Opnieuw ontslag voor Lopetegui - loopbaan als voetbalcoach voor het leven getekend

De tot deze zomer zo rustige, evenwichtige loopbaan van Julen Lopetegui (52) is dit jaar voor het leven getekend door twee ontslagen in de absolute top. Real Madrid stuurde de vroegere doelman maandag al na vier maanden weg, nadat hij een dag vóór het WK al op staande voet was ontslagen als bondscoach van Spanje. Destijds omdat hij had getekend bij Real, zonder dat de bond daarvan wist.

Julen Lopetegui, die maandag is ontslagen als coach van Real Madrid. In juni werd hij ook al ontslagen als bondscoach van Spanje. Beeld REUTERS

De verklaring van Real Madrid, maandag op de site van de club verspreid, laat zich lezen als een onbedoelde samenvatting van het probleem. Het bestuur constateert een ‘groot verschil tussen de kwaliteiten van de selectie, met een record van acht genomineerden voor de uit te reiken Gouden Bal, en de resultaten van de ploeg.’

Het bestuur onder leiding van preses Florentino Pérez kijkt gretig terug op resultaten uit het verleden, onder meer naar de laatste zege in de Champions League, de vierde in de laatste vijf jaar, alsmede de verrichtingen van menig topspeler in nationale ploegen, ook op het laatste WK in Rusland. Maar ook in voetbal bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst.

Het is bepaald niet onmogelijk dat spelers mentaal en mogelijk ook fysiek vermoeid zijn van alle inspanningen. Ze zijn mogelijk verzadigd, een status waaraan Lopetegui blijkbaar weinig heeft kunnen veranderen. Aanvoerder Sergio Ramos zei deze week in de Spaanse pers dat het ‘management van de kleedkamer’ van cruciaal belang is voor de trainer.

Alle denkbare prijzen op zak

Lopetegui is een voormalige doelman die nooit zo op de voorgrond trad in zijn loopbaan. Als trainer werkte hij vooral en met veel succes bij Spaanse nationale jeugdelftallen. Die wonnen menig titel, talentvol als ze waren, gretig om de voetbalwereld te veroveren. Real had de voetbalwereld al veroverd, meer dan eens zelfs. Lopetegui belandde tussen een groep sterren met alle denkbare prijzen op zak.

De resultaten waren in elk geval slecht, vooral in de maand oktober. Real verloor de laatste drie competitieduels, van Alavés, Levante en rivaal Barcelona, en zakte naar de negende plaats op de ranglijst, op zeven punten van de koploper uit Barcelona. In de Champions League werd deze maand verloren van CSKA Moskou.

Vertrek Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, de belangrijkste, beste speler van Real in bijna een decennium, qua beleving een voorbeeldprof met nooit versagend arbeidsethos, vertrok deze zomer naar Juventus. Trainer Zinédine Zidane nam onverwacht afscheid na de Champions League. Misschien zagen zij aankomen dat de ploeg verzadigd raakte en ook qua leeftijd over de top was. Spelmaker Luka Modric, uitgeroepen tot beste speler van het WK, wilde eigenlijk naar Internazionale, maar mocht niet vertrekken. Aan het begin van dit seizoen speelde Real soms spectaculair goed en leek het erop dat spelers als Bale en Benzema bevrijd waren van de aanwezigheid van Ronaldo, maar de opleving was van korte duur.

Real haakte de laatste weken af in de competitie, maar nog niet definitief. Ook Barcelona heeft na tien duels al negen verliespunten. Het bestuur stelt in de verklaring dat Real nog alle prijzen kan winnen. Vooralsnog is de Argentijn Santiago Solari, voormalig middenvelder bij onder meer Real Madrid en laatstelijk trainer van Reals reserveteam Castilla, aangesteld als opvolger. Woensdag speelt Real in het Spaanse bekertoernooi tegen de kleine club Melilla, uit de autonome stad aan de Marokkaanse noordkust.