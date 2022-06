Oranje brengt kleurrijke ode aan de basis van het spel

Op de Nationale Voetbaldag dragen de spelers van het Nederlands elftal het tenue van hun eerste club. Rechts vooraan Davy Klaassen in een shirt van HVV de Zebra's, een inmiddels verdwenen vereniging uit Hilversum. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Internationals uit alle windstreken van het land, van Beerta tot Bocholtz en Borne, eerden vrijdag hun afkomst, hun eerste clubje, soms uit de krochten van de provincie. Het bonte palet van kleuren en ontwerpen van shirts tekende tijdens de warming-up het trainingsveld in Zeist, een dag voor het duel met Polen in de Nations League.

Topvoetballers lachten om elkaars tenue uit de prilste jeugd, of ze bewonderden juist de combinatie van kleuren en strepen. Kijk, daar liep Hans Hateboer in het groen van THOS, van Tot Heil Onzer Spieren uit Beerta, waar Hansje voor het eerst langs de lijnen denderde. Daarnaast de brede groene baan op het wit van Overmaas uit Rotterdam, waar Tyrell Malacia glorieerde.

Of anders het prachtige blauw en wit geschakeerde tenue van ASC Waterwijk, waar Steven Bergwijn de dribbel ontdekte. De vader van Davy Klaassen bracht zelfs een oud shirt van de Zebra’s uit Hilversum naar Zeist, een club die niet eens meer bestaat. Alles stond in het teken van de Nationale Voetbaldag, dit weekeinde, als ode aan het fundament van het spel, met de vijver met 1,2 miljoen voetballers, de basis voor de missie die eens tot succes moet leiden op het hoogste niveau.

Zoveel wilskracht

Boven op die structuur van talent, velden, rijdende ouders en competitieschema’s komt doorzettingsvermogen. Mentaliteit. International Denzel Dumfries bijvoorbeeld reisde van oranje naar Oranje. Van spelertje bij VV Smitshoek uit Barendrecht, toen niemand in hem een toekomstige topper zag, naar 33-voudig international met vier doelpunten. Een harde werker was hij, meer niet, zeiden ze langs de lijn in Barendrecht. Maar zie: na Sparta, Heerenveen en PSV voetbalt hij bij Internazionale in Milaan en schoof hij vrijdag aan naast bondscoach Louis van Gaal voor de voorbeschouwing.

Van Gaal gaf hem letterlijk een schouderklopje. ‘Tot zijn 18de bij de amateurs. Zoveel wilskracht. Dat moet ook in je genen zitten. Dat krijg je niet vanzelf.’ Dumfries zelf, over de afgelegde weg: ‘Al die meningen waren brandstof voor me. Benzine. Die slurpte ik op, het gaf me alleen meer motivatie.’

En nu is de 26-jarige Dumfries afgetekend eerste keus als zogenoemde wingback op rechts, als hij met ongekende energie de hele rechterflank bestrijkt. Verdediger en aanvaller tegelijk. Hij was de beste voetballer van Oranje op het EK, verdiende een transfer naar Italië, speelt het beoogde systeem van het Nederlands elftal al bij Inter en overtuigde ook Van Gaal. Bij Oranje gaat het allengs beter met het 1-5-3-2, of liever 1-3-4-3, zoals Van Gaal het liever noemt. Dumfries: ‘We zetten de puntjes op de i. We kijken naar de juiste afstanden tussen de linies.’

Beter kan bijna niet

Van Gaal is verbaasd over hoe snel de spelers de door hem geliefde speelwijze leren beheersen. Hij begon pas na de WK-kwalificatie met de implementatie, zoals hij dat noemt. Hij heeft het idee dat de eerder geopperde twijfel om af te wijken van de klassieke Hollandse school, gedoceerd vanaf de tijd dat de jongens nog in hun eerste shirtje speelden, is verdwenen. ‘Ik wil met deze groep op die manier spelen om wereldkampioen te worden. Het loopt voortvarend’, concludeerde hij naar aanleiding van de training van vrijdag. ‘Beter kan bijna niet.’

Van Gaal zal zaterdag in de volle Kuip grotendeels terugkeren naar zijn opstelling van vorige week tegen de Belgen, al is aanvoerder Van Dijk dan op vakantie. Verder blijft het een vreemde competitie, het moetje van de Uefa, met vermoeide voetballers na het reguliere clubseizoen, kort voor een nieuw seizoen met in het midden daarvan een WK. Nu speelt Polen vermoedelijk met veel reserves, zoals Oranje dat afgelopen woensdag tegen Wales deed, omdat Polen volgende week thuis de Belgen ontvangt. De finale van de hoogste categorie van Nations League is in 2023 in het land van de winnaar van de groep van Nederland.

Maar alles staat in het teken van pieken tijdens het WK in Qatar. De een speelt de ene wedstrijd, de ander is daarna aan de beurt, om veel indrukken te krijgen en niemand te overbelasten. Vincent Janssen, de weer opgeroepen spits die mocht bijkomen van zijn trouwerij, kijkt zaterdag van de tribune toe en krijgt dinsdag tegen Wales speeltijd. Het is al met al een fascinerend spel, waarin Van Gaal iedereen incluis hemzelf meeneemt op zijn laatste reis als trainer.

Hij prijst telkens de saamhorigheid, door bijna emotioneel te zijn over de huidige groep, die hij de beste noemt waarmee hij ooit werkte. En niet alleen Dumfries kreeg een schouderklop. Van Gaal gaf zichzelf ook een compliment, eerder deze week, omdat hij de ogenschijnlijk geblesseerde spits Wout Weghorst liet staan in de slotfase tegen Wales, waardoor die met een steenharde kopbal de 1-2 maakte, diep in de extra tijd. Weghorst overigens speelde bijna tot zijn 20ste bij de amateurs. Hij gaf nooit op, net als Dumfries.