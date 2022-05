Opnieuw wordt Chelsea in de bekerfinale met strafschoppen verslagen door Liverpool

Liverpool-verdediger Kostas Tsimikas met de beker. Beeld AFP

Door deze nipte zege houdt Liverpool kans op een unieke quadruple, vier prijzen in een seizoen. Over twee weken speelt de ploeg de Champions League-finale in Parijs. Voor die tijd is er een kleine kans dat het de landstitel wint. Veel hangt af van de vraag of koploper Manchester City morgen drie punten haalt bij West Ham United. Voor Chelsea is dit het een einde van een chaotisch en teleurstellend seizoen. Voor The Blues is het bovendien de derde verloren FA Cup-finale op rij. Liverpool won de prestigieuze beker voor het laatst in 2006, ook na strafschoppen.

De FA Cup ontbrak nog in de enorme prijzenkast van Jurgen Klopp. Hoe belangrijk deze zege voor de Duitse manager is, bleek tijdens de strafschoppenserie, toen hij soms amper durfde te kijken. Net als bij de League Cup bleven de spelers scoren vanaf elf meter, maar uiteindelijk miste Mason Mount, de lieveling van de Chelsea-fans, in de ‘knockout-fase’ van de serie. Door een specifieke psychologische trainingsmethode zijn de spelers van Liverpool mentaal ijzersterk in deze zenuwslopende tak van sport.

Grote gevaar

Hoe stop je Luis Dias? Naast de afwezigheid van goudhaantje Kai Havertz was dit de grote vraag van Thomas Tuchel in de aanloop naar de bekerfinale. De 25-jarige Colombiaan is afgelopen maanden uitgegroeid tot het grote gevaar van The Reds, meer nog dan Mo Salah. Om het gevaar te beteugelen had de Duitse manager een beroep gedaan op de rappe Britse-Sierra Leonees Trevoh Chabolah. Een risico, zeker omdat deze rechtsachter eerder dit jaar een ongelukkige tijd had tegen de gevreesde aanval van Liverpool.

De kunstgreep hielp aanvankelijk weinig. In het eerste kwartier zorgde de snelle en technisch vaardige Colombiaan, die een beetje doet denken aan Luis Suarez, voor paniek en chaos in de nerveuze Chelsea-verdediging. Maar met kunst- en vliegwerk wist Chelsea de nul te houden. Na van de schrik te zijn bekomen wisten de Londenaren zelf kansen te creëren. Eerst een halve schietkans voor Mason Mount en vervolgens Marcos Alonso die alleen voor Alisson Becker verscheen, maar de bebaarde Braziliaanse doelman redde fraai.

Na een half uur kreeg Liverpool een tegenvaller te verwerken, toen Salah met een blessure aan zijn dij het veld moest verlaten. Over twee weken is de finale tegen Real Madrid. Zijn vervanger Diogo Jota kreeg de laatste kans van de levendige eerste helft, maar de voorzet van Andy Robertson bleek net iets te moeilijk te zijn. En zo draaide de finale uit op een herhaling van de League Cup-finale eerder dit seizoen. Toen was het na 120 minuten heerlijk, op en neer gaand, voetbal nog steeds 0-0, waarna Liverpool het hoofd koeler hield tijdens de elfmeterloterij.

Volkslied uitgejouwd

Na de hervatting kwam Chelsea, spelend richting de eigen fans, geweldig uit de startblokken. Een schot van Alonso dat net naast ging, Becker die knap redding bracht op een inzet van Christian Pulisic en een vrije trap van de hyperactieve Alonso die op de lat eindigde. Na dit kleine offensief herpakte Liverpool zich, gesteund door de ruim veertigduizend meegereisde fans die voor de wedstrijd opschudding hadden veroorzaakt door boe te roepen tijdens het volkslied. Wederom kwam het rode gevaar van Diaz, die net naast en vervolgens net over schoot.

Vrijwel onvermijdelijk, gezien het eerdere tempo, zakte de wedstrijd na een half uur spelen wat weg. Tot de 83ste minuut dan, een malle minuut waarin Diaz de ene paal raakte en Robertson de andere. Voor Tuchel was dat het moment om zijn aanval te verfrissen, zijn ploeg een nieuwe impuls te geven. Hij haalde de tegenvallende Romelu Lukaku naar de kant en bracht diens goede vriend Hakim Ziyech erin. Het was echter Liverpool dat in normale speeltijd aan de verdiende zege rook toen Diaz, na een heroïsch sprintduel met veteraan Thiago Silva, de bal langs Edouard Mendy krulde, maar ook net langs het doel.

De 84.897 toeschouwers kregen een half uur extra voetbal voor hun geld, maar zonder Virgil van Dijk. Voor de verlenging werd de Oranje-aanvoerder gewisseld, iets wat zeer zelden gebeurt. Het anker van het team had een lichte knieblessure opgelopen en in overleg met Klopp wilde hij, met de Champions League-finale in het achterhoofd, geen risico nemen. De dagen dat de FA Cup belangrijker is dan een Europese finale zijn ver verleden tijd. Na 100 minuten werd ook de moegestreden uitblinker Diaz, onder een staande ovatie, eruit gehaald.

Slijtageslag

Na een lang seizoen, dit was de zestigste wedstrijd voor Liverpool, ging het tempo omlaag en begonnen spelers vermoeidheid te vertonen. Even was er opwinding toen Ziyech op de rand van de zestien neerviel na schouderduw van Ibrahima Konate, maar de uitstekende scheidsrechter Craig Pawson toonde geen interesse. De slijtageslag eindigde zonder treffers. Nog nooit is er tijdens een Wembley-finale zo lang niet gescoord. Het record was in handen van Preston, dat in 1938 door een treffer in de 119e minuut had gewonnen van Huddersfield Town.

Bij de League Cup finale had Tuchel zijn vaste keeper op het einde naar de kant gehaald, de Van Gaal-tactiek, ten faveure van ‘specialist’ Kepa. Deze gok liep indertijd uit op een drama, omdat de Bask geen bal stopte en de enige speler zou worden die vanaf elf meter ging missen. Dit keer leek Mendy de held van de finale te worden door een strafschop van zijn landgenoot Sadio Mané te keren, waardoor Chelsea ternauwernood in de strijd bleef. Het was echter uitstel van executie. Enkele minuten later wonnen de ‘mentality monsters’ van Klopp alsnog.

Na het beklimmen van de fameuze 39 treden konden de Merseysiders de 150 jaar oude trofee en hun bijbehorende medailles ophalen bij prins William, die eerder door de Liverpool-fans was uitgefloten.