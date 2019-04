Opnieuw mag Feyenoord Van Persie dankbaar zijn

De ruige, onstuimige storm die Feyenoord zaterdagavond na rust ontwikkelde was genoeg om het soms stralende, maar vaak te vrijblijvende combinatievoetbal van AZ weg te blazen in de strijd om de derde plaats. Feyenoord dankte aanvoerder Robin van Persie maar weer eens voor het winnende doelpunt (2-1), nadat eerder AZ’er Seuntjes en Feyenoorder Malacia hadden gescoord.

Daarmee eindigt het seizoen van Feyenoord hoogstwaarschijnlijk nog met een glimlachje. Zeven punten is de voorsprong met nog drie duels te gaan op AZ, dat diep teleurgesteld afdroop, want er was in Alkmaar hoop op het ereschavot, het fikse verschil in begroting met Feyenoord ten spijt.

Maar AZ, dat topscorers Jahanbakhsh en Weghorst voor goed geld verkocht, mist een koele killer zoals Feyenoord die dit seizoen heeft in de 35-jarige spits Van Persie. Hij tekende al voor zestien competitiegoals, vijf assists en tal van technische hoogstandjes in 23 competitiewedstrijden, met als hoogtepunt de twee treffers tegen Ajax tijdens de 6-2-winst op de huidige halve finalist in de Champions League op 27 januari.

Groot probleem voor Feyenoord: Van Persie stopt ermee na dit seizoen. Zijn lijf is op. In de mixed zone arriveerde hij zaterdag laat met dikke lagen tape rond zijn enkels en huidkleurige strips op zijn kuiten, dat laatste om krampaanvallen tegen te gaan. Tegen AZ voelde hij het melkzuur al duchtig samenklonteren voordat hij in de 68ste minuut met zijn buitenkant voet een voorzet van invaller St. Juste in de verre hoek tikte. Glunderend als een pupil beschrijft hij: ‘Was niet makkelijk. Met je binnenkant is de hoek groter, maar ik kwam niet uit, dus moest het zo.’

Soepel combinerend

Ambivalent waren zijn gevoelens over het duel waarin Feyenoord voor rust lastig vat kreeg op het soepel combinerende AZ, met middenvelder Maher als slimme draaischijf op het middenveld. Van Persie prijzend: ‘Hij speelde een beetje als Frenkie de Jong.’

Maher leidde de 0-1 in met een sterke dribbel na een slimme combinatie. Feyenoord zette na rust serieus aan, een heerlijke, diagonale wreeftrap van de jongste Feyenoorder Malacia ging vooraf aan het winnende doelpunt van de oudste Feyenoorder. AZ-aanvoerder Guus Til kon na afloop zijn diepe teleurstelling niet verbergen. ‘Je ziet hoe ontzettend goed we zijn in de eerste helft. Daarna denken we voor de zoveelste keer dit seizoen: het is wel goed zo. Ik ben er schijtziek van.’

Van Persie voelt juist voldoening, al kwam Feyenoord niet eens in de buurt van een prijs. ‘Drie weken geleden stonden we een punt achter op AZ. We hebben vier duels op rij gewonnen; dat is knap. Als je vierde wordt, kun je nog in de play offs terechtkomen, dat lijkt me geen leuk einde.’

De laatste jaren geniet hij misschien nog het meest van de ‘struggle’ om een tegenslag tot iets positiefs om te draaien. ‘Doorgaan na een gemiste kans, revanche nemen op jezelf; dat is gaaf. Vandaag lukte dat ook. Mentaal is het pittig. Je vergeet die misser nooit helemaal, maar je moet door, weer die actie proberen te maken. Soms komt de kramp er nog overheen. Het is een gevechtje met jezelf.’

Dezer dagen is hij ook druk met het verwerken van het veranderde competitieschema op instigatie van de KNVB om Ajax maximale rust voor de halve finale-duels in de Champions League te gunnen. Feyenoord speelt het laatste duel nu bij Fortuna (15 mei), en eerder thuis tegen ADO (12 mei) in plaats van andersom. Van Persie baalt er stevig van, maar weigert verbaal uit te halen. ‘Het is al besloten dus dat heeft geen zin.’

Eerder besloot hij een officiële afscheidswedstrijd buiten de competitie om af te wijzen. ‘Ik vind het heel tof van Martin van Geel en Jan de Jong (Feyenoord-directeuren, red.) dat ze me die aanboden. Maar het moet bij je passen en praktisch komt er ook veel bij kijken. Dus het idee was om de laatste officiële wedstrijd feestelijk te omlijsten. Die zou thuis zijn. Met oud-trainers en -collega’s, vrienden, familie.’

Debuut in de Kuip

Dat zal alsnog gebeuren tegen ADO, mogelijk dat Van Persie het treffen met Fortuna daarna overslaat. ‘Ik maakte mijn debuut in de Kuip en wil er graag eindigen. Ach, ik ben al heel dankbaar, heb bijna zevenhonderd wedstrijden mogen spelen, op EK’s, WK’s. Ik vind sowieso dat je elke wedstrijd moet benaderen alsof het je laatste is.’

Hij koestert wat hij nog gekregen heeft dit seizoen nadat het eerste halfjaar na zijn terugkeer bij Feyenoord (medio januari 2018) moeizaam was verlopen door zijn brozer wordende gestel.

Na de zomer gaat hij eerst een jaar ‘relaxen’. ‘Naar het paardrijden van mijn dochter, en het voetbal van mijn zoon. Misschien wat tv-werk. Dat is al druk zat.’

Bij Feyenoord zal hij betrokken blijven, in de toekomst mogelijk als trainer. ‘De deur is hier altijd voor me open is me toegezegd. Dat is mooi. Het is mijn club, Feyenoord. Ik ben heel blij dat ik ben teruggekeerd.’