Opnieuw geen EK; domper voor armlastige basketbalbond

Laura Westerik, speelster van de Nederlandse basketbalploeg. Beeld Sportsfile via Getty Images

In de uitverkochte Královka Arena van Praag wist Nederland wat het te doen stond tijdens de laatste EK-kwalificatiewedstrijd. Alleen bij een overwinning met zes punten verschil op Tsjechië zouden de Nederlandse basketbalsters voor het eerst in 34 jaar naar het EK gaan.

De ploeg van de Franse bondscoach Julie Barennes begon het cruciale treffen voortvarend. Na het eerste kwart ging Nederland (de huidige nummer 43 van de wereld) met 10-12 aan de leiding. Nog voor rust zette Tsjechië (de mondiale nummer 22) orde op zaken. Halverwege de wedstrijd keken de Nederlandse vrouwen tegen een 31-19-achterstand aan met een schotpercentage van 25 procent. In het derde en vierde kwart kwam de voorsprong van Tsjechië, onder luide aanmoedigingen van het plaatselijke fanfarekorps, geen moment in gevaar.

Het verschil tussen het relatief onervaren Nederlands team, met een handjevol professionele basketbalsters in de gelederen, en de geroutineerde Tsjechische professionals was simpelweg te groot. Lichtpuntje aan Nederlandse zijde was het spel van het 18-jarige talent Iris Vennema (9 punten).

Negatieve spiraal

Het mislopen van het EK is niet alleen voor speelsters en staf een deceptie, zeker ook voor de armlastige Nederlandse basketbalbond. Met kwalificatie voor de Europese titelstrijd zouden de basketbalsters eindelijk de negatieve spiraal van de afgelopen decennia kunnen doorbreken. Door het uitblijven van aansprekende prestaties komen de vrouwen niet in aanmerking voor financiële steun van sportkoepel NOCNSF.

Desondanks wist de basketbalbond anderhalf jaar geleden te verrassen met de aanstelling van de bekende Franse coach Julie Barennes en haar assistent Aurélie Bonnan. In de geheel uit vrouwen bestaande begeleidingsstaf kreeg de bondscoach één heldere opdracht: kwalificatie afdwingen voor het EK van 2023 in Slovenië en Israël.

De druk lag er op om de Nederlandse basketbalsters voor het eerst in 34 jaar naar het Europees Kampioenschap te loodsen. Aanvoerder Laura Cornelius verwoordde het simpel, kort voordat ze afreisde naar Tsjechië: ‘Voor mijn gevoel is het nu of nooit. Als we onze sport groter willen maken in Nederland moet het nu gebeuren met plaatsing voor het EK. Haken we aan of blijven we onderaan bungelen?’

De captain noemde het een knappe zet van de bond om twee goede Franse coaches te strikken voor het nationaal team. ‘Dat is een eerste stap richting professionalisering, maar alles staat of valt met onze prestaties in de zaal. Als speelsters zijn we ons er heel erg van bewust dat we beter moeten presteren, willen we aanspraak maken op financiële steun.’

Verdienen niks

De internationals verdienen niks met hun optreden in het Nederlands team. ‘Daar klagen we niet over. Er is er niks mooiers dan met ‘Nederland’ op de borst te spelen. Maar ik weet ook hoe het eraan toegaat in het buitenland’, aldus Cornelius die in januari overstapte van een Spaanse naar een Turkse club. ‘Andere nationale ploegen beschikken over veel betere faciliteiten en ondersteuning.’ Door het mislopen van het EK zit een financiële injectie er voorlopig niet in.

Cornelius beleefde zondagavond een pijnlijke déjà vu. Twee jaar geleden verkeerde het Nederlands basketbalteam in exact dezelfde situatie; één zege was de ploeg verwijderd van historische EK-deelname. Nederland verloor het beslissingsduel van Slowakije waarna de verdrietige Cornelius een foto maakte van het scorebord. Die foto diende voor haar ter inspiratie; de pijn die na die nederlaag voelde, wilde ze nooit meer meemaken. Het mocht niet baten.