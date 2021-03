Oranje in eerste WK-kwalificatiewedstrijd ten onder door knulligheid

Keeper Tim Krul is kansloos bij de derde en laatste goal van de Turkse spits Burak Yilmaz. Beeld ANP

Ze deden hun best, de mannen van bondscoach Frank de Boer, zonder werkelijk meedogenloos te zijn. Even leek zelfs een punt haalbaar toen opportunisme in het elftal was gebracht, en voorspelbaarheid enigszins was verdwenen. De ommekeer kwam te laat en werd gedwarsboomd door de voetballende volksheld Buruk Yilmaz, die drie keer scoorde en wiens oerkreten het lege stadion op hartstochtelijke manier vulden. ‘Zij waren dodelijk effectief’, oordeelde De Boer beduusd. ‘Het is een harde les.’ Middenvelder Frenkie de Jong: ‘We hebben het aan onszelf te wijten.’

De nederlaag in Istanbul bij de ouverture van de kwalificatiereeks was een mislukte stap op weg naar het WK dat in bepaald opzicht nooit een succes kan worden. Al is het maar om de voortdurende discussie over de status van Qatar en het schandaal rond de dood van duizenden stadionbouwers. Een toernooi dat al bij voorbaat is gedrenkt in emmers vol chagrijn en bloed.

Chagrijn

En dat chagrijn nam toe door de prestatie van Oranje, dat te lang zonder fatsoenlijke aanval was, spelend volgens vaste sjablonen, en dat bij vrijwel elke tegenaanval een doelpunt incasseerde. Een penalty, een vrije trap, twee schoten van afstand, waarvan eentje van richting veranderd.

Eindeloos waren derhalve de grappen op sociale media, over de ploeg van Frank de Boer die het toernooi alsnog boycot door zich niet te kwalificeren. De doelman pakte vrijwel geen bal, het elftal was op de sterfdag van Johan Cruijff een ‘geitenkaas’ in de omschakeling, en voorin speelde Oranje te weinig klaar, mede door het te lang falende vleugelspel, al had Malen twee schietkansen.

Na ruim een uur viel spits Luuk de Jong in voor de onzichtbare middenvelder Marten de Roon, maar toen stond het al 3-0. Wie zo doelpunten weggeeft, kan nooit een topwedstrijd winnen.

In zekere zin paste de wedstrijd in de vreemde tijden voor de sport, voor het voetbal dat maar doordendert, van wedstrijd naar wedstrijd, van toernooi naar evenement. Testen op corona, snel reizen, niet eens trainen op de plek van de wedstrijd, meteen na afloop naar huis. In een surrealistisch decor van een reusachtige betonnen, lege bak, had Nederland vaak de bal, viel vruchteloos aan, met Donyell Malen en Steven Berghuis als dissonanten op de vleugels, met Memphis Depay als spelhervattingen opeisende aanvalsleider, met knullige tegendoelpunten vooral, met veelvuldig balverlies. Daar viel gewoon niet tegenop te voetballen, net als vijf jaar geleden, toen de ploeg onderweg naar het niet gehaalde WK van Rusland verloor in Konya, toen met 3-0.

Meteen raak

De Turken kwamen zelden over de middenlijn, maar als dat een keer lukte, was het meteen raak. Bij de 1-0, na een hoekschop voor Oranje, ging het snel, na vergeefs protest voor hands. Yilmaz schoot, waarna de bal via het lichaam van Matthijs de Ligt achter de matig reagerende doelman Tim Krul caramboleerde, vervanger van de kort voor de wedstrijd geblesseerd geraakte Cillessen. Malen veroorzaakte nog voor rust een onnozele strafschop, opnieuw benut door Yilmaz, die onlangs ontbrak bij zijn club Lille tegen Ajax. De Ligt zag een kopbal weggehaald op of over de lijn. Wie zal het zeggen? De VAR ontbreekt in de WK-reeks.

Vlak na rust mocht de ster van het Turkse elftal, Hakan Calhanoglu van AC Milan, gewoon vrij uithalen van best ver, maar goed in de hoek. Krul kon weer niet bij de bal. ‘Ik draaide me net om naar het veld, nadat ik iets zei tegen assistent Lodeweges’, aldus De Boer. ‘Toen lag de bal er al in.’

De Boer bracht eerst De Jong en even later Davy Klaassen, en beide scoorden. Eerst Klaassen, nadat hij de bal schitterend vrijmaakte. Daarna frommelde De Jong de bal in het doel na weer een voorzet van Memphis. De 3-3 leek mogelijk, met nog ruim tien minuten te gaan, maar toen scoorde opnieuw Yilmaz, uit een vrije trap deze keer. De gemiste strafschop van Depay in de slotseconden paste bij het knullige karakter voor Oranje.

Natuurlijk, behalve deze wedstrijd is nog niets verloren. Nog negen duels te gaan, met Letland en Gibraltar als komende tegenstanders. Wetende dat alleen de nummer 1 zich rechtstreeks plaatst, is het nog lang geen uitgemaakte zaak dat Oranje straks op het toernooi in Qatar te zien zal zijn.