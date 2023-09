Opnieuw een wrede uitnederlaag van het Manchester United van Erik ten Hag bij Arsenal

Erik ten Hag tijdens Arsenal - Manchester United. Beeld REUTERS

Een paar inches was Erik ten Hag verwijderd van zijn eerste uitzege met Manchester United tegen een topteam. Er waren 88 minuten gespeeld in het kolkende Emirates stadion. Bij een 1-1-stand was Arsenal naarstig op zoek naar een winnende treffer, maar opeens was daar de counter, het scherpste wapen van Ten Hags team. De nieuwe spits Rasmus Højlund, twintig minuten eerder ingevallen, legde de bal op Casemiro die een andere invaller, Alejandro Garnacho vrij de doelman speelde. De jonge Argentijn schoot beheerst raak.

Het gejuich van Manchester was voorbarig. In een West-Londens kantoorpand, het beruchte VAR-honk, had de videoscheidsrechter zijn virtuele linialen erbij gepakt. Groot was de bevrijding van het thuispubliek toen Jarred Gilbert oordeelde dat Garnacho buitenspel had gestaan, al was dat amper te bepalen. Het oordeel gaf een vermoeid Arsenal nieuwe krachten. In de acht minuten die scheidsrechter Anthony Taylor had gegeven wegens aanhoudend tijdrekken van de bezoekers, schoot Arsenal twee keer raak. Langs de lijn keek Ten Hag vol ongeloof toe.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

De Tukker had dit scenario al eens gezien. Begin dit jaar won Arsenal op vrijwel dezelfde wijze: een vroege voorsprong van United door een schitterend doelpunt van Marcus Rashford, waarna Arsenal in de slotfase toch nog de drie punten pakte (3-2). De openingstreffer die Rashford deze keer na 27 minuten spelen maakte, kwam helemaal uit het niets. Arsenals schaduwaanvaller Kai Havertz leed balverlies, waarna Christian Eriksen een sublieme pass gaf op Rashford, die hard en precies binnenschoot. Een Italiaans jarentachtigteam zou trots zijn op deze counter.

Spannende topper

Net als later in deze spannende topper kwam er een snel einde aan de vreugde bij de Mancunians, die speelden in de zwart-witte strepen die normaal gesproken te bewonderen zijn bij Juventus en Newcastle United. Binnen een minuut combineerde Arsenal op de vijandelijke helft, op een wijze die past bij deze technisch vaardige ploeg. De bal kwam terecht bij Martin Ødegaard, die de bal op meedogenloze wijze achter André Onana schoot. Een stukje snelrecht in het voetbal. De heatmap van Manchester lag tot dan toe vooral in de eigen zestien.

De eerste kans van Arsenal was na ruim tien minuten gekomen toen een vrijstaande Havertz van dichtbij kon binnenschieten, maar over de bal heen maaide. Een gevoel van medelijden voor deze 24-jarige Duitser misstaat niet. Na drie tegenvallende jaren bij Chelsea – al scoorde hij de enige treffer in de gewonnen Champions League-finale van 2021 – was de flegmatieke Aachenaar voor omgerekend 75 miljoen euro naar Arsenal gekomen. Vanaf de linkerzijde moest hij Ødegaard helpen bij het zoeken naar openingen in vijandelijke verdedigingen.

Maar de komst van de op twee na duurste speler uit de clubgeschiedenis lijkt het vloeiende spel dat Arsenal afgelopen seizoen had laten zien, te verstoren. Het is een goede, sympathieke speler, maar wel eentje voor wie nog een positie moet worden uitgevonden. In de tweede helft leek Havertz echter voor een beslissing te zorgen toen hij op weg naar het vijandelijke doel omver werd gelopen door twee Manchester-spelers. Scheidsrechter Taylor wees naar de stip, maar werd door de VAR geadviseerd de veldcamera te raadplegen. Geen strafschop, derhalve.

In de warme nazomerlucht

Arsenal bleef zoeken, maar de aankomende tegenstander van PSV oogde vermoeid. Dat gold vooral voor goudhaantje Bukayo Saka, die zijn 84ste competitieve wedstrijd op rij speelde, een record. Nadat Havertz was vervangen door Fabio Vieria, werd Arsenal gevaarlijker. Zeker na de afgekeurde goal van Garnacho hing er een doelpunt van de Gunners in de warme nazomerlucht. Na een hoekschop van Saka belandde de bal bij de vrijstaande ­Declan Rice. Via Jonny Evans, de 35-jarige die door Ten Hag tot ieders verrassing is gekocht van Leicester, schoot hij de bal in de korte hoek.

Het was de eerste goal van de duurste aankoop uit de geschiedenis van Arsenal, eentje die anders dan Havertz geheel aan de verwachtingen voldoet. Nu was het United dat moest komen, en werd getrakteerd op een counter die door Gabriel Jesus op laconieke wijze werd afgerond. Na afloop klaagde Ten Hag over de scheidsrechter. Het doelpunt van Garnacho was niet buitenspel, oordeelde de manager, Højlund had een strafschop verdiend en hij had een overtreding op Johnny Evans gezien bij Rice’s doelpunt. Feit is dat zijn ploeg na vier wedstrijden, twee terechte nederlagen en twee gelukkige zeges, op de elfde plaats staat.