Opwinding alom over de derde plek van Max, behalve bij de Verstappens zelf

Het is vooral de buitenwacht die er opgewonden over is dat Max Verstappen 24 jaar na zijn vader Jos derde wordt bij de Grote Prijs van België.

Verstappen viert zijn derde plaats in België. Foto Getty

‘Jammer dat dit gebeurde, zo blijft er niets over.’ Jos Verstappen zegt het met een flinke dosis zelfspot, een uur nadat zoon Max zondag als derde is gefinisht bij de Grote Prijs van België. 24 jaar geleden had Verstappen senior hetzelfde gepresteerd, toen hij na de race vanwege de diskwalificatie van racewinnaar Michael Schumacher alsnog derde werd op het circuit van Spa-Francorchamps.

De inmiddels 46-jarige Verstappen kan het zich nog goed herinneren. ‘Ik ging naar huis met het idee dat ik vierde was geworden. Een paar uur later was ik derde. Mijn vader had toen nog een kroeg in Montfort waar op dat moment zo’n 600 mensen buiten stonden. Toen die diskwalificatie voor Schumacher bekend werd, begon het feest opnieuw.’

Het waren de hoogtijdagen van Verstappen in de Formule 1. Twee weken eerder was hij ook al derde geworden in Hongarije. Nooit presteerde in de ruim twee decennia daarna een landgenoot zo goed op Spa-Francorchamps, de race die door Nederlandse Formule 1-fans wegens het ontbreken van een Nederlandse GP is omarmd als thuiswedstrijd.

24 jaar geleden

Tot Verstappen de prestatie van zijn vader zondag evenaarde. Het was een gegeven dat na de race voor opwinding zorgde onder journalisten. Maar niet bij de Verstappens zelf. ‘Ik vind het gewoon altijd mooi om op het podium te staan’, zei Max Verstappen in de persconferentie na de race. ‘Plus: het is 24 jaar geleden. Ik denk niet dat het mijn vader nog interesseert. En het interesseert mij eigenlijk ook niet.’ Vader Jos moest lachen toen hij werd geconfronteerd met de woorden van zijn zoon. ‘Daar heeft hij wel gelijk in.’

Fans van Verstappen voor het erepodium. Foto Reuters

Hij had zich er al een tijdje geleden bij neergelegd dat zijn kind hem in de Formule 1 op alle vlakken zou overtreffen. Verder vond hij de derde plaats van zondag mooier dan die van hemzelf, omdat de tienduizenden Nederlandse fans op de tribunes meteen het feestje konden vieren en niet zoals bij hem al onderweg waren naar huis.

‘Dat hoorde je ook wel. Max werd op het podium harder toegejuicht dan de nummer een en twee. Eindelijk kon hij de fans eens iets teruggeven’, aldus Verstappen, doelend op de wispelturige relatie die de Red Bull-coureur onderhoudt met z’n thuisrace.

In de afgelopen drie seizoenen wisselde hij fabelachtige momenten af met bittere teleurstelling. In 2015 kreeg hij in zijn Toro Rosso voor het eerst als Formule 1-coureur de schijnwerpers van de racewereld op zich door met 320 kilometer per uur in de Blanchimont-bocht buitenom de Braziliaan Nasr in te halen.

Inhaalactie

Een jaar later kwalificeerde hij zich in zijn Red Bull knap als tweede. De race liep uit op een fiasco toen hij na start in de eerste bocht kwam klem te zitten tussen de twee Ferrari’s en touché zijn race verpestte. Vorig seizoen viel hij na acht ronden stil met motorpech. Voor de race was afgelopen, stonden de wegen rond het circuit toen al vol met teleurgestelde Nederlanders die voor de files uit naar huis wilden.

Zondag bleven ze allemaal tot het laatste moment zitten. Jos Verstappen had vooral genoten van de inhaalactie op Force India-coureur Esteban Ocon in de zevende ronde. Verstappen liet zich in de Combes-bocht niet foppen door een verdedigende actie van de Fransman en passeerde hem tijdens het remmen.

De trofee voor de derde plek op het parcours in Spa. Foto Getty

Het was ook de inhaalactie die Verstappen zelf na de race uitlichtte als zijn favoriete moment. Het zijn de kleine dingen waarin vader en zoon onbewust tonen nog altijd met elkaar vervlochten zijn. Ook al heeft Verstappen inmiddels zijn eigen leven in Monaco, bezoekt vader Jos lang niet meer alle races van zijn zoon en lijkt het met elke podiumplek in de Formule 1 langer geleden dat de twee anoniem in een busje door Europa trokken van kartwedstrijd naar kartwedstrijd.

Singapore en Mexico

Toen Verstappen zondag na de race het Red Bull-gebouw betrad, hadden ze aan een knipoog en duim genoeg. Even later vlogen ze in een helikopter over de files naar Maaseik, waar Verstappen twee dagen logeert bij zijn vader.

Daarna wacht alweer de volgende GP, aankomend weekeinde in Monza. Het wordt een moeizaam weekeinde in Italië, voorspelt vader Jos. Op de snelste baan van het seizoen zal het gebrek aan vermogen in de Renault-motor van Verstappen hem nog meer hinderen dan op andere circuits.

Het is het structurele probleem dat Verstappen al sinds zijn overgang naar 2016 achtervolgt. Vader en zoon hebben zich daar inmiddels maar bij neergelegd, hopend dat het volgend seizoen met Honda-aandrijving beter wordt.

‘Hij moet gewoon elke wedstrijd het maximale eruit halen en dat doet hij ook’, zegt vader Jos. ‘Zo’n derde plaats hier is top en er zijn nog een paar circuits dit jaar, zoals Singapore en Mexico, waar kansen liggen. Het is nu keihard werken om het volgend jaar beter te hebben.’