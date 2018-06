Oppermachtige Van Baarle weet nog steeds niet of hij Tour rijdt

Eerst zou Dylan van Baarle vorige week horen of hij voor Sky de Tour de France gaat rijden. Daarna werd het maandag en nu, anderhalve week voor de start in de Vendée, weet hij nog steeds niet of hij straks in Frankrijk van de partij is. ‘Ik ben nieuw, misschien weten ze nog niet zo goed wat ze aan me hebben en willen ze zeker weten dat mijn vorm in orde is.’

Het antwoord gaf de 26-jarige renner uit Veenendaal gisteren in de straten van Bergen op Zoom, waar hij met grote overmacht het NK tijdrijden won. Van Baarle liet erkende specialisten als Wilco Kelderman (derde) en Jos van Emden (vijfde) achter zich. Hij was nog geen minuut Nederlands kampioen of de media-afdeling Sky stuurde op social media al een felicitatiebericht.

De leiding van de Engelse formatie dubt kennelijk nog over wie in de eerste week Chris Froome moet bijstaan in de ploegentijdrit en op de kasseien rond Roubaix. De twijfel over Van Baarle komt mogelijk voort uit zijn tegenvallende voorjaar. Maar nu hij heeft aangetoond over een excellente tijdrit te beschikken, zal er ongetwijfeld een plusje achter zijn naam staan. Tijdrijden staat hoog aangeschreven bij zijn ploeg.

Dat hij op het NK een rol van betekenis kon spelen, wist Van Baarle al voor het seizoen, toen hij voor het eerst op de tijdritfiets van Sky ging zitten. De Engelse miljoenenformatie, rijdend op het merk Pinarello, beschikt over het beste materiaal. ‘Die fiets voelde zo goed, zo snel. Ik kreeg daar ongelofelijk veel moraal van’, zei Van Baarle. Toen ook nog eens duidelijk werd dat Tom Dumoulin een hoogtestage prevaleerde boven het verdedigen van zijn titel, begon Van Baarle helemaal te geloven dat hij kon verrassen.

Na afloop hing hij schokschouderend over zijn stuur. Van Baarle had zich veel ontzegd om woensdag in Bergen op Zoom in topvorm te kunnen zijn. Hij is lichter dan voorheen, had veel op zijn tijdritfiets getraind en volgde maandenlang een strak dieet. Zijn vriendin, wielrenster Floortje Mackaij: ‘Ik kan echt lekker koken, maar hij heeft er niets van aangeraakt. Geen zoetigheidje, niks. Alleen dat dieet van Sky.’

Mackaij had eerder op dag al namens Sunweb over het parcours gereden. Snel stuurde ze haar vriend een laatste wijziging in het parcours door. Mackaij: ‘Daar raakte hij behoorlijk van streek van. Ik zei: Dyl, geloof me nou maar. Toen wist ik: die staat op scherp.’ En dan was ook nog de batterij van zijn elektronisch schakelsysteem leeg. Die moest hij in allerijl nog via zijn auto opladen.

Het bleek allemaal niet van invloed op zijn vorm: de 52 kilometer werkte Van Baarle af met een gemiddelde snelheid van 50.82 kilometer per uur. Eerder op de dag was Ellen van Dijk bij de vrouwen de snelste. Zij liet in Bergen op Zoom Anna van der Breggen (tweede) en wereldkampioen Annemiek van Vleuten (vierde) achter zich.

Wat Van Baarle betreft komt er snel duidelijkheid over de Tour. Schoorvoetend gaf hij toe dat het zonde zou zijn als hij in deze vorm op het strand zou moeten liggen. En anders? ‘Ik heb geloof ik nog een bruiloft staan.’