Opnieuw heeft Feyenoord de fitheid om meer dan 90 minuten te strijden voor de winst

Mathew Ryan, de Australische doelman van AZ, is kansloos op een schot van Marcus Pedersen. De back is op de foto onzichtbaar, maar dankzij zijn schot Feyenoord wint met 2-1. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het Noorse loopwonder Marcus Pedersen, beslisser van de topper Feyenoord - AZ (2-1) in de laatste minuut, onthulde zaterdagnacht zijn geheim. Hij bezoekt een ademhalingscoach. ‘Ik ben altijd een speler geweest die veel rent, maar dankzij de ademhalingscoach kan ik mijn zuurstofniveau verhogen, zodat ik nóg meer kan pushen.’

Feyenoord staat door de winst op de naaste achtervolger wat comfortabeler bovenaan na een zware serie wedstrijden met Utrecht- en Twente-uit en Ajax-, PSV- en AZ-thuis. Er werd telkens gelijkgespeeld en daar leek het tegen AZ ook op uit te draaien.

Tot back Pedersen, tot dan toe vrij ongelukkig met zijn voorzetten vanaf rechts, besloot na een afgeslagen corner vanaf de rand van het strafschopgebied met zijn mindere linkervoet uit te halen. De bal kreeg extra hoogte door een aanraking van AZ-buitenspeler Karlsson en zeilde zo in de kruising.

Een geluksgoal, gaf Feyenoord-coach Slot toe. Maar dat Pedersen nog zo krachtig kon uithalen na zijn onophoudelijke geren over de rechterflank en Karlsson de bal net niet helemaal kon blokkeren zei ook iets over het verschil in fitheid.

Karakter

Daar draaide het op uit, op fitheid, op de wil om te winnen ook, karakter. Feyenoord - AZ viel in voetbaltechnisch opzicht tegen. Strijdlust genoeg, maar door chronische slordigheid aan beide zijden viel er nauwelijks een kans te noteren. Alle doelpunten waren a-typisch. De 0-1 van AZ in de 17de minuut kwam van het hoofd van Feyenoorder Dilrosun na een hoekschop van Karlsson. Aan de 1-1 van Feyenoord op slag van rust, mooi opgezet via schaduwspits Dilrosun en linksbuiten Idrissi en krachtig afgerond met het hoofd door rechtsbuiten Jahanbakhsh, ging hands van Pedersen vooraf.

Misschien was er wat te veel spanning, opperde AZ-coach Jansen. De Kuip werd vooraf opgepookt alsof de Champions League-finale op het programma stond. Oren en ogen werden gegeseld door vuurwerk van alle soorten en maten en door harde housedeunen en spookachtige effecten die bekende liedjes omvormden tot gedrochten.

Tal van belangrijke krachten ontbraken aan beide zijden. Bij Feyenoord werd vooral aanvoerder en spelbepaler Kökcü gemist, Jansen moest door blessures bij liefst vier centrumverdedigers de achttienjarige Wouter Goes opstellen. Daarnaast leken spelers als AZ’er Reijnders en Feyenoorder Timber juist te veel manifestatiedrang met zich mee te torsen om de juiste oplossing te zien.

Weer de laatste minuut

Zo werd het steeds meer een survival of the fittest. En dan voelt Feyenoord zich sterk, al achttien punten pakte de koploper dit seizoen na een achterstand. Al vijf keer scoorde het in de laatste minuut, driemaal veranderde dat de uitslag.

Pedersen is er de personificatie van. Onverdroten bleef hij opstomen, ook al klonk soms gefluit, omdat hij de aangeboren techniek mist om consequent de juiste voortzetting te verzorgen. Pas één assist gaf hij dit seizoen, zaterdag scoorde hij voor het eerst. Toch bleef de in 2021 voor 1 miljoen gekochte back draven, met hoog opgetrokken benen en de borst vooruit.

Ook andere Feyenoorders ogen topfit. AZ-back Kerkez voelde hoe AZ in de slotfase steeds meer achteruit moest. ‘Niet iedereen bij ons was actief op het laatst, had de spirit en energie om te winnen.’

Slot is trots op de arbeidslust van zijn ploeg, omdat die recht doet aan ‘het dna van Feyenoord’, maar vindt wel dat zijn ploeg teveel energie nodig heeft om wedstrijden te winnen. ‘Als we kampioen willen worden moeten we beter gaan voetballen.’

Fitheid als basisvoorwaarde

Met ‘spelversneller’ Kökcü, die geschorst was, moet dat straks weer beter gaan. Kökcü is het meest vooruitgegaan onder Slot, sinds de zomer van 2021 in dienst. De rasvoetballer voelde dat onder deze coach meer van hem gevraagd werd in fysieke zin en blijft na afloop van trainingen op de club aan zichzelf werken.

Ook bezoekt hij een krachttrainer, zoals Dilrosun een looptrainer heeft en Pedersen dus een ademhalingscoach. Slot was van dit laatste niet op de hoogte, maar heeft geen probleem met het bezoek van spelers aan externe specialisten.

Fitheid is een basisvoorwaarde voor de trainer om, simpel gesteld, goed voetbal lang vol te houden. Hij wil dat zijn spelers gezamenlijk 120 kilometer per wedstrijd lopen waarvan een groot deel op maximale snelheid. Gemiddeld kwam zijn ploeg vorig seizoen uit op 36,3 sprints boven de 25 kilometer per uur per wedstrijd, een spectaculaire stijging ten opzichte van het seizoen ervoor.

Slot in een eerder interview: ‘Iedereen binnen de organisatie, zeker ook de fysieke specialisten, daagt zichzelf uit om almaar te verbeteren. Maar de sleutel ligt bij de spelers. Zij moeten het doen.’

Tot de allerlaatste seconde gas blijven geven is ook een kwestie van karakter, vindt verdediger Hancko. En ‘goede karakters’ heeft Feyenoord in overvloed, meent Hancko, zelf ook een fitheidsfreak.

Slot wil er nog niet aan, maar Feyenoord is, met alle topduels achter de rug, titelfavoriet. De spelers praten er onderling al over, vertelde Pedersen. ‘Natuurlijk, je moet erin geloven, daardoor push je jezelf op de training. We willen er nu echt voor vechten.’