Opstand tegen ‘mooie’ Mario Cipollini, de duivel achter een gevierd sprintkanon

Ik moet ver terug in de tijd, een jaartje of twintig. Iemand - een vrouw - zei iets in deze trant tegen me: ‘Deze man deugt voor geen meter. De ogen staan niet goed. Hij is een griezel. Ik zou niet graag alleen met hem in dezelfde ruimte zijn.’

Het ging over Mario Cipollini die toen als topsprinter de overwinningen aan elkaar reeg en naar bijnamen luisterde als Mooie Mario, Super Mario, De Leeuwenkoning. Ik antwoordde iets als: ‘Ach, hij is nu eenmaal een grandioze aansteller, de machopose heeft hij tot handelsmerk verheven.’

Zoals ook in de Volkskrant te lezen was werd Cipollini onlangs veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Dat is een half jaar meer dan geëist door de aanklager. En die aanklager had hem al gedefinieerd als ‘extreem gevaarlijk en extreem gewelddadig.’

In 2017 had zijn ex-vrouw Sabrina Landucci aangifte gedaan van mishandeling, doodsbedreigingen en stalking. Dat was nadat hij haar op haar werkplek bij de nek had gegrepen en tegen een muur gegooid. Haar (nieuwe) partner, ex-voetballer Silvio Giusti, kreeg ook meteen een aanzegging: ‘Jij bent niemand, je bent niks waard, maar ik ben Mario Cipollini. Als ik op een dag wakker wordt en zin heb je te laten verdwijnen dan gebeurt dat gewoon; ik heb overal vrienden.’

Wie zich in het proces wil verdiepen komt veel getuigenissen onder ede tegen die je de oortjes doen flapperen.

De advocaten van De Leeuwenkoning tekenden uiteraard beroep aan tegen de uitspraak. Misschien dat ze een maandje gevang eraf kunnen halen. De advocaten hebben de pech dat veel van Mario’s erupties zijn vastgelegd op tape, sms of anders.

Deed Sabrina Landucci in 2017 aangifte, tijdens de procesgang bleek dat gewelddadigheid een rode draad was in hun huwelijk - zij scheidde dik tien jaar eerder van hem. Hij zette haar eens een pistool tegen het hoofd omdat ze met een te kort rokje naar buiten ging; hij zaagde haar fiets in tweeën om haar bewegingsvrijheid te begrenzen.

De Leeuwenkoning was meer leeuw dan koning. Ja, ze was ooit verliefd op hem, en eigenlijk hield ze nog steeds van hem.

Sabrina Landucci hoopt dat ondanks het slepende en uitputtende proces meer onderdrukte vrouwen de moed zullen hebben voor zichzelf, en vooral voor hun kinderen, op te staan tegen misplaatste leeuwen op een imaginaire savanne.

Dit brengt me terug bij de eerste alinea van dit stukje. Iemand - een vrouw - zag twintig jaar geleden de duivel achter een gevierd sprintkanon. Ik zag die duivel niet. Ik bedoel, ik zag de duivel wel, maar ik dacht dat die onschadelijk was gemaakt in de symboliek van de topsport.

De tragische Cipollini wist zelfs het gesublimeerde monster in hem neer te halen. Dan blijft er niets meer over.