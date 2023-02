Opnieuw knullige uitschakeling Ajax in Europees voetbal

Ajax-speler Davy Klaassen wordt opgevangen door twee verdedigers van Union Berlin. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Of het nu tegen Tottenham Hotspur was, Valencia, Atalanta, Getafe, AS Roma of donderdag tegen Union Berlin, bij Ajax zullen ze beweren dat tal van uitschakelingen in de laatste jaren onnodig waren. Ze zullen vinden dat ze beter voetbalden. Blablabla. Alleen: de realiteit is anders en treurig, al was de intentie van Ajax donderdag in Berlijn in orde. Aanvallen, dominant zijn. Lef tonen. Het schortte aan de uitvoering.

Ajax, wederom dus uitgeschakeld in Europa, veel vroeger dan de bedoeling was, nu door een taai, nauwelijks te verslaan gezelschap uit Berlijn, met Bayern en Dortmund koploper in de Bundesliga. Union houdt de verdwenen Muur in de stad in ere, maar dan op een voetbalveld, in een klassiek stadion met staanplaatsen dat voetbal ademt in al zijn vurigheid. Union - Ajax 3-1, na de 0-0 van vorige week, betekende tevens de eerste nederlaag van trainer John Heitinga. De hoofdrol bij Union was voor Danilho Doekhi, voormalig kampioen van de eerste divisie met Jong Ajax, doch daarna naar elders vertrokken omdat hij in het forse assortiment centrale verdedigers in Amsterdam niet nodig was.

Het is moeilijk scoren tegen Union, en de opdracht om alsnog de Europa League te bereiken via een tussenronde was na een helft al bijna onmogelijk te vervullen, door een achterstand van 2-0. Calvin Bassey kreeg een kopbal van Doekhi ongelukkig op de hand. Scheidsrechter Carlos del Cerro Grande bekeek de door de VAR aangeboden beelden wel twintig keer, en gaf toen een door Robin Knoche benutte strafschop.

Gerónimo Rulli

Doelman Gerónimo Rulli kreeg zijn hand nog tegen de bal, maar die ging via de paal in het net. De Argentijnse wereldkampioen, de laatste weken goed in vorm, siert deze week de cover van het weekblad Voetbal International, in een geposeerd portret. Schreeuwend, met gebalde vuisten en de uitspraak: ‘Ajax is voor mij de Europese top’. De realiteit is anders. Ajax is geen Europese top meer, zeker niet na de uitverkoop van talent afgelopen zomer.

Rulli ging kort voor rust, vlak nadat Mohamed Kudus scoorde in buitenspelpositie, vreselijk in de fout toen hij een schot van Josip Juranovic door de handen liet glippen. De 2-0 goedmaken bleek te veel gevraagd. De ploeg die zich graag profileert als vaste deelnemer aan de Champions League, was derhalve een figurant in het seizoen dat sowieso al grotendeels is mislukt door het ontslag van trainer Schreuder. Ajax viel al weg uit de elite van Europa door kansloze nederlagen tegen Liverpool en Napoli in de Champions League en wist zich alleen te plaatsen voor de tussenronde, een opstapje naar de Europa League, dankzij de zeges in de groepsfase op Rangers.

Nee, het seizoen biedt oneindig veel stof tot nadenken, al is daar nu even geen tijd voor. De vreugde kan op korte termijn alleen terugkeren door Feyenoord te achterhalen op de ranglijst. De enige verdere winst is het resultaat op transfers van 117 miljoen in het afgelopen half jaar, een paar dagen geleden bekendgemaakt, als gevolg van de uitverkoop.

Moment van hoop

Ajax wist dat het in stadion An der Alten Försterei zou draaien om beuken op een muur, zonder veel kansen, met soms maar drie verdedigers, met goede intenties en na een kleine 40 minuten een kopbal op goal van Edson Alvarez, nadat Ajax in de eerste wedstrijd zelfs geen enkele doelpoging had weten noteren.

Eén moment flakkerde de hoop op, toen Kudus kort na rust scoorde na een goede voorzet van Steven Bergwijn, maar na slechts twee minuten was de marge weer twee goals. Opnieuw won Doekhi een kopduel, nu van Jurriën Timber, nadat Alvarez onder de bal doorkopte. Rulli stond aan de grond genageld. Kudus had de spanning opnieuw kunnen terugbrengen, maar hij schoot van dichtbij naast.

Zo eindigde een troosteloze avond van de Nederlandse clubs in Europa, na de eerdere uitschakeling van PSV. In de achtste finales van de toernooien zijn nu nog twee Nederlandse clubs actief: AZ in de Conference League. Feyenoord, de beste deelnemer van vorig seizoen, in de Europa League.