Opnieuw zwemt Amerikaan Caeleb Dressel naar drie keer goud op een avond

Het telraam had Caeleb Dressel, de ­beste zwemmer van dit tijdsgewricht, thuis in Florida gelaten. Hij werd in Gwangju zes keer wereldkampioen, eentje minder dan twee jaar geleden in Boedapest, maar evenals in Hongarije zei de Amerikaan dat hij een broertje dood had aan getallen. ‘Ik zwem, om te zwemmen, voor mezelf, mijn coach, mijn omgeving. Ik zwem niet om ­medailles te tellen.’

Hij zei het twee dagen voor het begin van de wereldtitelstrijd in Zuid-Korea. Hij herhaalde het nog eens toen het toernooi twee dagen oud was. Zaterdag werden de boeken er ­opnieuw ­bijgehaald. Dat was ­onontkoombaar. In een goed uur tijd werd Dressel ­driemaal wereldkampioen. Net als in Boedapest trouwens. Destijds zei de Amerikaan Nathan Adrian over dat ­supertrio: ‘Het lijkt onmogelijk tot op een dag iemand voorbijkomt die het gewoon doet.’ Dressel dus.

De herhaling van dat drievoud in goud op een avond, beter dan vedetten als Phelps en Lochte ooit konden, begon zaterdagavond in het volgepakte Nambu-zwemstadion met de zege op de 50 meter vrij. Op die afstand ligt ­Dressel door zijn onderwaterkicks na 15 meter al een halve lichaamslengte voor op de anderen. Een stief half uur later finishte hij – na een stukje uitzwemmen in het schoonspringbad – de finale van de 100 vlinder in 49,66, 16 honderdste boven zijn wereldrecord van een dag tevoren.

Vrijdagavond had hij de zwemwereld echt beroerd door de toptijd (49,82 uit 2009) van Michael Phelps eindelijk scherper te stellen: 49,50. Weer een klein uur later was Dressel de starter van de 4 x 100 meter vrije slag gemengd (twee mannen, twee vrouwen). Het Amerikaanse kwartet zwom een wereldrecord en de hoofd­figuur zei dat-ie ontevreden was, omdat hij viertiende boven zijn besttijd van eerder die week (46,96) was uitgekomen.

Zwemmen is een sport, waarin ­onmetelijk veel medailles gewonnen kunnen worden. In Gwangju waren dat er 42, eerlijk verdeeld over beide seksen. Bij de Spelen van Tokio liggen er volgend jaar 34 te wachten op de rand van het zwembad.

Nieuw Amerikaans mirakel

De Amerikaan Mark Spitz was in 1972 de eerste zwemmer die de wereld ­versteld deed staan door in München zevenmaal olympisch kampioen te worden. In 2008 stelde Phelps dat ­record scherper door acht keer goud te veroveren. De Spelen van Peking waren de Phelps Games, al kreeg hij publicitair zwaar tegenspel van het Jamaicaanse sprintwonder Usain Bolt.

Nu Dressel het nieuwe Amerikaanse mirakel te water is, zijn de Phelps-vergelijkingen niet van de lucht. Is dat onwaarschijnlijke aantal van acht keer goud in Tokio te evenaren, dan wel te overtreffen? Als je de rekenmeesters mag geloven wordt dat moeilijk.

Phelps, goed voor 23 keer olympisch goud in 2004, 2008, 2012 en 2016, won in de Chinese hoofdstad de 100 en 200 vlinder, de 200 vrij, de 200 en 400 wissel plus drie estafettes. In zijn huidige vorm zal Dressel in Tokio de 50 en 100 meter vrije slag winnen plus de 100 vlinder. Hij zwemt normaliter drie estafettes: de 4 x 100 vrij, de 4 x 100 wissel en de 4 x 100 wissel gemengd, een nieuw olympisch nummer. Die laatste twee races gingen in Korea juist verloren aan de Australiërs en de Britten.

De ontsnappingsroute voor de nu al gehypete goudjacht van Dressel is de 200 meter vrije slag; daar liggen individueel en in de aflossing nog eens twee gouden plakken te wachten. Zo’n dubbel zou de man uit Jacksonville in de buurt van de evenaring van de Phelps-oogst kunnen brengen.

Dressel, de pure sprinter, werd al voor de WK aangemoedigd in elk geval de 4 x 200 te zwemmen. Hij deed het niet. Of mocht het niet. Wel heeft hij door de brede opleiding in het studentenzwemmen langere afstanden onder de knie gekregen. Hij legt tijdens trainingen 50 tot 60 kilometer per week af, heel gewoon in de VS. Een Nederlandse sprinter als Jesse Puts, twaalfde op de 50 vrij, doet het met de helft, bang als hij is zijn aangeboren snelheid kwijt te raken.

Wat Caeleb Dressel (22) van nature heeft is enorme sprongkracht. Vlak voor zijn start produceert hij een sprong zonder aanloop om de spieren warm te krijgen. Zijn hoogte, uit stand gesprongen, bedraagt 1.04 meter. Dat is 33 centimeter meer dan het ­gemiddelde onder NBA-basketballers, mannen die van springen onder het bord hun beroep hebben gemaakt.

Het volgende facet uit de voorbereiding van Dressel op een grote race is er een van stilte. Hij draagt een blauwe bandana met zich mee. Die drukt hij tegen het startblok en lijkt dan een klein gebed te zeggen. Het is ter nagedachtenis aan Claire McCool, zijn wiskundelerares van de high school die aan borstkanker overleed. Maar eenmaal van dat startblok wacht Dressel op niemand.