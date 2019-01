Opnieuw speelt Nadal met z’n jonge opponent

De ontgoocheling droop na de verloren wedstrijd tegen Rafael Nadal (32) van het gezicht van de 19-jarige Stefanos Tsitsipás. De Griek dacht in de halve finale van de Australian Open kans te maken tegen de Spaanse nummer twee van de wereld, van wie hij tweemaal eerder had verloren. Het zelfvertrouwen van Tsitsipás was gegroeid na de winst op Roger Federer in de kwartfinale. Maar daar had Nadal geen boodschap aan. Hij liet Tsitsipas kansloos met 6-2, 6-4 en 6-0.

Tennistalenten van 21 of jonger worden door de internationale tennisbond ATP op het schild gehesen als NextGen-spelers, de talenten van de nieuwe generatie. Ze spelen aan het einde van elk jaar zelfs een officieus wereldkampioenschap. De finale ging afgelopen jaar tussen Tsitsipás en de Australiër Alex de Minaur: de Griek won.

De Minaur speelde afgelopen week tegen Nadal en had net zo weinig in te brengen als Tsitsipás. Datzelfde gold voor Frances Tiafoe, de jonge Amerikaan die woensdag in de kwartfinale van de baan werd gespeeld door Nadal. Tiafoe was blij dat de wedstrijd erop zat, zei hij na de kansloze partij.

Geen van de drie jonge honden wist een set van Nadal te winnen: Tiafoe en De Minaur kwamen tot negen games, Tsitsipás slechts tot zes. Toch was Nadal donderdag mild over zijn uitdagers. Ze worden echt elke maand beter’, zei de 32-jarige Spanjaard.

Het was voor het toernooi nog de vraag hoe het met de conditie van Nadal gesteld was. Hij speelde sinds de US Open afgelopen augustus geen officiële wedstrijd meer. In de wintermaanden werkte hij aan een aangepaste speelwijze. Hij serveert nu iets harder dan voorheen en probeert met aanvallend spel de punten kort te houden. Het probeert zijn lichaam te sparen door de rally’s niet te lang te laten duren.

Nadal verloor tot nu toe geen enkele set op het hardcourt van Melbourne, zijn minst favoriete ondergrond. Hij zou in 2018 veertien hardcourttoernooien spelen, maar trok zich elf keer terug uit vrees voor blessures. Ook voor het voorbereidingstoernooi in Brisbane meldde hij zich vlak voor de Australian Open nog af. Alles om te kunnen excelleren in Melbourne.

Zijn laatste grote zege op hardcourt was hij in 2017, toen hij de US Open voor de derde keer won. De Australian Open won hij pas één keer: in 2009. Nadal kan in Melbourne een bijzonder record neerzetten door als enige speler sinds de invoering van het proftennis in 1968 alle grandslamtoernooien minimaal twee keer te winnen.