Oranje heeft nu al geluk bij loting EK-voetbal 2020

Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Joel Veltman en Davy Propper vieren in Belfast de kwalificatie voor EK 2020. Beeld BSR Agency

Hoe raar een balletje kan rollen. Twee weken geleden speelde het Nederlands voetbalelftal 0-0 tegen Noord-Ierland, een resultaat dat door de kenners niet met vreugde werd ontvangen. Terwijl die remise in Belfast voor Oranje juist heel prettige gevolgen heeft.

Zaterdag wordt in Roemenië geloot voor de eindronde van het EK voetbal die 12 juni 2020 begint. Van een echte loting is geen sprake. Nu al staat vast dat Oranje in groep C (op papier) op zwakke tegenstand stuit.

Groepshoofd in de poule C van Nederland wordt straks Oekraïne, de nummer 24 van de donderdag gepubliceerde wereldranglijst. Dat is op papier de zwakste van alle zes de groepshoofden. België (nummer 1 van de wereld), Engeland (4), Spanje (8), Italië (13) en Duitsland (15) worden hoger aangeslagen.

Dat Nederland (14) dit mazzeltje heeft, is mede te danken aan die veel bekritiseerde 0-0 in Belfast van twee weken geleden. Dat resultaat maakte dat Nederland in de kwalificatiegroep achter Duitsland eindigde. Precies dat pakt nu heel goed uit.

Een dag voor de 0-0 had Oranje ook al een meevaller. Omdat Zweden in de kwalificatiereeks won van Roemenië, is dat laatste land nog steeds niet zeker of het in juni volgend jaar wel mag meedoen aan de eindronde. Bingo voor Nederland: dankzij de Zweden speelt Oranje in juni al zijn drie groepswedstrijden thuis in de Johan Cruijff Arena. Zou Roemenië zich wel al geplaatst hebben, dan zou Oranje maar twee wedstrijden in eigen land hebben gehad.

Wirwar aan regels

Ingewikkeld? Aan het EK voetbal van volgend jaar zijn jaren van idioot gecompliceerde kwalificatie-eisen vooraf gegaan. Unieke regels (resultaten van de nieuwe Nations League, waarvan vrijwel niemand meer weet waar die ook al weer over ging, wegen mee), soms van politieke aard (Rusland mag nooit bij Oekraïne in de poule) maken het nog ingewikkelder.

De voetballiefhebber die de reikwijdte van de veelbesproken VAR (videoscheidsrechter) ingewikkeld vindt, moet zich eens verdiepen in de voorgeschiedenis van Euro 2020. Er zijn tien krantenpagina’s nodig om alle regelgeving omtrent kwalificatie, eindronde, stadions en speelsteden te duiden.

Enkele feiten op een rij. Voor het eerst in de 60-jarige geschiedenis wordt het EK in meer dan twee landen afgewerkt: in twaalf. Dit vanwege dat 60-jarig bestaan en om de (vermeende) eenheid van Europa onder de aandacht te brengen. Euro 2020 krijgt ook een recordaantal deelnemers: twintig landen hebben zich al geplaatst, eind maart komen er nog vier bij.

Spanningen

Bij de loting, zaterdag in Boekarest, zullen wel weer balletjes in kokers gaan, maar voor Nederland staat vast dat hét balletje al raar en prima heeft gerold. Dankzij de spanningen tussen Rusland en Oekraïne wordt onze groep C geleid door de op papier zwakste. Dankzij Zweden spelen we drie keer thuis.

Als we twee weken geleden wél hadden gewonnen van de Noord-Ieren, was Nederland als groepshoofd misschien wel ingedeeld bij een van de WK-finalisten, Frankrijk of Kroatië. Maar nu moet het heel gek lopen als Oranje in juni volgend jaar niet doordringt tot de volgende ronde: de achtste finales.