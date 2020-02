Opvallende zege Koen Verweij op 1.500 meter – het enige Nederlandse succes in Calgary

Koen Verweij in actie tijdens een eerdere 1.500 meter. Beeld ANP

De zege van Verweij was opvallend omdat hij zijn startbewijs voor de WK afstanden, komende week in Salt Lake City, op last van de KNSB had moeten afstaan aan Kjeld Nuis. De regerend olympisch kampioen was op de NK afstanden – het kwalificatiemoment voor de WK afstanden – ziek en kreeg van de bond een aanwijsplek voor de 1.000 en 1.500 meter op de WK. Nuis’ titelkansen in Utah schat de KNSB hoger in.

Verweij liet het daar niet bij zitten, maar een beroepszaak bij de geschillencommissie haalde niets uit. Aangezien Nuis in Calgary de 1.500 meter aan zich voorbijgaan liet gaan – hij wil zich sparen voor volgende week – is het nog steeds de vraag of de KNSB er verstandig aan heeft gedaan om Verweij te passeren. Die discussie zal de komende dag nog wel aanhouden.

De overwinning van Verweij was het enige Nederlandse succes op het snelle Canadese ijs. Zo had sprinter Dai Dai Ntab met veel zelfvertrouwen toegeleefd naar de 500 meter, maar stelde hij teleur met een veertiende plaats. Vorige week had hij, in een trainingswedstrijd, nog de snelste tijd van het seizoen (34,16) neergezet, hetgeen veel goeds beloofde.

Russisch feestje

Maar de 500 meter werd een Russisch feestje, niet dat van Ntab. Ruslan Murashov won de afstand, voor zijn landgenoten Pavel Kulizhnikov en Vikor Mushtakov. Met een tijd van 34,04 verbeterde Murashov ook nog eens het seizoensrecord van Ntab (34,04).

De sprinter van Reggeborgh wil vooral leren van de fouten die hij vrijdag in Calgary maakte, zodat hij volgende week, bij de WK afstanden in Salt Lake City, wel bij de les is.

Als Ntab ergens een hekel aan heeft, dan is het wel aan improviseren. En juist dat werd van hem gevraagd. In de rit voor hem was zijn landgenoot Kai Verbij ten val gekomen, doordat hij op een blokje was gestapt. Het duurde een paar minuten voordat het ijs was gerepareerd. Onderwijl zat Ntab zich op te vreten.

Ntab: ‘Wat het is: ik leef al anderhalve dag naar het moment van de start toe. Ik had net mijn cap opgedaan toen Kai viel. Dan moet je weer op het bankje gaan zitten, wachten. Daar ben ik geen ster in. Schaatsen is een supertechnische sport. Als allerlei dingen op het laatste moment veranderen, dan scheelt dat een paar tienden. Dat is het verschil tussen een plek in de top-3 en plek 14.’

Valse start

Toen Ntab later dan gepland werd weggeschoten, had hij ook nog eens te maken met een valse start. Het overkomt hem wel vaker, maar dit keer was het een bewuste, zo gaf hij aan. ‘Normaal adem ik nog een keer in en uit en hoor je de starter daarna ‘ready’ zeggen. Nu was ik nog aan het uitademen toen ik al in de starthouding moest gaan staan. Ik had geen ontspanningsmoment meer. Toen dacht ik: dan kan ik maar beter opnieuw gaan.’

Een tweede start is nooit hetzelfde als de eerste, zo weet Ntab. Zoals hij het zelf zegt: ‘Je bent je onbevangenheid kwijt, je kan geen risico meer nemen.’ Het kost bij voorbaat al een paar tienden. In het geval van Ntab kwam hij ook nog eens niet in zijn juiste ritme. Hij reed een slordige eerste bocht en had toen eigenlijk al de moed opgegeven dat hij mee kon doen voor het podium. Hij finishte uiteindelijk in 34,60.

Ook de andere Nederlanders konden geen potten breken op de 500 meter. Verbij viel in zijn rit tegen de Rus Artem Arefyev, die hem met een atletische sprong maar ternauwernood kon ontwijken. Jan Smeekens eindigde als met 34.70 op de zeventiende plaats. Hein Otterspeer werd laatste met 35,51.

Russisch volkslied

Mocht de 500 meter een voorbode zijn voor de WK afstanden, dan kan het Russisch volkslied al worden klaargezet in Salt Lake City. De drie Russen gaven slechts elk een honderdste op elkaar toe, waarbij Murashov dus de beste was.

Toch wilde wereldrecordhouder Kulizhnikov niet al op de zaken vooruitlopen. ‘Calgary is slechts een voorbereidingswedstrijd’, zei hij. ‘Het zegt nog niets over volgende week.’

Ntab ging zijn wonden likken na zijn mislukte exercitie. ‘Ik had het liefst met een goed gevoel naar Salt Lake gegaan. Nu zal het wel een beetje een stresserig weekje worden.’

De Japanse Nao Kodaira won bij de vrouwen de 1.000 meter, waar Letitia de Jong met een achtste plaats de beste Nederlander was, nog voor haar verloofde Ireen Wüst. Op de 3.000 meter beten Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte en Esmee Visser zich stuk op de winnende tijd van Martina Sablikova (3.54,93). Zo gaf alleen de zege van Verweij in de B-divisie bij de mannen de dag nog een oranje tintje.