Oranje houdt Haaland nauwelijks van zich af en kan blij zijn met 1-1

Ach, de Viking Erling Haaland bevoer de zeeën van ruimte die hem soms waren geboden meermaals in zijn eentje. Alleen hij al was bijna te veel voor Oranje. De passlijn naar hem afsluiten, was de bedoeling, maar dat lukte niet steeds, of steeds niet. Natuurlijk was daar geluk, bij het schot van Haaland tegen de paal, na ruim een uur, bij 1-1, na het zoveelste simpele balverlies van Nederland. Het volk in Oslo ging weer geloven in de zege, stond op, zong samen Norge, Norge. Met dank aan Haaland, de superspits die een modaal elftal verheft.

Op zich is 1-1 redelijk. Nederland behoudt kans op de eerste plaats, de enige plek die recht geeft op directe kwalificatie, met Montenegro en koploper Turkije als komende tegenstanders, respectievelijk zaterdag en dinsdag. Het had zomaar verkeerd kunnen aflopen, hoewel Nederland ook had kunnen winnen. Oranje heeft een talentvolle generatie. De vraag blijft of Van Gaal dat tot het WK zal meemaken. Hij is 70 jaar en echt begonnen aan zijn laatste kunstje, waarin hij alle lessen en wijsheden wil laten samenvloeien.

Oranje was in elk geval een andere ploeg dan op het EK, met de nadien ontslagen Frank de Boer: sowieso qua spelsysteem, maar ook qua intentie en teamkracht. Een achterstand leidde nu eens niet tot een kansloze exercitie. Dat komt niet alleen door Van Gaal. Aanvoerder Virgil van Dijk is terug, de leider in en buiten het veld, de baas die zijn mannen hun plek wijst, die kort na rust even de vinger terug liet zetten in de kom en die altijd aanwezig is, hoe moeilijk hij het ook had met Haaland en hoeveel wedstrijdritme hij ook tekort komt.

Met overleg

De spelers van Oranje poogden dicht bij elkaar te voetballen, met de intentie om aan te vallen, met overleg. Niet roekeloos. Dat ging alleen gepaard met te veel fouten en slordigheden. Nederland had vaak de bal en kreeg aardige mogelijkheden. Memphis Depay deed geen overbodige trucs, wat Van Gaal hem ongetwijfeld dringend heeft gevraagd. Frenkie de Jong was de spil, de bijna ouderwetse spelmaker. Ballen halen, soms diep op eigen helft. Passen of indribbelen. Het was lang niet altijd nuttig, de bedoeling was duidelijk.

De wedstrijd in stadion Ullevaal in Oslo begon onder een stralend oranje hemel na een hete zomerdag en kleurde even pikzwart als de snel opkomende duisternis, parallel aan de knullig opgelopen achterstand. Maar Oranje viel niet uit elkaar, zoals tegen Tsjechië op het EK en tegen Turkije in de WK-kwalificatie, nederlagen die Frank de Boer zijn baan kostten.

Nederland keerde terug naar het bijna traditionele 4-3-3, ook omdat de spelers dat liever willen, zeker nu ze zo weinig hebben getraind samen. De Jong was controlerende, meestal centrale middenvelder. Dat wil Van Gaal, de beste spelers in het centrum. Davy Klaassen en Georginio Wijnaldum moesten aansluiten bij de aanvallers. Omschakelen, telkens weer. De vleugelaanvallers Cody Gakpo en Steven Berghuis verdedigden veel mee, terwijl de verdedigers Jurriën Timber en Daley Blind juist mee ten aanval trokken waar dat kon.

Snel uitbreken

Wat de Noren deden? Verdedigen, snel uitbreken, Haaland zoeken. De Noren deden Oranje pijn, omdat ze snel counterden en veel vrijheid kregen op het middenveld. Oplettendheid is cruciaal op zo’n avond. Depay dacht de bal in de 20ste minuut na een hoekschop te kunnen aannemen, de Noren bliezen de aanval nieuw leven in, Gakpo stond te slapen en hief buitenspel op, waarna Haaland het duel van Van Dijk won en de verdienstelijk debuterende doelman Justin Bijlow passeerde.

Heerlijk en puur was de vreugde in het vanwege corona voor een derde gevulde stadion. De 1-1, nog voor rust, was van een andere speler die het vertrouwen kreeg van Van Gaal, die op het EK mee was, doch geen rol speelde. Van Gaal is gek van Klaassen, omdat het een teamspeler pur sang is, met scorend vermogen en gevoel voor positie. Hij was ter plekke, na de slimme steekpass van Berghuis en de uitstekende, lage voorzet van Wijnaldum.

Na rust, met Donyell Malen voor Berghuis, had Oranje aanvankelijk aardige kansen, maar het daverende schot van Haaland joeg de schrik om het hart. Nee, 1-1 was zo slecht nog niet, ook door de 2-2 tussen Turkije en Montenegro. Al miste invaller Denzel Dumfries, in de letterlijk laatste seconde, de ideale kans op 1-2. Met die score was het WK iets dichterbij geweest.