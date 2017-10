Opnieuw podiumplek voor Verstappen - vooral dankzij magistrale eerste ronde in Japan

In de laatste ronde van de race in Japan rook Verstappen nog even aan zijn tweede overwinning op rij. Hij reed het grootste gedeelte van de wedstrijd tussen de twee en drie seconden achter Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Maar met name in de laatste minuten kreeg de Brit last van achterblijvers, wat hem tijd kostte en waardoor Verstappen hem tot op minder dan seconde kon naderen.



'Mag ik alles doen?', vroeg Verstappen aan zijn team over de boordradio. 'Ja, als je maar verstandig blijft', was het antwoord van zijn team. Tot een echte inhaalpoging kon Verstappen in het laatste rondje niet meer komen, waardoor Hamilton de race won.



Verstappen had zich in Japan via een sterke eerste ronde naar het podium geknokt. Hij startte als vierde en verschalkte meteen zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Een paar bochten later had hij Ferrari-coureur Sebastian Vettel van zijn tweede plek beroofd, die later bleek te kampen met motorproblemen en daardoor uitviel.



Eenmaal achter Hamilton kon Verstappen niet zoals in Maleisië de WK-leider inhalen. Mercedes was in Japan al het gehele weekeinde sterker dan in de benauwende hitte in Zuidoost-Azië. En dus sneller dan Red Bull, iets dat Verstappen zaterdag na de kwalificatie - waarbij Hamilton ruim een seconde sneller dan hem was - al voorspelde.



Toch was Hamilton gedurende de race geen moment gerust op de zege, zei hij tijdens de podiumceremonie na de race. 'Max reed een geweldige race. Het was absoluut niet makkelijk voor ons', zei hij. Verstappen sprak over opnieuw een 'geweldige dag' na zijn zege in Maleisië: 'Het tempo was erg goed vandaag. Ik kon Lewis de hele wedstrijd volgen. De auto wordt elke race beter en daar ben ik erg blij mee.'