Oranje boven op WK wielrennen in Innsbruck?

Tom Dumoulin in het zonnetje in de lobby van het hotel van het Nederlands team. Foto Klaas Jan van der Weij / De Volkskrant

Parcours

‘Ik ben er nog net niet van afgevallen’, lachte Wout Poels vrijdagmiddag, nadat hij de slotklim naar Gramartboden had verkend. De WK-wegwedstrijd van zondag, 258,5 kilometer lang, zal hoogstwaarschijnlijk daar, op tien kilometer voor het einde, zijn ontknoping kennen. De 2,8 kilometer lange helling is een extra lus in de laatste ronde en kent steile stukken van wel 25 procent. Ongeveer net zo steil als de Muur van Hoei, de finaleklim in de Waalse Pijl, maar dan twee keer zo lang. Zelden was een WK-parcours zo zwaar als die rond Innsbruck.

Vanaf de top volgt nog een afdaling van acht kilometer naar de eindstreep. Belangrijkste vraag wordt wie na 250 kilometer nog fris genoeg is om op deze Muur aan te vallen? Of gaat de afdaling beslissend zijn?

Favorieten

Door de toevoeging van de slotklim naar Gramartboden lijkt een klimmer met sprintvezels het meeste kans te maken op de overwinning. De Fransman Julian Alaphilippe, winnaar van de afgelopen editie van de Waalse Pijl en drager van de bolletjestrui in de Tour, geldt als de grootste favoriet. Maar hij is niet de enige.

Bondscoach Thorwald Veneberg kwam vrijdagmiddag in een straatje, ergens in een Oostenrijks dorp, de Spaanse ploeg tegen, met kopman Alejandro Valverde als stralend middelpunt. ‘Het gaat wat ver om op basis van één ontmoeting iets over zijn vorm te zeggen, maar ik zag wel dat hij goed in zijn vel stak. Ik schat hem hoog in voor de overwinning zondag’, aldus Veneberg.

Outsiders zijn onder meer de Belg Tim Wellens, de Pool Michal Kwiatkowski en de Sloveen Primoz Roglic; allemaal hebben ze kwaliteit om op een kort, steil stuk in de finale nog te versnellen.

Peter Sagan verdedigt zijn titel in Innsbruck. Normaal gesproken is dit bergachtige parcours voor hem te zwaar, maar Sagan is een echte kampioensrijder, kansloos is hij nooit.

Dat geldt volgens Veneberg ook voor Vincenzo Nibali. ‘Echt zo’n sluwe Italiaan die zich een beetje schuil houdt, maar vergis je niet: stiekem heeft hij zijn hele jaar op deze wedstrijd afgestemd.’

De Nederlanders

Zelden beschikte Nederland over zo’n sterke selectie, maar toch is er in het achtkoppige gezelschap niet een uitgesproken favoriet aan te wijzen voor de wereldtitel. Gezien zijn status zou Tom Dumoulin de meeste kans moeten maken op de regenboogtrui, maar hij is vooral ronderenner, geen afmaker in een eendaagse wedstrijd. Hetzelfde geldt voor Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman. Wout Poels en Bauke Mollema hebben op voorhand de beste papieren, gezien hun zeges in respectievelijk Luik-Bastenaken-Luik (2016) en Clásica San Sebastián (2016).

Poels leek vrijdag tijdens een persmeeting nog het meest overtuigd van zichzelf. Hij baseert zijn zelfvertrouwen op een overwinning in de koninginnenrit in de Ronde van Groot-Brittannië, waarin hij Alaphilippe achter zich liet. ‘Ik heb nog nooit zo gefocust naar eendaagse wedstrijd toegeleefd als nu. Als ik goed ben, kan ik zeker iets doen op de slotklim.’

Dumoulin was nog niet helemaal hersteld van zijn tijdrit van afgelopen woensdag, maar zondag denkt hij op tijd fit te zijn. Een tactiek was nog niet besproken, maar volgens Dumoulin hoeven afspraken ook niet in beton worden gegoten met deze selectie. ‘Het wedstrijdverloop en de vorm van de dag gaat bepalend zijn voor wie we gaan uitspelen in de finale.’

De vrouwenwedstrijd

Na het geheel oranje podium bij de tijdrit belooft de wegwedstrijd bij de vrouwen een duel te worden tussen Nederland en de rest van de wereld. Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten zijn logischerwijs de twee kopvrouwen in de ploeg. Voor beiden is het parcours op maat gemaakt, en beiden willen wereldkampioen worden.

Het maakt de wedstrijd op voorhand een heel interessante, want hoe voorkom je dat de twee kopvrouwen tegen elkaar gaan rijden? Bondscoach Thorwald Veneberg moest er afgelopen week behoorlijk wat woorden aan wijden. ‘Ik heb eerst één op één met ze gepraat, daarna hebben we een gezamenlijk gesprek gehad. Ik hoefde niet streng te zijn, wel duidelijk. Daar vroegen ze ook nadrukkelijk om.’

Beide rensters strijden al het hele jaar tegen elkaar, met hun rechtstreekse duel in La Course, afgelopen zomer in de Tour, als voorlopig hoogtepunt. Van Vleuten haalde toen in de laatste meters Van der Breggen nog in.

Zaterdag moeten ze voor één dag met elkaar samenwerken. Veneberg rekent op professionaliteit van zijn rensters. ‘We starten met dezelfde intentie: iemand in het oranje moet op de hoogste trede van het podium staan zaterdag.’ En wie zich niet aan de afspraken houdt? ‘Die krijgt de hoon van heel Nederland over zich heen. Dat lijkt me al genoeg reden om geen gekke dingen te doen.’