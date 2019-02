Opnieuw ontsnapt PSV in de slotseconde

PSV’er Denzel Dumfries in duel met Dennis Johnson van Heerenveen Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

3-0, 1-0, 1-1, 1-1, 2-0 en zaterdagavond 2-2 bij Heerenveen; het is voor PSV sinds het seizoen 2013-2014 in Friesland een beschamend rijtje. Toch kan de ­ultieme wederopstanding ook nu worden uitgelegd als een knappe teamprestatie. Telkens staat PSV op als averij dreigt.

Het is maar hoe je ernaar kijkt, zei Denzel Dumfries na het duel waarin PSV weer twee gezichten toonde. Na de ontsnapping tegen zijn voormalige club kwam bij de rechtsback van PSV de stoom uit de oren en niet alleen vanwege een ternauwernood ­gesmoorde ruzie met Heerenveen-aanvaller Johnsen. ‘Vorige week was ik blij met een punt tegen Utrecht, nu niet’, aldus Dumfries, wiens treffer vlak na rust vanwege buitenspel werd afgekeurd.

Zijn ploeg had twee punten verloren en niets geleerd van de zwakke eerste helft tegen FC Utrecht, zei Dumfries. Heerenveen was ook zaterdagavond de kwelgeest van PSV. De fans in het eindelijk goed gevulde Abe Lenstra Stadion knepen zich vermoedelijk even in de arm. Was dit de ploeg die welgeteld één keer had gewonnen in eigen huis? Die was afgezakt naar de vijftiende plaats en tevens met financiële problemen kampt?

Overbruggingskrediet

Interim-directeur Cees Roozemond biechtte onlangs op dat Heerenveen een overbruggingskrediet nodig had om de salarissen van het personeel te kunnen betalen. Degradatie zou in verschillende opzichten rampzalig zijn voor de Friezen, al bleef coach Jan Olde Riekerink hardnekkig ontkennen dat Heerenveen in een crisis verkeerde.

Al jaren is het Abe Lenstra stadion een verstilde tempel waar ergernis en chagrijn de boventoon voeren, maar zaterdagavond kolkte het ouderwets. Van Bergen, via de voet van PSV-verdediger Viergever, en Vlap, na een knappe uithaal, verdreven de crisissfeer voor even uit Heerenveen: 2-0.

Na de winterstop voetbalt PSV soms stroef en is het defensief kwetsbaar. Zes van de zeven schoten op doel in 2019 zijn raak, het is voor coach Mark van Bommel een verontrustende trend. ‘Deze 2-0 was anders’, mopperde hij. ‘Tegen Utrecht kregen we goals tegen na een corner en een counter, nu maakten we onnodige fouten.’

Dumfries begreep er niets van. ‘Hoe kunnen we opnieuw met 2-0 achterkomen? We hebben zoveel kwaliteit, 2-2 tegen Heerenveen is niet genoeg. De teleurstelling overheerst.’

Het blijft fascinerend dat Heerenveen voor regerend kampioen PSV zo’n lastige horde is. Vorig seizoen stond het ook al snel 2-0 en incasseerde Lozano zelfs twee keer tegen Heerenveen een rode kaart. Zaterdagavond leverde de Mexicaan kansloze schoten af en zag hij zelfs een simpele kaats na een ingooi van Angelino mislukken.

Van Bommel was in Heerenveen eerst de ongedurige speler, die na herhaalde protesten een gele kaart kreeg van arbiter Kamphuis. Maar de coach Van Bommel is net zo meedogenloos als vroeger op het veld. Hij wisselde ­Lozano na één helft. Prompt werd Van Bommel beloond, omdat hij ook met het mes op de keel voor de jeugd durfde te kiezen.

Pereiro voetbalt soms als een biljarter en heeft veel gevoel in zijn linkerbeen. Voor rust raakte de 23-jarige middenvelder de lat na een vrije trap, in het tweede bedrijf was het wel raak. Nu mikte hij de bal langs Heerenveen-keeper Hahn, die te traag reageerde: 2-1. Prompt maakte de Uruguayaan plaats voor het net 17-jarige toptalent Ihattaren. Ook Gakpo (19) en Malen (20) gaven PSV nieuw elan.

Genadeslag

Je kunt de kopie van de overlevingstocht bij FC Utrecht ook vertalen als een statement naar de concurrentie. Aan de teamspirit ligt het niet bij PSV. ‘Deze ploeg gaat altijd door, bij een 3-0-voorsprong of een 2-0-achterstand’, zei Van Bommel. Heerenveen verzuimde in het fascinerende ­gevecht na rust de genadeslag uit te delen, toen invaller Johnsen de bal ­tegen de lat schoot. De Friezen speelden de counters slecht uit en werden alsnog bestraft.

In de 95ste minuut illustreerde ­Malen een bijzondere kwaliteit van PSV, scoren in de slotseconden. De ontlading was intens, toen de jonge invaller de bal in de hoek schoot (2-2) en meteen het eindsignaal klonk. ­Dumfries: ‘We bleven erin geloven, het is geen toeval dat we zo vaak op het laatste moment scoren. Toch moeten we kritisch analyseren wat er fout ging.’

Alleen al dit seizoen vielen 25 van de 73 doelpunten in het laatste kwartier. PSV maakte negen goals na de 90ste minuut, die slotakkoorden leverden al vijf punten op. Zo kan PSV ook kampioen worden, beseft Van Bommel. Met een minzaam glimlachje: ‘Al doe ik het liever op een andere manier.’