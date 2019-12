Opnieuw sportief trauma: Valencia dompelt Ajax in rouw

Door een bittere nederlaag tegen Valencia (0-1) is Ajax dinsdagavond uitgeschakeld in de Champions League. Opnieuw een sportief trauma, na de verloren halve finale van vorig jaar.

Langzaam maar zeker greep het defaitisme dinsdag om zich heen in de Johan Cruijff Arena, waar Ajax een gedenkwaardig jaar in de Champions League afsloot met een deceptie.

Verloren van Valencia (0-1) en uitgeschakeld met tien punten uit zes duels. Toch toegejuicht, als oeuvreprijs voor 2019. Ajax viel na rust gepassioneerd aan, om dat ene, bevrijdende doelpunt te maken. 1-1 was genoeg, maar het bleef 0-1. De harde kern bleef voortdurend zingen, terwijl elders de ingehouden adem bijna hoorbaar was, de zucht naar verlossing, de groeiende vertwijfeling, de frustratie ook om voetbal dat steeds meer Spaanse simulatie was, en een ketting van overtredingen, met banale wildwesttaferelen.

De fijnzinnigheid, de precisie is enigszins weggesijpeld uit het spel dat Europa weer attendeerde op Ajax uit Amsterdam, hogeschool van voetbal. Beter was Ajax in de tweede helft. De treffer was verdiend geweest, zoals Ajax het over zes duels verdiende om door te gaan. Qua voetbal, qua kansen. Ajax speelde het beste voetbal van de groep, maar eindigde als derde. Telkens viel de bal net verkeerd, was de combinatie net niet perfect. Het was de avond van net niet, zoals na die prachtige aanval in de 67ste minuut. Tadic-Van de Beek-Ziyech. Net niet goed geraakt. Omhaal Lang: net niet zuiver genoeg. Schot Martinez: net gepakt.

Dusan Tadic (links). Beeld BSR Agency

Scheidsrechter Turpin: net een te grote pietlut. Fluit voetbal totaal kapot. In vorige duels: net buitenspel van Quincy Promes, thuis tegen Chelsea. Gezien door niemand, behalve door de VAR. Net te veel arbitraire tegenslag in de uitwedstrijd, waardoor 1-4 opeens 4-4 was. ‘Uefa-maffia’, zong de harde kern, en wie het stadion ziet als een kolkende adrenalinebom kan daarvoor begrip tonen.

Schrale troost

Ajax verloor, maar is niet verloren. Als nummer drie mag het na de winterstop instromen in de Europa League, waarin het zich tot de kanshebbers op de eindzege mag rekenen. Maar dat alles is een schrale troost bij de club die wil aanhaken bij de Europese top, en die top speelt in de Champions League.

Dat ene tegendoelpunt, in de 24ste minuut, kon Ajax eigenlijk niet hebben, gezien de huidige, wat mindere vorm dan in voorgaande maanden. Noa Lang, normaliter reserve en niet toe aan wedstrijden op het allerhoogste niveau, had de bal op de linkerflank gewoon bij Daley Blind moeten inleveren. Alleen: hij is een speler met flair, hij wilde iets inventiefs, een pass met een pointe, terwijl al zoveel van zijn acties waren mislukt.

Chelsea - Lille

Van Lille kon Ajax geen hulp verwachten. De nummer drie van de Franse competitie trad met een veredeld reserveteam aan tegen Chelsea, wat leidde tot een redelijk kansloze 2-1 nederlaag. Met een achteloos hakje had centrumspits Tammy Abraham in de negentiende minuut de score geopend op een kletsnat en stormachtig Stamford Bridge. Een kwartier laten kopte aanvoerder Cesar Azpilicueta uit een hoekschop de 2-0 binnen. Daarna geloofden de Londenaren het wel. Voor de duizenden, onvermoeibaar zingende aanhangers van Lille viel er weinig te beleven, maar twaalf minuten voor tijd scoorde Loic Remy de aansluitingstreffer. Opeens schrok de ploeg van Christophe Galtier wakker, maar het was te laat. (Patrick van IJzendoorn)

De remedie is dan meestal simpel spelen en langzaam in de wedstrijd groeien, maar dat is moeilijk voor een jongeling die eindelijk onder de schijnwerpers van het allermooiste podium mag voetballen. Die wil groots en meeslepend door het voetballeven gaan.

Lang verspeelde de bal, waarop Valencia de aanval snel overnam, want de Spanjaarden zijn zoals zoveel elftallen in het topvoetbal koningen in omschakelingsvoetbal. Een reeks van verkeerde Amsterdamse aanrakingen volgde, met routinier Joël Veltman als hoofdpersoon. Via Ferran Torres belandde de bal bij topspits Rodrigo, die ziedend inschoot. Doelman André Onana hoorde de bal vermoedelijk alleen. Veltman hief ook nog eens buitenspel op.

Slim balletje

Hoe moest Ajax hier nog overheen komen, met een schaars aantal echte kansen, al haalde Gaya dan een slim balletje van Donny van de Beek uit de doelmond weg en schoot Dusan Tadic nog voor rust in het zijnet?

Van Lille viel ook niets te verwachten in de andere wedstrijd in de groep, want Chelsea stond al snel met 2-0 voor, waarmee de club uit Londen de achtste finales wel ging bereiken. Ajax en Valencia moesten het uitvechten voor de tweede plek in de knock-outfase, waarbij Ajax slechts een gelijkspel nodig had. Ajax miste Quincy Promes, de topschutter, en David Neres, de onverschrokken pingelaar. Zij zijn degenen met diepgang, die ook van de bal af bewegen, die gaten zien, die duiken in ruimte. Nu was verdediger Daley Blind de absolute uitblinker in een elftal dat een doelpunt moest maken. Dat zei genoeg.

Een deel van de dynamiek was verdwenen. De aanvoer verliep ook vrij traag. Edson Alvarez, die weer eens mocht meedoen als controleur op het middenveld, heeft moeite met de gevraagde handelingssnelheid en sluit ook niet snel genoeg aan, wat van cruciaal belang is in het gewaagde aanvalsspel van Ajax. Trainer Erik ten Hag wisselde Alvarez, die al een gele kaart had, in de rust voor rechtsachter Sergino Dest, waarna Noussair Mazraoui naar het middenveld schoof. Met Dest kwam meer dynamiek in het elftal, beweging die het spel van Ajax zo typeert. Ajax raakte gefrustreerd, maakte steeds meer overtredingen en legde het af tegen het tijdrekkende Valencia.

Te veel moest komen van Hakim Ziyech, die zich soms als een tovenaarsleerling in een verlaten opleiding moet hebben gevoeld. Ondanks alle prachtige duels van 2019 beleefde Ajax derhalve zijn tweede sportieve trauma, na de uitschakeling tegen Spurs in de halve finales van vorig seizoen.