Opnieuw (bronzen) succes voor Sanne van Dijke, maar de judoka wil voor titels gaan

Sanne Van Dijke op de WK in Tasjkent. Beeld AFP

De bronzen plak, dezelfde kleur als in Tokio, van de 27-jarige judoka was een welkome opsteker voor de Nederlandse ploeg, die de eerste vijf dagen weinig succesvol was op de WK. De judoka’s werden vroeg uitgeschakeld, onder wie Noël van ‘t End, de wereldkampioen van 2019 in de klasse tot 90 kilogram.

De judobond heeft zich als doel gesteld om drie medailles en zes top-7-plekken te veroveren op de WK - na de Olympische Spelen het belangrijkste toernooi bij judo. De komende twee dagen komen met Roy Meyer, Jur Spijkers, Michael Korrel en Guusje Steenhuis nog kanshebbers voor het podium in actie. Het Nederlandse judo kan een aantal medailles wel gebruiken.

Door tegenvallende prestaties op de laatste twee Olympische Spelen in Rio en Tokio (elk één keer brons) verlaagde NOCNSF de jaarlijkse subsidie met een paar procent, tot ongeveer 1,7 miljoen euro. Daarmee is judo nog altijd een van de sporten waarin de nationale sportkoepel het meeste investeert - mede door de goede resultaten uit het verleden.

Laatste jaren de beste prestaties

Van Dijke behaalde de laatste jaren de beste prestaties. De Brabantse toonde zich de de meest constante Nederlandse judoka. Ze werd twee keer Europees kampioen, won tweemaal WK-brons en pakte dus de enige olympische plak in Tokio, in een klasse die mondiaal sterk bezet is en waarin ze, voor de Spelen, de voorkeur kreeg boven landgenote Kim Polling.

‘Ik laat al een tijdje zien dat ik zeer constant ben en dat is uitzonderlijk in een lastige en onvergeeflijke sport. Eén foutje of onoplettendheid kan al fataal zijn’, zei Van Dijke telefonisch vanuit Tasjkent. ‘Maar ik ben er eerlijk gezegd niet mee bezig dat ik daardoor ook waardevol ben voor de judobond. Ik kijk vooral naar mezelf.’

De nummer twee van de wereldranglijst had na Tokio een paar maanden nodig om het innerlijke vuur weer aan te wakkeren. Met het winnen van een olympische plak had ze al haar doelen behaald die ze zich als kind had gesteld. ‘Maar ik voel dat er meer in zit en wil voor de wereldtitel en olympische titel gaan.’

Grote glimlach

Het was geen geheim dat Van Dijke, die in de kwartfinales van de Kroatische Lara Cvjetko verloor en daardoor de kans op goud of zilver in rook zag opgaan, niet voor een bronzen medaille naar Oezbekistan was afgereisd. Toch verscheen een grote glimlach op haar gezicht nadat ze in de strijd om het brons haar geblesseerde tegenstander Shiho Tanaka onder luid applaus vanaf de tribunes van de mat had gedragen.

‘Ik begin een beetje ongeduldig te worden, want ik weet dat de wereldtitel erin zit’, zei Van Dijke. ‘Toch voelt deze bronzen plak heel goed. Ik besef dat een WK-medaille je niet zomaar gegeven is. Maar voordat ik stop met judo wil ik mijn andere twee doelen behaald hebben.’