Opnieuw verliezen Kelderman en Kruijswijk terrein in de Vuelta: ‘Het is geen computerspel, je kunt niet zomaar een gat dichtrijden’

De Spanjaard Oscar Rodriguez kwam vrijdag als eerste boven op de Alto de la Camperona, zo’n bergje in Spanje waar voetgangers al moeite hebben om op de been te blijven. De Nederlanders Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk verspeelden opnieuw tijd voor het algemeen klassement. Maar weigerden zich bij de dreigende nederlaag neer te leggen.

Spanjaard Oscar Rodriguez gaat als eerste over de finish tijdens de 13e etappe van de Ronde van Spanje. Foto Miguel Riopa/AFP

Wilco Kelderman hangt vrijdag minutenlang gebogen over de boarding op de top van de Alto de la Camperona. Praten zit er nog even niet in na de kleine 175 kilometer in de dertiende etappe van de Vuelta. Met een slap handje pakt hij een flesje water aan van een verzorger. Hij kucht. Zijn benen trillen van de inspanning. Vol met zuur. ‘Dat doet echt pijn’, zegt Kelderman als hij op adem is gekomen. Zijn gezicht klaart op. ‘Maar het ging wel lekker, hoor. Nu nog even afdalen.’ Een knipoog en hij is vertrokken.

Op de top verliest Kelderman zo’n 25 seconden op Nairo Quintana en Simon Yates. Dat had hij ook wel verwacht. De twee zijn zeker een kop kleiner. Explosiever. Daarom had de Sunweb-kopman nog aangevallen vlak voor de laatste paar kilometers, waar het zo steil was dat zelfs de televisiemotoren moesten stoppen. Stroken met een stijgingspercentage van boven de 20 procent. Een berg waar ongetrainde fietsers überhaupt niet boven komen.

Korte, steile beklimmingen zoals die in Noord-Spanje zijn niet het terrein van Kelderman en Steven Kruijswijk, de kopman van Lotto-Jumbo. Kruijswijk komt vrijdag schouder aan schouder boven met Kelderman. Ze staan respectievelijk negende en dertiende in het algemeen klassement. Kruijswijk op 2.44 minuten, Kelderman wat verder op achterstand: 3.51 minuten. Vooral Kelderman hoopt in de tijdrit van dinsdag een sprong te kunnen maken.

Playstation

Kruijswijk had op de laatste beklimming niet aan aanvallen gedacht. Of hij nog probeerde mee te springen toen Quintana en Yates versnelden in de laatste kilometers? Licht geïrriteerd: ‘Het is geen playstation, hè?! Geen computerspel. Je kunt niet zomaar aanvallen. Of een gat dichtrijden. Je kunt misschien één keer een extra inspanning leveren. Iedereen rijdt op z’n limiet.’

Hij veegt de zweetparels van z’n voorhoofd. In de drukte net na de finish, waar verzorgers, journalisten en fans vechten om een plekje, leunt hij ontspannen op z’n fiets. Kruijswijk weet dat er nog belangrijke dagen komen. De gevreesde derde week van een grote ronde moet eigenlijk nog beginnen.

Zaterdag en zondag ligt de finish opnieuw boven op een berg. En de twee bergritten in Andorra over een week worden ‘de hel’, voorspelt Addy Engels, ploegleider van Lotto-Jumbo. De komende week moet het daarom gebeuren voor zijn ploeg. ‘Ik heb er vertrouwen in. Steven is vrijwel altijd goed in de laatste week. Zelfs als hij niet helemaal in vorm is. Hij is een echte diesel. En er zullen ook altijd nog renners een slechte dag hebben de komende dagen. Zie Simon Yates in de Giro d’Italia.’

In de Giro leek de Brit lange tijd op weg naar de eindzege. Tom Dumoulin werd gek van de aanvalslustige Brit van Mitchelton-Scott, die op elke berg weer wat extra secondes pakte op zijn concurrenten. Tot Yates in de etappe over de Colle delle Finestre ineens stilstond. Meer dan een half uur verloor hij uiteindelijk. De Fransman Thibaut Pinot was zelfs zo diep gegaan dat hij met uitputtingsverschijnselen met een ambulance moest worden afgevoerd aan het einde van de Giro.

Derde week

Hoe zorg je ervoor dat een renner op niveau blijft in de derde week? Lotto-Jumbo-ploegleider Engels: ‘De sleutel ligt bij het dieet. Er is dagelijks contact tussen de wielrenners en de diëtist van de ploeg. Je moet bedenken dat het lichaam is uitgeput. En dan niet alleen de spieren. Ook de maag en darmen hebben het zwaar. Eetlust verdwijnt, zelfs na een lange dag fietsen. Dan moet je proberen toch genoeg energie bij te eten. Met licht verteerbaar voedsel als fruit en yoghurt. Het klink misschien simpel, maar dat is essentieel.’

Bij Lotto-Jumbo laten ze wat dat betreft niets aan het toeval over. Al het eten wordt ter plekke bereid. Ook de ingrediënten zijn zorgvuldig geselecteerd en meegenomen uit Nederland. ‘Vroeger at je nog wel eens in het hotel. Maar die tijden zijn echt voorbij’, zegt Engels.

Ook Kruijswijk benadrukt het belang van voeding. ‘Iedereen heeft vermoeide benen. Daar ligt het verschil niet. Het is dus inderdaad zaak om altijd te blijven eten tijdens de koers, ook als je geen zin hebt.’

Na een korte pauze: ‘Maar koersinzicht is misschien nog wel belangrijker. Ik heb inmiddels veel ervaring. Ik weet hoe ik mijn krachten moet doseren. Het is zaak om waar mogelijk wat te sparen. Uit de wind blijven. Het juiste wiel kiezen. Vooral niet als een gek aanvallen op elke klim. Daarom zal ik ook niet zo snel een half uur verliezen zoals Yates in de Giro. Nee, de komende week wil ik eigenlijk wel wat tijd gaan winnen.’