Oranje bereikt halve finale met overtuigende 2-0 na kwalitatief magere wedstrijd

Zweden viel na rust aan, gedwongen door de achterstand, maar kreeg niet overdreven veel kansen. Rolfö schoot voorlangs en over, de laatste keer nadat de voor Van der Gragt ingevallen centrale verdediger Van den Berg zich verkeek op een dieptepass. Nederland verdedigde stug en hoefde weinig te vrezen, mede dankzij de snelheid van Van de Sanden en de klasse van Martens.



Kort nadat Martens de bal keurig op het hoofd legde van Miedema, die over kopte, viel de beslissende 2-0. Martens gaf een prachtige lange pass van de linker- naar de rechtervleugel, waar Van de Sanden al op volle snelheid lag. Ze had zelf kunnen schieten, maar ze deed wat fijn was voor de spits die naarstig wachtte op een doelpunt. Ze legde de bal breed, waarna Vivianne Miedema de bal intikte voor haar eerste doelpunt op acht duels tijdens WK en EK. Zweden was geslagen.



Donderdag dus de halve finale in Enschede, ongetwijfeld in een vol stadion met 30 duizend toeschouwers. Dat is sowieso een record voor vrouwenvoetbal in Nederland, de sport die forse stappen zet in zijn nog jonge ontwikkeling.