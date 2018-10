Oranje deelt harde eerste tik uit tegen Denemarken: 2-0

Mooie doelpunten, klassiek vleugelspel, aanstekelijke spelvreugde en behoorlijk voetbal van de Europees kampioen. Voetbalstad Breda, zo weinig verwend dit seizoen als NAC gastheer is, zag het Nederlands elftal van de vrouwen vrijdag soeverein winnen in de kwalificaties voor het WK.

Een avondje NAC, normaliter het grootste café van Breda met een overuren draaiende bierpomp, was vrijdag een soort limonadesoos, met voetbal van Oranje dat golfde op de kreetjes van de tribunes. Nederland versloeg Denemarken (2-0) en maakt, met de uitwedstrijd dinsdag in Viborg te spelen, een gerede kans door te dringen tot de finale van de play-offs voor het WK in Frankrijk, tegen België of Zwitserland.

Nederland voetbalde best goed, met inzet, concentratie en het lef om de Deense defensie handig en met beleid onder druk te zetten, voor rust althans. In het laatste half uur drong Denemarken aan. Daarbij hebben de betere spelers hun vorm deels terug, die ze misten in de laatste wedstrijd van de reguliere kwalificatiereeks tegen Noorwegen, toen het seizoen net was begonnen. Nederland verloor begin september van de Scandinaviërs, waardoor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman was veroordeeld tot de hachelijke weg van de play-offs.

Linksbuiten Lieke Martens van Barcelona is nog lang niet zo goed als op het EK, maar bij vlagen dribbelde ze weer dat het een aard had tegen de ploeg die de EK-finale in Enschede met 4-2 verloor. Als Martens, het idool van het veelal jeugdige publiek, de bal opdrijft, klimmen duizenden stemmetjes op de tribunes een octaaf hoger. Martens, vorig jaar uitgeroepen tot beste van de wereld, is een publieksvoetballer pur sang.

Zij is een impuls voor de groei van het vrouwenvoetbal die al jaren aanhoudt. Zij is de speler bij uitstek aan wie voetballende meisjes hun dromen spiegelen. Zij speelt ook de hoofdrol in de nieuwste versie van een reclame voor pindakaas, die de meisjesdroom van een leven als prof uitbeeldt. Hetzelfde geldt ongeveer voor rechtsbuiten Shanice van de Sanden, die zo snel is dat ze tegenstanders tot wanhoop drijft. Met een doelpunt en een beslissende voorzet speelde de kleurrijke, extraverte rechtsbuiten een cruciale rol, zoals ze die eind vorig seizoen ook had in de finale van de Champions League, toen ze als invaller bij Lyon binnen een kwartier drie assists gaf tegen Wolfsburg.

Bij Wolfsburg voetbalt Pernille Harder, de beste Deense, de vedette, de aanvoerder. Van haar had Nederland het meest te duchten, vooral in de slotminuut voor rust, toen ze van dichtbij inschoot. Loes Geurts ranselde de bal uit de hoek. Nederland verzuimde de stand op te voeren, waardoor de tweede wedstrijd nog niet helemaal van spanning is ontdaan.

Ongekend populair

De Nederlandse ploeg is ongekend populair sinds het vorig jaar augustus gewonnen EK in Nederland. De bond zoekt telkens naar stadions die de toestroom aankunnen. Groningen, Heerenveen, Willem II, Enschede, Utrecht, alle stadions zijn al uitverkocht geweest. Het wachten is op de stap naar de Kuip of de Arena.

Ook voor de wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion waren de kaarten in recordtempo weg. Binnen 50 minuten waren alle 16 duizend kaarten verkocht, waarbij aangetekend dat de website even overbelast was. De sfeer bij de vrouwenwedstrijden is volstrekt ontspannen, het publiek is anders dan bij de mannen. Menigeen houdt niet van de voortdurende muziekjes, het dweilorkest en de blije sfeer als op de EO-landdag, maar feit is dat het voetbal een nieuwe groep liefhebbers naar de stadions lokt.

Nederland miste drie basisspelers. Van der Gragt is al langer geblesseerd, doelvrouw Van Veenendaal en spits Miedema waren niet helemaal fit. Miedema viel in voor de laatste twintig minuten en stiftte de bal op de lat bij een counter. Van de Sanden verliet het veld onder ovationeel applaus.

Routinier Geurts keepte. Lineth Beerensteyn stond in de spits. De kleine, snelle aanvaller van Bayern München opende halverwege de eerste helft de score. De voorzet van Van de Sanden was perfect, de kopbal van Beerensteyn technisch begaafd naar de hoek gericht. Eerder had middenvelder Jackie Groenen, balafpakker en specialist in slimme dieptepasses, de lat geraakt. Ook de 2-0 viel uit een kopbal. Kort voor rust zette linksachter Kika van Es perfect voor, waarna Van de Sanden de bal in de kruising kopte. Beslist is de tweestrijd nog niet, maar Nederland zette een aardige stap naar de finale van de play-offs.