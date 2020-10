Opluchting groot bij honkbalkampioen Los Angeles Dodgers

De Los Angeles Dodgers vieren het kampioenschap van de MLB na de overwinning op de Tampa Bay Rays. Beeld AFP

Sinds 2013 haalde de club uit Californië elk jaar minstens de kwartfinale van de competitie, maar telkens ging het mis. Pijnlijk waren vooral de nederlagen in de finales van 2017 en 2018, respectievelijk tegen Houston Astros en Boston Red Sox. Van de twee opponenten werd later bewezen dat ze hadden valsgespeeld in hun kampioensjaren. Het vergrootte de pijn bij de Dodgers, maar ook de gunfactor bij de Amerikaanse honkballiefhebbers.

Voor hun ogen voltrokken de seizoenen van de Dodgers zich als die van een dramaserie. Leek het goed te komen, dan was daar vlak voor de aftiteling de antagonist die een voet tussen de deur plaatste. Altijd stond sterpitcher Clayton Kershaw met lege handen. Met zijn twijfelende optredens in de play-offs werd hij het symbool voor de malheur in Los Angeles. Wie was er dinsdagnacht niet blij voor hem? Op zijn positie is hij een van de besten van zijn generatie. Driemaal werd hij uitgeroepen als beste werper van de MLB, een keer als meest waardevolle speler van de competitie, maar vaak worstelde hij in de cruciale fase van het seizoen.

Voor het eerst in zijn carrière won Kershaw twee wedstrijden in een play-offserie. Tegen Tampa Bay begon hij het eerste en vijfde duel op de heuvel. Beiden werden gewonnen. Toen de titel een feit was, werden de camera’s op hem gericht. De linkshandige werper sloot zijn ogen, richtte zijn gelaat tot de hemel en liet een zucht los waar geen einde aan leek te komen. ‘De missie is compleet,’ sprak hij. ‘Dit is onwerkelijk.’

Werper Kenley Jansen kwam dinsdagnacht niet in actie, na een minder optreden in de verloren vierde wedstrijd. Net als Kershaw behoorde de ‘closer’ tot de kern van de ploeg die de afgelopen zeven seizoenen naast de champagne greep. ‘Dit voelt geweldig, na alles wat we hebben meegemaakt. Niemand pakt ons dit af,’ sprak de man uit Willemstad met de vlag van Curaçao om zijn nek. ‘Dank aan al mijn mensen thuis, die me altijd zijn blijven steunen. Ook jullie zijn kampioenen.’

Opmerkelijk was de rol van een andere sterkhouder, derde honkman Justin Turner. In de achtste inning van de kampioenswedstrijd werd de man met de kenmerkende oranje baard uit de dug-out gehaald vanwege een positieve coronatest. Een uur na de wedstrijd meldde hij zich doodleuk voor een groepsfoto met zijn teamgenoten, en poseerde hij met de trofee die van hand tot hand ging. Was het van een zevende wedstrijd gekomen, dan was die ongetwijfeld uitgesteld.

In zeker opzicht was het een passend einde van een vreemd seizoen. Door de coronapandemie bleven er zestig van de gebruikelijke 162 wedstrijden per club over. Gedurende het seizoen kampten meerdere clubs met besmettingen, maar in de laatste paar maanden, met de play-offs in een bubbel, werden er geen meer geregistreerd. Tot dinsdagnacht. De Dodgers, als geen ander een club met gevoel voor drama, stelden opnieuw niet teleur.