Oranje in kwartfinale dankzij efficiënt spel goed keeperswerk van Van Domselaar

Daphne van Domselaar tikt met haar vingertoppen een Zuid-Afrikaans schot uit het doel. Zeker aan het slot van de eerste helft hielden haar reddingen Nederland op de been. Beeld AFP

De minimale doelstelling is gehaald: de Nederlandse voetbalsters gaan na een moeizame overwinning (2-0) op Zuid-Afrika naar de kwartfinale van het WK voetbal. ‘Maar we zijn nog niet klaar’, blikte Andries Jonker na de opluchting meteen vooruit naar de finale. ‘We willen eindigen in Sydney.’

De bondscoach maakte die opmerking na een wedstrijd waarin Daphne van Domselaar terecht werd uitgeroepen tot de beste speelster. De keepster kreeg in deze wedstrijd meer te doen dan in de hele groepsfase bij elkaar en liet niet voor het eerst zien dat Oranje de handen dicht mag knijpen met haar op doel.

Tegen Zuid-Afrika hield Van Domselaar, die voor Aston Villa gaat spelen, haar ploeg vooral aan het eind van de eerste helft op de been. Na de vroege openingsgoal van Jill Roord lag het tempo te laag, werd de bal te veel verspeeld en kon Zuid-Afrika steeds vaker het spel spelen waar het goed in is. Als de bal was veroverd, ging die pijlsnel naar de spitsen.

De gevreesde aanvaller Thembi Kgatlana kwam daardoor te vaak op de plek waar Nederland haar juist weg wilde houden: in het strafschopgebied en dan meestal tegenover de niet erg wendbare Sherida Spitse. Drie keer was de spits, die door Jonker werd vergeleken met oud-sprinter en wereldkampioen Nelli Cooman, dichtbij een doelpunt, maar steeds stuitte ze op Daphne van Domselaar.

70 procent balbezit

‘We gaven de bal zo vaak weg dat zij wel gevaarlijk moesten worden’, analyseerde Jonker na afloop. En daarna met veel gevoel voor understatement: ‘Maar we hebben een aardige keeper.’

Zuid-Afrika kreeg de grootste kans vlak voor rust toen Kgatlana, speelster van het Amerikaanse Racing Louisville, opdook voor Van Domselaar, die zich goed breed maakte en zo Oranje op voorsprong hield. De statistieken na de eerste helft: Nederland had zo’n 70 procent balbezit, maar Zuid-Afrika schoot een keer vaker (vijf maal) tussen de palen.

Nederland is op dit WK efficiënt en was dat zeker in deze wedstrijd. Net als tegen Portugal viel het openingsdoelpunt uit een corner. De uitdraaiende, lage hoekschop van Sherida Spitse werd door Daniëlle van de Donk knap verlengd, waarna Roord de bal alleen nog maar nog maar hoefde raak te koppen. Het is al haar vierde doelpunt op dit WK.

Blunder

Na de rust kwamen er nauwelijks kansen bij, al werd een fraai doelpunt van Martens afgekeurd wegens buitenspel. Maar het zat het mee, want het eerste echte schot op doel, pas in de 68ste minuut, was meteen raak. En dat terwijl Lineth Beerensteyn helemaal niet had moeten schieten.

De van een blessure teruggekeerde spits werd op pad gestuurd door Martens, zag niet dat Roord er veel beter voor stond en probeerde het maar op goed geluk, van net buiten het zestienmetergebied. Haar schot was niet al te hard, maar Swart greep gruwelijk mis en de bal hobbelde het doel in.

Van Domselaar moest zich daarna nog twee keer strekken, maar Oranje kwam in de tweede helft niet echt meer in de problemen. Dat kwam ook omdat de ploeg wakker was geschud door routiniers als Van de Donk en Stefanie van der Gragt, die flink te keer waren gegaan in de kleedkamer. ‘Ik ben wel even boos geworden’, zei ook aanvoerder Spitse. ‘Dat het gewoon te slap was.’

Teamgeest

Met de teamgeest en de strijdlust zit het wel goed in deze ploeg. Het was genoeg om de kwartfinale te halen, en dat was de minimale doelstelling waarmee Jonker op pad werd gestuurd. Nederland gaat nu terug naar Wellington in Nieuw-Zeeland, waar het eerder gelijkspeelde tegen Amerika. De wereldkampioen werd zondag na strafschoppen uitgeschakeld door Zweden.

Weer een favoriet minder dus, nadat donderdag Duitsland al sneuvelde. Nederland moet nu tegen Spanje, dat tot nu toe een schizofreen toernooi speelt. Na een goed begin zakte de ploeg tegen Japan door het ijs (4-0), waarna het revanche op zichzelf nam tegen Zwitserland.

Die pieken en dalen zijn niet zo gek, want de ploeg heeft al een jaar grote, interne problemen. Een ding is altijd constant gebleven: Spanje wil de bal hebben, net als Nederland. Het is een interessant dilemma voor Jonker. Japan liet al counterend zien waar de kwetsbaarheid van Spanje ligt en Nederland heeft met de snelle Beerensteyn, Martens en Roord speelsters die zo kunnen spelen.

Nederland wil alleen zelf ook graag de bal hebben. Moet zelfs de bal hebben, want de keren dat dat niet lukte, kwam de ploeg in de problemen. Maar dit Oranje heeft ook weinig kansen nodig om te scoren en Van Domselaar staat in het doel, een keeper die de ploeg overeind kan houden. Op een WK zonder uitgesproken favorieten kan het daarmee een heel eind komen en mag Jonker voorlopig blijven dromen van Sydney.