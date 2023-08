Opluchting na eerste zege van ambitieus NEC verdrijft voor even de crisissfeer uit Nijmegen

NEC-doelman Jasper Cillessen tijdens het duel met RKC. Beeld ANP

Terwijl de spelers van NEC gezamenlijk de bevrijdende 2-0 tegen RKC vieren, zakt doelman Jasper Cillessen aan de andere kant van het veld in zijn eentje door zijn knieën. Met de keepershandschoenen om zijn handen balt hij zijn vuisten. De geboren Nijmegenaar knijpt zijn ogen dicht en schreeuwt het uit.

Het was een kreet waarin verschillende emoties samenkwamen, zegt Cillessen niet veel later als hij de pers te woord staat. Onder meer vreugde en blijdschap, maar toch ook vooral opluchting na een roerige week. Ja, hij is een jongen van de club. ‘Er stond de nodige druk op deze wedstrijd.’

Met de overwinning op RKC (3-0) herstelde NEC zich enigszins van een zwakke competitiestart en voorkwam al vroeg in het seizoen de eerste echte crisis. De ploeg van trainer Rogier Meijer verloor de eerste twee wedstrijden van Excelsior (dat werkt met de kleinste begroting in de eredivisie) en promovendus Heracles. Na de nederlaag in Almelo wachtte een groep boze supporters de spelersbus op.

Ticket voor Europees voetbal

De belabberde start en het vertoonde spel stroken niet met de torenhoge ambities van de club en de bijbehorende verwachtingen van de supporters. Sinds NEC in 2021 promoveerde naar de eredivisie is het doel duidelijk. Aan de hand van miljardair en investeerder Marcel Boekhoorn willen de Nijmegenaren bij de bovenste acht eindigen om zo een ticket voor Europees voetbal te bemachtigen.

‘Ik loop al wat langer mee, dus ken deze taferelen’, zegt Cillessen (34) over de spelersbus die vorige week werd opgewacht. De oud-doelman van Ajax, Barcelona en Valencia was een van de spelers die met de supporters in gesprek gingen. ‘Maar de jonge jongens hebben dit niet eerder meegemaakt. Op hen heeft het indruk gemaakt.’

De onvrede is ook een echo uit het afgelopen seizoen. NEC sloot de competitie met vijf punten uit de laatste acht wedstrijden dramatisch af en eindigde op plek twaalf. Bovendien won het slechts drie van de zeventien thuiswedstrijden en kon het behoudende spel de supporters maar matig bekoren. Daarvoor houden de fans trainer Meijer verantwoordelijk. ‘Meijer rot op’, klonk het al meermaals dit seizoen.

Matige start

De hoofdpersoon zelf wil niet te veel uitweiden over het chagrijn dat na een matige start snel weer de kop is opgestoken. ‘Dat leeft misschien bij de supporters, maar niet bij ons’, zegt hij. ‘Ik kan niet te veel terugkijken, we hebben een heel nieuwe selectie.’

Daarmee zegt Meijer niks te veel. Vijftien spelers vertrokken. Daarvoor kwamen elf anderen in de plaats, onder wie Bas Dost. De 34-jarige spits, die vorig jaar onder contract stond bij Utrecht, was transfervrij en werd afgelopen week vastgelegd. Ook Vitesse, Heracles en PEC zouden interesse in de achttienvoudig international hebben gehad. Maar die clubs konden volgens De Gelderlander niet voldoen aan de salariseisen van naar verluidt vijf ton.

In het Goffert-stadion gaan de supporters zaterdagavond massaal staan als de boomlange spits (1.96 meter) een kwartier voor tijd zijn eerste minuten in het NEC-shirt maakt. Met een kopbal bereidt hij in de slotfase het tweede doelpunt van Magnus Mattsson voor. Ook de ingevallen Rober González scoort nog. ’Dost zorgde voor nieuwe energie in het stadion en de ploeg’, zegt Meijer.

Hyperambitieus en aanvallender

Samen met de ervaren Lasse Schöne, Bram Nuytinck en Cillessen moet Dost de leider worden van het hyperambitieuze en aanvallender ingestelde NEC, al plaatst Meijer een kanttekening. Ja, hij heeft een aantal grote namen in zijn ploeg, maar er moet ook naar de spelers daaromheen worden gekeken. ‘Dat zijn veelal onbekende of jonge jongens die voor het eerst in de eredivisie spelen. Dat heeft tijd nodig.’

Zo knokt Meijer met NEC niet alleen voor een plek in de play-offs maar ook tegen de altijd torenhoge ambitie van de club. Zelf zegt hij daarover: ‘Hoge ambities zijn leuk, ik hou daar wel van, maar ze zijn niet altijd realistisch.’ Hij benadrukt nog maar eens dat NEC een ploeg in opbouw is.

Cillessen houdt zich op de vlakte als de ambities van de club ter sprake komen. Of die ook reëel zijn? Hij kan er weinig over zeggen, zolang de transferwindow nog open is. Wie weet komen er deze week nog vijf spelers bij of vertrekken er nog drie, bedoelt de doelman maar. Hij is blij met de komst van Dost. ‘Een absolute winnaar die zijn enthousiasme overbrengt op de rest van de groep.’

Na het laatste fluitsignaal verdrijven opluchting en opgetogenheid voor even de crisissfeer uit Nijmegen. De club is na drie wedstrijden van de hatelijke nul punten af. Maar om te zeggen dat de zorgen daarmee tot het verleden behoren, is te prematuur. Dat weet ook Meijer: ‘Het is maar één overwinning.’