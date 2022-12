Oranje danst terug het hotel in: ‘Grote landen zijn al naar huis, een hechte ploeg maakt het verschil’

Het Nederlands Elftal viert de winst op de VS in de achtste finale op het veld, in een spontaan ontstane scrum. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Memphis Depay klemt de rechterhand om een reusachtige JBL-speaker op wieltjes, in oranje uitvoering, en stuurt het apparaat de ontmoetingsplek tussen spelers en pers in. Hij zet de muziek wat zachter voor een gesprekje. Tegen de Verenigde Staten maakte hij z’n eerste doelpunt van het toernooi: ‘Ik wil altijd belangrijk zijn voor het team. Hopelijk kan ik meer goals maken, en assists geven. En er staan ook andere spelers op. We groeien in het toernooi. Ik zie teamspirit. Energie.’

Teamprestatie is een van de Nederlandse standaardwoorden van het WK. Iedereen levert zijn bijdrage. Energie. Na de achtste finale tegen de Amerikanen vormen alle spelers samen een kring op het veld, voor het eerst. Hoofden gebogen naar elkaar. Uit de scrum komt een vrolijk lied. De vrouwenploeg van Sarina Wiegman deed dat altijd al. Bij de mannen is het spontaan ontstaan. Iemand uit de staf zegt: ‘Er is niet over vergaderd of zo.’

Aanvaller Wout Weghorst: ‘We hebben het als groep opgepakt. Het kan van essentieel belang zijn. Grote landen met veel kwaliteit zijn al naar huis. Als hechte ploeg kun je het verschil maken. Het is gewoon ontstaan, om als groep even bij elkaar te komen. Een lekker liedje inzetten. Even met elkaar zingen.’ Aanvoerder Virgil van Dijk: ‘Het is ontstaan op initiatief van meerdere jongens. Beleving is zo belangrijk. We doen het samen, als team. Ook de jongens die niet spelen.’

Kussen en omhelzen

Een paar uur na de wedstrijd tegen de VS zaterdag, verschijnt een filmpje van het Nederlands elftal dat in danspasjes over de loper van het St. Regis hotel in Doha walst, terwijl het personeel applaudisseert. Er zijn kartonnen maskertjes van Denzel Dumfries. Bondscoach Louis van Gaal wiegt met de heupen.

Dit is hoe het moest zijn. Als een verslaggever in de catacomben van het Khalifa Stadion tegenover Depay opmerkt dat hij ‘in één keer in de kwartfinale’ staat, antwoordt Depay binnen een halve tel: ‘Niet in één keer. We zijn er al maanden mee bezig.’ Hij doelt op het groepsproces, de teambuilding. ‘Na elke wedstrijd vragen we: wat kan beter? Het gaat niet zomaar. We horen vaak kritiek. Wij hebben een trainer, spelers en een staf en wij beslissen samen hoe wij spelen, hoe de uitvoering beter kan. We hebben iedereen nodig om dit toernooi tot een succes te maken.’

Invloeden van buiten weren, hoe moeilijk ook in het huidige tijdperk, is voor het Nederlands elftal cruciaal. De veilige wereld creëren, waarover Van Gaal al decennia spreekt, waarin ‘de totale mens’ zich kan ontplooien. In de bubbel blijven. Niet alles lezen, niet alles opnemen. Het samen goed hebben, zoals Van Gaal dat eens uitdrukte, met de spreuk: ‘Prikkelen, provoceren, liefhebben’. Hij is de teambuilder bij uitstek, al heeft hij het proces noodgedwongen versneld, door de minimale voorbereidingstijd op het WK. Maar dat was een voordeel, oordeelde hij, want hij ziet zichzelf als de beste coach, en die kan dus meer doen in korte tijd.

Hij heeft lief. Hij omhelst of kust wie hij wil, of het nu een Senegalese verslaggever is na een compliment, zijn vrouw Truus langs de lijn van het trainingsveld, of Denzel Dumfries na zijn prima wedstrijd tegen de Amerikanen. Iedereen weet precies wat zijn rol is. Spits Luuk de Jong, die nog niet speelde, weet dat hij alleen in het veld komt als Nederland achterstaat, in de kwartfinale van vrijdag tegen Argentinië mogelijk, en als het elftal iets dient te forceren.

‘Doe lekker je ding’

De sfeerbeelden met familie, op dagen na wedstrijden, geven een beeld van een gewone groep jongens, hunkerend naar aandacht van familie of vrienden. Even ontspanning, voordat de wereld weer oordeelt. Ja, onder de vorige bondscoaches Frank de Boer en Ronald Koeman was de sfeer ook goed. Koeman was zelfs de grondlegger van de ontspanning rond het veld met deze selectie.

Hele regimenten verslaggevers praten sterspeler in de dop Cody Gakpo alvast naar Manchester United. Gakpo: ‘Ik probeer daar niet mee bezig te zijn. De jongens helpen me, vrienden en familie sturen niets door. We proberen hier gewoon de maximale prestatie neer te zetten.’ Weghorst: ‘We komen als groep steeds dichter bij elkaar. We weten goed dat we iets speciaals kunnen neerzetten. Het zijn nog maar drie potjes om geschiedenis te schrijven.’

De kritiek op het spel laten ze van zich afglijden. Doelman Andries Noppert: ‘Als je met een beker terugkomt en je doet het met slecht voetbal, hoor je daar niemand meer over. We doen veel als team. Dat maakt me trots, ook op de wisselspelers. Ik hou ook wel van de kritiek op het spel. In Nederland hebben we zeventien miljoen bondscoaches. En dat is maar goed ook, want als het niet zo was, dan leefde het niet.’ Daley Blind, met 98 interlands de meest ervaren Oranjespeler, noemt deze groep ‘fantastisch’.

Iets meer van die ontspanning meenemen naar het veld, dat zou mooi zijn. Van Van Gaal mag het. Xavi Simons, op de vraag wat Van Gaal had gezegd voordat hij tegen de VS zijn debuut maakte: ‘Doe lekker je ding.’ En de bondscoach zegt tegen Noppert altijd: ‘Als jij de nul houdt, winnen we.’