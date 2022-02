Opnieuw verliest weifelachtig PSV onder Schmidt een topduel

Keeper Yvon Mvogo van PSV mist de bal en Jesper Karlsson zal de 2-1 scoren. Beeld ANP

Dat uitgerekend Yvon Mvogo met een kapitale fout het winnende doelpunt van AZ inleidde, maakte het extra pijnlijk voor PSV en Roger Schmidt in het bijzonder. De 54-jarige coach besloot de al langer ter discussie staande doelman Joël Drommel op een onverwacht moment te vervangen door Mvogo, de gehuurde keeper van RB Leipzig die in de winterstop nadrukkelijk liet weten te willen vertrekken. Zonder wedstrijdritme vond hij zichzelf tegen AZ plots terug onder de lat.

Mvogo, die net als Drommel mede werd gehaald vanwege zijn meevoetballende kwaliteiten, bewees vorig seizoen al met enige regelmatig een bron van onrust te zijn bij PSV. Nu schatte de doelman, die op voorspraak van Schmidt naar Eindhoven kwam, een lange bal verkeerd in en ging er op wel heel knullige wijze onderdoor, met zijn handen nog graaiend naar de bal. AZ-aanvaller Jesper Karlsson profiteerde dankbaar.

Schmidt zei deze week dat persoonlijke redenen hem hebben doen besluiten om aan het eind van het seizoen de deur in Eindhoven achter zich dicht te trekken, maar het is geen geheim dat hij meer wilde investeren in de selectie dan de clubleiding om het gat naar Ajax en de Europese subtop te dichten. Het liefst had hij in de winterstop een nieuwe keeper verwelkomd. Maar Stefan Ortega van Arminia Bielefeld kwam niet, omdat er geen club was die Mvogo wilde oppikken.

Zo wist PSV onder Schmidt opnieuw niet te winnen in een topwedstrijd. Van de laatste elf onderlinge competitieduels tegen Ajax, Feyenoord en AZ zegevierde PSV slechts één keer, eerder dit seizoen op bezoek bij AZ. Zelfs een aangepaste tactiek mocht zaterdagavond niet baten in het eigen stadion, dat met 12 duizend supporters voor een derde was gevuld. PSV verloor zeven wedstrijden, drie keer speelde het gelijk.

Hoge verwachtingen

Ruim anderhalf jaar nadat Schmidt met hoge verwachtingen werd gepresenteerd, heerst veel onduidelijkheid bij PSV. Met zijn komst wilde de club zichzelf een nieuw gezicht geven door te voetballen met veel druk naar voren en het continu afjagen van de tegenstander. De harde realiteit is dat de uitdrukking op het gelaat mede door wisselingen van spelers en tactiek voortdurend verandert.

In zijn boek Das Buch eines Trainers stelt Schmidt dat hij zijn spelers binnen een korte periode zijn speelwijze eigen kan maken. Maar de coach veranderde al meerdere keren van systeem omdat hij niet de juiste spelers voor zijn geliefde spel had of veel te makkelijk doelpunten tegen kreeg. Net als twee weken geleden tegen Ajax koos hij tegen AZ voor meer zekerheid door een extra middenvelder op te stellen in plaats van een echte spits.

Schmidt redeneert in zijn filosofie graag vanuit het balbezit van de tegenstander. Hij wil de bal veroveren en vervolgens zo snel mogelijk richting het doel van de tegenstander trekken. Hij heeft een hecht collectief gesmeed, maar van het opjagen van de tegenstander is lang niet altijd sprake en het spel is vaak ondermaats als de tegenstander de bal gunt aan PSV, alsof het dan niet weet wat te doen.

Loopvermogen en diepgang de sleutelwoorden

Schmidt maakte bij Leverkusen en Salzburg als vertegenwoordiger van Red Bull-dynastie naam met de intensiteit waarmee hij zijn ploegen liet spelen. Loopvermogen en diepgang waren de sleutelwoorden. Maar tegen AZ ontbrak het bij PSV met Götze als valse spits en de snelle Vertessen op de bank aan elke vorm van diepgang in de ploeg, waardoor het tot weinig echte kansen kwam.

PSV speelde vijftien minuten goed tegen AZ en zette de ploeg van trainer Pascal Jansen snel vast. Maar als wel vaker dit seizoen viel het daarna ver terug. PSV voetbalt bij fasen best aardig. Soms een helft, dan een uur of zoals tegen AZ een kwartier. Het is te weinig, zeker tegen ploegen van een behoorlijk niveau.

Armando Obispo had PSV nog wel op voorsprong gezet na twintig minuten. In de fase dat PSV vlot combineerde, kopte de verdediger hard raak uit een hoekschop van Cody Gakpo. Kort voor rust maakte Bruno Martins Indi gelijk, toen de PSV-verdediging niet stond op te letten. De blunder van Mvogo moest toen nog komen.

Zo groeide het gat naar koploper Ajax en bleef PSV na een roerige week vol twijfels achter, voor nu en de rest van het seizoen.