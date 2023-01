Opnieuw speelt Giri een hoofdrol in het eindspel van Tata Steel Chess

Anish Giri tijdens Tata Steel Schaaktoernooi. ‘Natuurlijk wil ik hier heel graag een keer winnen. Maar als professional concentreer je je vooral op het proces..' Beeld ANP

De 85ste editie van Tata Steel Schaaktoernooi stevent af op een spannende ontknoping en andermaal is het de Nederlander Anish Giri (28) die in het slotstuk een van de hoofdrollen speelt. Vijf keer eindigde hij als tweede in het prestigieuze evenement in Wijk aan Zee en ook nu zit hij met nog drie ronden te gaan de huidige koploper, de op het toernooi debuterende Oezbeek Nodirbek Abdoesattorov, op de hielen.

Met een half punt verschil – 7 tegen 6,5 na tien ronden – schuiven ze vrijdagmiddag tegenover elkaar aan op het podium van sporthal De Moriaan. Maar ook achtvoudig winnaar Magnus Carlsen maakt na een stroeve start vorige week met 6 punten nog kans op de eindzege.

Abdoesattorov en Giri beseffen dat hun ontmoeting cruciaal kan zijn. De Haagse grootmeester: ‘Het hoeft nog niet beslissend te zijn, maar als een van ons wint, heeft dat een enorme impact.’ Afgelopen woensdag besloten ze de risico’s in hun partijen te beperken. De rustdag op donderdag lonkte. Vooral de nog maar 18-jarige Abdoesattorov kon wel wat verpozing gebruiken, na een bijna zeven uur durende partij dinsdag tegen leeftijdgenoot Vincent Keymer uit Duitsland. De Oezbeek sleepte er ternauwernood een remise uit.

Nee, spannend was het niet, gaf hij toe, na de 27 zetten tegen de Chinees Ding Liren. ‘Ik wilde meer tijd hebben om me voor te bereiden op de partij tegen Anish.’ Een strategie is er nog niet, verklaarde hij, maar hij gaat er zeker op broeden.

Giri zei na zijn partij van 34 zetten tegen de Amerikaan Wesley So dat hij een remise had voorzien. ‘Hij speelt heel solide, voorzichtig, goed. Ik had ook niet veel kansen verwacht.’ Dat Abdoesattorov in overleg met zijn trainers had besloten zijn krachten te doseren, getuigde volgens hem van volwassenheid. ‘Het wordt nog een hele uitdaging zijn team van wijze mannen te verslaan.’ Zelf werkt hij sinds een half jaar samen met de Duitse grootmeester Jan Gustafsson.

Altijd lastige partijen

De twee kanshebbers ontmoetten elkaar al eerder aan het bord. Het waren, zeker in het begin, lastige partijen, herinnert Giri zich. ‘Ik speelde al een keer tegen Abdoesattorov in de wereldbeker, nog voordat hij bekend was. Toen verloor ik in een tiebreak. Je kon al zien dat het een hele sterke speler zou worden.’ Wat het volgens hem zo moeilijk maakte, was dat zijn lage ranking destijds niet overeenkwam met zijn kwaliteit. ‘Iedereen, ook ik, verwacht dan dat je gaat winnen. Dat maakte spelen tegen hem niet zo prettig.’

Nu wisselen winst en verlies elkaar af. Op de wereldranglijst staat de Oezbeek intussen 30ste, met een rating van 2.713. In het Tata Steeltoernooi klopte hij vorige week Carlsen nog. Het is in zekere zin zelfs een geruststelling voor Giri. ‘Het lag dus niet alleen aan mij, toen ik in onze eerste ontmoeting van hem verloor. Hij was snel echt heel goed. Nu is hij een van de topspelers.’

Diens leeftijd kan in Wijk aan Zee in zijn voordeel zijn, gelooft de Nederlander. ‘Jonge spelers zijn zeer enthousiast. Het is sowieso een feest om hier te spelen, maar als het je eerste feest is, dan is het toch een andere beleving.’ Daartegenover staat volgens hem een gebrek aan ervaring. ‘Het werkt beide kanten op.’

Ding en Carlsen verslagen

Giri is tot dusver tevreden over zijn presteren in het toernooi. Hij versloeg zowel Carlsen als Ding, niet minder dan de nummers één en twee op de wereldranglijst. ‘Er waren wel wat hoogtepunten, ja. Tegen Ding was het eerlijk gezegd wel makkelijk, het lag ook aan hem, hij speelde wat vreemd. Tegen Carlsen was het een goede partij, hij begon het toernooi matig en neemt dan steeds meer risico’s. En zo slecht ben ik ook weer niet.’

Een zesde tweede plek in Wijk aan Zee vormt voor hem geen schrikbeeld. Hij was er in 2018 heel dichtbij, toen hij in een tiebreak van Carlsen verloor. In 2021 versloeg landgenoot Jorden van Foreest hem in een zogeheten armageddon, waarin de spelers minder dan vijf minuten bedenktijd hebben. ‘Natuurlijk wil ik hier heel graag een keer winnen. Maar als professional concentreer je je vooral op het proces. Stel dat ik win van Abdoesattorov en ik speel daarna twee goede remises, terwijl hij zijn laatste partijen wint, dan kan ik daar best vrede mee hebben. Dat zou anders zijn als ik stomme fouten heb gemaakt. Dan baal je natuurlijk.’

Na zijn twaalf eerdere deelnames aan de masters op Tata Steel Chess weet Giri wat hem in het slotweekeinde te wachten staat. ‘Het spelen wordt steeds moeilijker. Je raakt vermoeid, terwijl de partijen steeds belangrijker worden. Ja, dat is ervaring, maar misschien is het juist een voordeel als je dat niet weet.’ Hij zoekt de ontspanning in slapen, wandelen en uit eten gaan met vrienden. ‘Je moet ook wel, veel andere mogelijkheden of attracties zijn hier niet.’