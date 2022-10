Opstaan tegen racisme levert voetbalcoach Ricardo Moniz een schorsing op: ‘Hoe oprecht is de ophef nu?’

Ricardo Moniz in zijn eigen Johan Cruijff-museum in Eindhoven. Beeld Toin Damen / Pro Shots

Wat hoorde u precies?

‘Apengeluiden. Verschrikkelijk, een heel vak deed er na rust aan mee. Telkens als onze donkere Congolees-Franse aanvaller Christy Manzinga aan de bal was. Het was de tweede maal dat dit in een wedstrijd van ons gebeurde in vier dagen. Twee keer heb ik de vierde official erop gewezen. Die zei dat-ie het niet hoorde. De eerste keer was bij een kleine club en waren het nog niet veel mensen. De tweede keer ging het echt om een paar honderd man. Toen ben ik het veld ingestapt, naar de scheidsrechter gegaan en heb gezegd: je moet dit stoppen. Die gaf me rood.’

En nu bent u een paar dagen later al geschorst voor een maand. Hoe is dat gegaan?

‘Er is niets gebeurd. Er is geen onderzoek geweest, er is niet gesproken met getuigen zoals de scheidsrechter en zijn assistenten, of andere mensen in het stadion. Nee, degene die ertegen optreedt, wordt geschorst.’

Het Hongaarse voetbal heeft een slechte reputatie wat betreft racisme. Proeft u steun?

‘Iedereen staat achter me. Sowieso de club, maar ook andere mensen. Er wordt over gesproken in de media. Maar in dit land heb je een bepaalde machtsstructuur waar men dan toch niet tegen ingaat.

‘Het was nog veel erger. Tien jaar geleden was ik trainer van Ferencváros, daar hadden ze ook veel problemen met racisme. Toen heb ik de hardcore fans opgezocht in hun thuishonk, de Mussolini-bar. Ik heb gezegd: jullie moeten daarmee kappen, we gaan dit samen doen. Dat werkte. Hoewel er helaas maar weinig omkeken naar mijn donkere verdediger uit Trinidad en Tobago, Akeem Adams, toen hij een hartstilstand kreeg en in het ziekenhuis kwam. Een paar maanden later overleed hij. Toen stond ik er alleen voor. Dat kostte me zelfs mijn baan bij Ferencváros. Dat heeft me echt geraakt. Ik had gehoopt dat we verder waren in Hongarije. Maar na deze week denk je weer: kennelijk niet.’

U wilt naar de Uefa of zelfs naar premier Viktor Orbán stappen om uw schorsing aan te vechten?

‘Onze technisch directeur kent Orbán goed. Hij vertelde dat hij achter mij staat. Maar publiekelijk heeft hij zich niet uitgesproken. Ik ben me nu aan het oriënteren wat de beste stappen zijn.’

U hebt als trainer van Excelsior in 2019 al eens meegemaakt dat een van uw spelers, Ahmad Mendes Moreira, door aanhangers van FC Den Bosch racistisch werd bejegend. Toen wilde u per se doorgaan, omdat u vond dat de goeden niet onder de kwaden moesten lijden.

‘Ik wilde polarisatie voorkomen en heb daarom gezegd: we gaan door, we moeten die paar ‘verziekers’ niet laten winnen. In Nederland is een heel aanvalsplan tegen racisme opgetuigd. Maar anderzijds is er na anderhalf jaar onderzoek niemand opgepakt van die gasten die zich misdroegen. Nu je dit weer meemaakt denk je: er is nog een lange weg te gaan.

‘Maar ik geef niet op. Ik heb begrepen dat Ferencváros, waar we zondag tegen spelen, een hele actie heeft voorbereid om ons te steunen. Dat is mooi, hopelijk komt er nog iets positiefs uit. Maar ik wil daar per se op de bank zitten. We staan vijfde met Zalaegerszegi TE, terwijl we de jongste ploeg hebben. Die probeerde ik te beschermen en dan word je zo hard gestraft. Dat is ronduit schandalig.’

Hoe gaat het met Christy Manzinga?

‘Dat is wel opvallend, dat vraagt dus niemand. Het gaat niet goed met hem, hij is enorm aangeslagen. Vanochtend op de training was hij echt gebroken. Je wordt gekwetst in je ziel. Ik heb gezegd: we staan allemaal achter je, hier word jij mentaal nog veel sterker van. Weet je, we hebben nog meer donkere jongens in de ploeg. Maar hij is aanvaller. Valt op door zijn acties, een speler naar mijn hart. Die proberen ze dan zo kapot te maken. Dat vind ik nog het allerergste.

‘Ik weet ook: er is nu ophef, maar hoe oprecht is die? Gaat er echt iets veranderen? Gaan het broertje of zusje van Christy, die gepest worden vanwege hun huidskleur maar niet gezien worden, hier ook iets aan hebben? Kunnen we voetbalfans opvoeden? Zonder fans is voetbal niets, dat hebben we gezien toen de stadions leeg waren door corona. Maar dan moet je het samen doen. Ik blijf een positief mens. Ik hoop dat er iets loskomt.’