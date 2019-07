Oranje gelooft in een stunt tijdens WK-finale

Oranje-speelsters Sherida Spitse (links) en Sari van Veenendaal (midden) met bondscoach Sarina Wiegman (rechts) tijdens de laatste persconferentie voor de finale van zondag tegen de Verenigde Staten. Beeld EPA

‘We gaan voor een stunt.’ Bondscoach Sarina Wiegman was helder en vol vertrouwen, op de avond voor de WK-finale tegen de Verenigde Staten. ‘Amerika is favoriet. De ploeg heeft een enorme status, maar we hebben geen ontzag.’

Ontspannen presenteerden Wiegman, aanvoerder en doelman Sari van Veenendaal en middenvelder Sherida Spitse zich voor het oog van de internationale wereldpers. Dat gebeurde in het stadion van Lyon, waar zondag om 17.00 uur de aftrap is. Spitse en Van Veenendaal namen meermaals het woord trots in de mond. Trots dat ze hier staan, op hun tweede WK.

Een paar uur eerder prees de Amerikaanse bondscoach Jill Ellis Nederland als een talentvolle ploeg, net als haar aanvoerder Megan Rapinoe. Rapinoe weet nog niet zeker of ze kan spelen, vanwege de blessure aan de hamstring die haar ook de halve eindstrijd tegen Engeland kostte.

Bij Nederland is de inzetbaarheid van sterspeler Lieke Martens onzeker. Ze kampt met een teenblessure. Volgens Wiegman valt het besluit over haar meedoen pas op de dag van de wedstrijd.

Rapinoe was overigens kritisch, zoals ze gewoon is te zijn. Ze snapt niet dat de FIFA toestaat dat er drie finales op één dag zijn, want er wordt ook gevoetbald om de hoofdprijs in de Gold Cup (Midden-Noord-Amerika, met Mexico – Verenigde Staten) en Copa América (Brazilië – Peru). Ook ging de aanvaller nader in op het grote verschil in prijzengeld tussen mannen en vrouwen.

Dat soort kritiek viel uit Nederlandse monden niet op te tekenen. De Amerikanen zijn al top sinds het eerste WK voor vrouwen, de Nederlanders komen net kijken. Ze proberen te genieten, hoewel dat vooral pas na het toernooi zal lukken, aldus Van Veenendaal.

De Amerikanen zijn ook niet helemaal onbevreesd voor Nederland. Zo hebben ze al gestudeerd op de spelhervattingen, waaruit Oranje al vijf keer scoorde, mede dankzij specialist Spitse. ‘Wij hebben de finale gehaald, dus hebben wij ook kwaliteiten’, aldus Spitse.

Van Veenendaal maakt zich niet druk dat Nederland een dag minder rust had, en in de halve finale bovendien een half uur meer voetbalde. ‘Dat kan nu eenmaal gebeuren in een toernooi. Daarover gaan we niet klagen.’ Nederland beseft ook dat het de ongetwijfeld weer stormachtige openingsfase van de Amerikanen dient door te komen.

Wiegman gaat niet helemaal mee met de kritiek, ook uit het buitenland, op het spelniveau. ‘We hebben sinds het gewonnen WK gewerkt aan ons aanvalsspel. We speelden in de WK-kwalificatie tegen heel verdedigende teams. En op een toernooi tellen weer andere dingen. We moeten aan de bal soms beter spelen, maar andere teams hebben ons geanalyseerd. We krijgen ook veel minder ruimte om te voetballen dan op het EK. Tijdens een toernooi zijn resultaten ontzettend belangrijk. Er staat echt een team dat elk moment een doelpunt kan maken.’

Wiegman is niet ‘getraumatiseerd’ om de drie verloren WK-finales van de mannen. ‘Geen haar op mijn hoofd die daarmee nu bezig is. Wij hebben één finale gespeeld (om het EK) en die hebben we gewonnen.’