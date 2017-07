Oranje combineert tegen Denemarken op aangename wijze vermaak met resultaat: 1-0

Dat is voor latere zorg. Nederland voetbalde goed in de eerste helft. Als de ploeg de bal kwijt is, probeert ze die zo vlug mogelijk weer te veroveren. Het klopt gewoon, hoewel de defensie net als tegen Noorwegen af en toe gevaarlijk kraakte. Aanvoerder Van den Berg werd net als zondag gewisseld door de van een blessure herstelde Van der Gragt, nu zelf al vrij kort na rust.



Vooral de periode tot de openingstreffer in de twintigste minuut was uitstekend, dankzij eenvoudige, 'Hollandse' uitgangspunten: veel beweging, spel breed houden, buitenspelers die hun tegenstander opzoeken, snel diepte zoeken. Miedema fopte in de aanloop naar het doelpunt een tegenstander met een fraaie schijnbeweging, waarna technicus Van de Donk de lage voorzet meenam het strafschopgebied in. Ze viel en kreeg een strafschop.



Het leek op een schwalbe, maar in de herhaling was te zien dat Christiansen de hak van Van de Donk aantikte. Spitse, rustbrenger op het middenveld, opende de score van elf meter, nadat Miedema al een paar goede kansen had gekregen. Want dat is de makke in het spel tot nog toe: het benutten van kansen. Topschutter Miedema smacht naar een doelpunt tijdens een eindronde, nadat ze ook op het WK in Canada niet scoorde, toen in vier duels.