Oranje in 'poule des doods' van nieuwe Nations League - maar wat valt er eigenlijk te winnen?

EK-ticket

In de Nations League zijn de Europese landen verdeeld over vier divisies A, B, C en D, gebaseerd op de Europese ranglijst. Iedere divisie is weer onderverdeeld in vier poules van drie landen. Per divisie is een EK-ticket te verdienen. In de laagste divisie maken zo dus bijvoorbeeld Gibraltar en Liechtenstein ook kans op een plek op het EK over twee jaar.



De andere drie groepen in de hoogste divisie bestaan uit België, Zwitserland en IJsland (groep 2), Portugal, Italië en Polen (groep 3) en Spanje, Engeland en Kroatië (groep 4).



Het EK wordt dit jaar voor het eerst in dertien Europese steden, waaronder Amsterdam, gespeeld. Net als op het EK van 2016 zullen 24 landen deelnemen. De eindstanden van de eerste ronde van de Nations League bepalen de potindeling voor de loting voor de EK-kwalificatiereeks. De nummers een en twee van de tien kwalificatiepoules plaatsen zich sowieso voor het EK.