Opmerkelijk: twee Slovenen aan de leiding van de Giro

Voor veel renners voelde het donderdag alsof de Giro een nieuwe start kende. Sprinters als Caleb Ewan en Elia Viviani hielden het voor gezien, klimmers roken voor het eerst in twaalf dagen hun kans. Al snel in de wedstrijd formeerde zich een kopgroep van 25 renners. Daarvan bleven er in de straten van finishplaats Pinerolo vijf over, onder wie Cesare Benedetti, ­normaliter knechtend voor zijn ploeggenoot Pascal Ackermann van Bora Hansgrohe.

31 jaar is de Italiaan, maar zijn erelijst vermeldde tot aan donderdag nul overwinningen. In Pinerolo maakte hij een einde aan die hatelijke nul door de sprint te winnen van Damiano Caruso en Edward Dunbar, die hij in de laatste 200 meter had bijgehaald. Mooi was de manier waarop hij over de streep kwam: niet met de handen omhoog, maar slaand op zijn stuur, alsof hij ­potverdorie ook niet geloofde wat hij zojuist had geflikt. ‘Ik ben geen talent, geen winnaar’, moest hij naderhand toegeven. ‘Maar vandaag heb ik mijn kans gegrepen.’

Hetzelfde gold ook voor Jan Polanc, die met de groep van 25 was meegesprongen om de belangen van roze­truidrager Conti te verdedigen. Maar toen de vluchters eenmaal een grote voorsprong hadden opgebouwd, had hij ineens kans om de nieuwe leider te worden. Polanc moest afhaken op de laatste klim, maar hield genoeg tijd over om het roze te grijpen.

Met Polanc op één en topfavoriet ­Primoz Roglic op twee bloeit het ­Sloveense wielrennen als nooit tevoren. Met de successen komen ook de vragen, zeker nu de internationale wielerunie UCI onderzoek doet naar Milan Erzen, ontdekker van tal van Sloveense talenten.

Hij zou banden hebben met de Duitse dokter Mark Schmidt, wiens naam wordt genoemd in diverse ­dopingzaken. Ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma ontkende tegen het AD met klem dat Erzen ooit iets te maken heeft gehad met Roglic.

De Sloveen, die nu op 4.07 minuten van Polanc staat, verloor donderdag ­alleen wat tijd aan Miguel Angel López en Mikel Landa. Vrijdag staat er opnieuw een bergetappe op het programma. De rit eindigt met een 20 kilometer lange klim naar Ceresole Reale.