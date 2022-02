Oranje boekt hotel met uitzicht op strand en regelt superbe trainingsveld in Qatar

Het St. Regis Doha-hotel, waar Oranje tijdens het WK in Qatar zal verblijven. Beeld ANP / Polaris Images

Oranje traint tijdens het WK in Qatar op twee superbe velden van een universiteit en logeert in het St. Regis Doha-hotel, met uitzicht op strand en Perzische Golf.

Beveiliging, roomservice, keukenpersoneel, de receptie, alle sectoren van het hotel en de toezichthoudende vakbond – ze waren allemaal vertegenwoordigd bij de laatste besprekingen deze week, waarbij in naam van de KNVB secretaris-generaal Gijs de Jong, dokter Edwin Goedhart, teammanager Fernando Arrabal, fysiek trainer René Wormhoudt, persmedewerker Monique Kessels en manager beveiliging Eugène Lebon alsmede medewerkers van de ambassade aanwezig waren. De volgende keer (eind maart, begin april) gaat ook bondscoach Louis van Gaal mee, rond het congres van de Fifa. Op 1 april is de loting voor het eindtoernooi, dat wordt gehouden van 21 november tot 18 december.

De KNVB, tegenstander van een boycot van het omstreden WK maar wel kritisch deelnemer, wil alleen zakendoen met leveranciers die aan alle eisen voldoen, variërend van het uitbetalen van de afgesproken lonen tot een veilige werkomgeving. Vooral op de arbeidsomstandigheden van de immigranten in Qatar is veel internationale kritiek. Mede daarom was ook directeur Max Tuñón van de aan de Verenigde Naties verbonden internationale arbeidsorganisatie ILO aanwezig bij het laatste gesprek. De Jong: ‘We hebben alles getoetst aan wettelijke eisen. Tot in detail zijn vragenlijsten ingevuld. Het minimumloon is bijvoorbeeld gegarandeerd en ligt hoger dan in omringende landen. Er zijn elektronische controles om vast te stellen of op de juiste wijze is uitbetaald. Ook de ILO gaf aan dat het gekozen hotel een voorloper is in het naleven van regels.’

Het contract met het hotel is nog niet getekend, maar dat is een formaliteit. In hetzelfde hotel logeerde Liverpool een paar jaar geleden bij de wereldbeker voor clubteams, nadat de club een ander hotel had afgewezen vanwege de voorwaarden die Liverpool stelde. Het St. Regis, onderdeel van de Marriott-keten, ligt vlak bij de culturele wijk Katara, waar luxueuze winkels en theaters elkaar afwisselen. De trainingsvelden van de universiteit liggen op tien minuten rijden. De Jong: ‘Ze zijn splinternieuw en kwalitatief hoogwaardig.’

De Jong: ‘We hebben uitgebreid gesproken met alle afdelingen van het hotel. Volgende keer willen we ook een bezoek brengen aan de woonverblijven van de werknemers, allemaal immigranten uit landen als Nepal, India, Filipijnen, Ghana en Kenia. Ze zeiden dat ze trots zijn om in Qatar te werken.’