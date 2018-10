Oranje beleeft fijne avond met historische zege op Duitsland: 3-0

Op de lange weg terug naar de top van Europa, en wie weet de wereld, beleefde het Nederlands elftal een fijne avond in nazomers Amsterdam. Het behaalde een wat gelukkige, ruime zege op Duitsland (3-0) in de Nations League, het toernooi waarbij de UEFA een sausje van belangrijkheid over oefenwedstrijden heeft gegoten, omdat de landencompetitie via een achterdeurtje mogelijk toegang biedt tot het EK van 2020.

Oranje mocht bepaald niet klagen over de afloop, want met name na rust had de ploeg van Ronald Koeman lange tijd vrijwel niets in te brengen, op een enkele counter na. Uit de op twee na laatste tegenaanval viel de beslissing, op oud-Duitse wijze: Promes was vertrokken op rechts en zette perfect voor op Depay, die koelbloedig afrondde en het stadion tot een feestzaal omtoverde.

Een paar minuten later beukte Depay alleen voor Neuer nog een bal op de lat en in blessuretijd scoorde Wijnaldum na een paar schitterende schijnbewegingen nog eens, wat een nogal geflatteerde uitslag van 3-0 gaf. Voor het eerst sinds november 2002 won het Nederlands elftal een wedstrijd van de aartsrivaal. Het was zelfs de hoogste zege op Duitsland in de historie.

Aanvoerder Virgil van Dijk scoorde na een half uur, op een avond waarop het publiek na afloop afscheid nam van twee gerenommeerde spelers uit de laatste bloeiperiode van Oranje: Rafael Van der Vaart en Dirk Kuijt zwaaiden naar de tribunes en de tribunes zwaaiden terug.

Memphis Depay scoort de 2-0. Foto EPA

Duitsland oogde flets

Zo gaat dat in sport, en niet alleen in sport trouwens: sterren komen en gaan, waarna anderen zich aandienen. Het Duitse elftal heeft zijn hoogtepunt beleefd. Zaterdag voetbalden vijf spelers mee uit de basisploeg van de gewonnen WK-finale in 2014 tegen Argentinië. Ze ogen flets, met name de centrale verdedigers Hummels en Boateng, die onlangs ook al tegen Ajax in de Champions League lieten zien ver van hun beste vorm verwijderd te zijn. Ze zagen geregeld de hielen van de ontketende Depay.

Het andere elftal, Nederland dus, nam nog wat spelers mee van het laatste WK, dat een derde plaats opleverde met bondscoach Van Gaal. Wijnaldum en Depay bijvoorbeeld waren al actief in Brazilië, maar Oranje is na twee gemiste eindtoernooien vooral in opbouw. De stijgende lijn is zichtbaar. In het elftal zit ook een prettige strijdlust, al zijn nog te veel fases te ver verwijderd van echt topniveau.

Wijnaldum (links) en Depay vieren een feestje na de derde treffer voor Nederland. Foto AP

Al met al leuke avond

Terwijl Oranje vorige maand tegen Frankrijk na rust met flair voetbalde, gebeurde dat nu vooral in de eerste helft. Dat gaat al bijna automatisch als Frenkie de Jong meedoet. Oranje liet zich soms handig terugzakken en hoopte dan via de snelle tegenaanval toe te slaan. Dat had meer kunnen opleveren als de passes soms beter waren geweest, op deze al met al leuke avond.

Memphis Depay is pure zen, hoe hij voetbalt, al begon hij gaandeweg een beetje te overdrijven met de keur aan hakballen en andere versiersels van het spel. Op het einde volgde weer een aantal weergaloze acties. Frenkie de Jong is de nieuwe bepaler van het spel en het tempo, en dat geeft de ploeg opeens veel meer rust. Alsof eindelijk een middenvelder is gevonden die anderen bij de hand kan nemen.

Ja, Duitsland was al met al beter, maar Nederland mag tevreden zijn. Ook door het verdedigen van Dumfries bijvoorbeeld, net als de onopvallende Bergwijn en invaller Groeneveld debutant. Eigenlijk had ook Rosario zijn eerste interland moeten spelen, maar de KNVB merkte vrij laat dat hij door een recente rode kaart in Jong Oranje geschorst was. Vrij knullig, zoiets in de topsport. De Roon was daardoor één van de controleurs op het middenveld.

Dumfries is onverzettelijk en durft zich ook aanvallend in te schakelen. Hij versierde de hoekschop waaruit Nederland voor het eerst scoorde en zag Neuer redden bij een schot na rust. Nederland had een paar zeer mooie aanvallen voor de pauze, maar de treffer viel uit een hoekschop. Depay legde de bal geweldig voor, hard en hoog. Babel won in de lucht van Hummels en kopte tegen de onderkant van de lat. Aanvoerder Van Dijk kopte de terug stuitende bal achter doelman Neuer.

Nederland had een goede fase, ook nog in het begin van de tweede helft, maar daarna was het voorbij tot de slotperiode. Duitsland zette aan en mocht zichzelf verwijten dat het niet scoorde. Dat was ook al zo bij het laatste WK, toen het vooral tegen Mexico en Zweden onwaarschijnlijk veel kansen onbenut liet. De beste was voor invaller Sané, bediend na een schitterend steekpassje van Kimmich.

Maar Nederland won dus en staat tussen Frankrijk en Duitsland in de stand van de Nations League. Dinsdag volgt nog een uitdaging: een oefenduel tegen België in Brussel, de nummer één van de wereldranglijst.