona op stoom komt

Die vroege goal deed even denken aan de door Barcelona verloren finale van vorig jaar in Turijn. Toen werden de Spanjaarden in het begin van de wedstrijd volledig overrompeld werd door de agressieve druk van Lyon en stonden ze na 33 minuten al 3-0 achter.

Wolfsburg deed het in Eindhoven rustiger aan. Barcelona kreeg wel kansen, maar kwam net een teen, precisie of kracht tekort. De Duitsers wisten voor rust nogmaals toe te slaan uit een prachtige counter. Een paar passes, een snelle dribbel en een voorzet brachten de bal bij Alexandra Popp, die de 2-0 inkopte.

Het deed Wolfsburg dromen dat het mogelijk was, de titel, maar toen de Spanjaarden eenmaal op stoom kwamen, was er geen houden meer aan.