Optreden in Abu Dhabi kost F1-wedstrijdleider Masi na twee maanden alsnog zijn kop

Michael Masi, wedstrijdleider van de Formule 1, is uit zijn functie gezet. Beeld Getty Images

Het vertrek van Masi volgt op het uitgebreide onderzoek dat de FIA deed naar het omstreden slot van vorig seizoen in Abu Dhabi. Met name het besluit van de Australiër om na een crash in het slot van de race alle achterblijvers (auto’s op een rondje) tussen Verstappen en Lewis Hamilton weg te laten halen, is ruim twee maanden later nog altijd voer voor discussie.

Verstappen kwam zo met nog één ronde te racen op verse, snellere banden direct achter de tot dat moment soevereine raceleider Hamilton. Na de herstart twijfelde Verstappen geen seconde; hij haalde Hamilton in en pakte zo tegen alle verwachtingen in nog de titel.

Hamiltons team Mercedes tekende na de race protest aan tegen de gang van zaken in de laatste ronden, maar de FIA wees dat af. Wel kondigde de racefederatie kort daarna een onafhankelijk onderzoek aan, met de belofte onder meer het eigen scheidrechterssysteem onder de loep te genomen.

Dat voornemen stelde Mercedes gerust, waarna het team besloot niet in beroep te gaan tegen de afwijzing van het protest. Ook omdat het naar eigen zeggen het kampioenschap niet ‘in de rechtszaal’ wilde winnen. Geen moment was er daarom sprake dat Verstappen door het onderzoek zijn wereldtitel zou kwijtraken.

Maandag presenteerde de nieuwe FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem in Londen de uitkomsten van het onderzoek aan de teams in een bijeenkomst van de zogenoemde F1 Commission; een overlegorgaan van de FIA, teams en de Formule 1 zelf.

En donderdag deelde hij in een videoboodschap dus publiekelijk de genomen maatregelen, die volgens Ben Sulayem unaniem zijn aangenomen. Masi wordt komend seizoen vervangen door twee wedstrijdleiders; Niels Wittich en Eduardo Freitas. Zij zullen om de beurt de races overzien. Verder krijgen zij hulp van een videoscheidsrechter, vergelijkbaar met de VAR in het voetbal.

Ook zal de communicatie tussen de teams en wedstrijdleiding niet meer worden gedeeld met de tv-kijkers, om zo de publieke druk op de wedstrijdleider wat weg te nemen. Teams mogen ook niet zomaar meer contact opnemen met de raceleiding.

Met name in de laatste races van vorig seizoen werd Masi voortdurend benaderd door Mercedes en Red Bull, in pogingen invloed uit te oefenen op zijn besluiten. Masi was drie seizoenen wedstrijdleider in de Formule 1. Hij kreeg de rol vanuit het niets in 2019; zijn voorganger - de ervaren Charlie Whiting - overleed aan de vooravond van het seizoen onverwacht.

In zijn eerste seizoenen kreeg Masi lof vanwege de losse, frisse stijl waarmee hij de GP's leidde. Hij ging actief in gesprek met coureurs en teams, om zo gevoel te krijgen voor de grijze gebieden in het regelboek van de Formule 1. Bijvoorbeeld wanneer een verdedigingsactie over de schreef is.

Afgelopen seizoen, waarin Verstappen en Hamilton in hun zenuwslopende titelgevecht zo'n beetje elke race de grenzen van die regels verkenden, leidde de eerder geroemde stijl van Masi geregeld tot ergernis. Er ontstond behoefte aan meer duidelijkheid. Juist de maatregelen die de FIA nu neemt om het werk van de wedstrijdleider te vergemakkelijken, hadden hem daarbij kunnen helpen.