Opgeluchte Wüst wil in Beijing de kroon op haar carrière zetten

Ireen Wüst (voorop) in haar rit tegen Irene Schouten. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Nog een keer. Als sporters iets ouder worden komt er altijd een moment dat ze die drie woorden uit gaan spreken. Nog een keer willen ze op het podium staan. Nog een keer een titel pakken. Of nog een keer een Olympische Spelen meemaken. Nog een keer willen ze laten zien dat ze het nog kunnen zoals vroeger.

Jorien ter Mors (32) en Ireen Wüst (35) zeiden het gisteren allebei na hun ritten op de 1.500 meter op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). In 2014 won Ter Mors olympisch goud op de afstand, vier jaar later Wüst. De regerend kampioen werd nu op het OKT tweede en mag een vijfde keer naar de Spelen. Opgelucht, maar toch vol bravoure stond Wüst te vertellen dat ze dacht dat ze het straks nog wel een keer kon flikken in Beijing. ‘Ik wil heel graag een mooie kroon op mijn carrière zetten.’

Roemloos

Bij Ter Mors is een iets kleinere wens overgebleven. Ze was net roemloos dertiende geworden en mag niet naar Beijing. Met tranen in de ogen vertelde ze dat ze overweegt te stoppen met schaatsen, al wil ze dat besluit nog niet definitief nemen. ‘Het zou gewoon mooi zijn als ik nog een keer hard zou kunnen rondrijden’, zei ze.

De Twentse heeft de afgelopen al vaker gespeeld met de gedachte om te stoppen. ‘Ik wil vechten om beter te worden’, zei ze aan het begin van het seizoen ‘maar ik ben steeds aan het vechten geweest om zo goed te worden als ik was.’ En goed was ze, op de langebaan (drie keer olympisch goud en drie WK titels) én bij het shorttrack (olympisch brons, zilver op WK, EK met goud).

Ze lijkt nu de conclusie te trekken dat het mooi is geweest. Het lijf wil niet meer zoals vroeger en het overlijden van haar zus eerder dit jaar eist zijn tol. ‘Ik wist ook niet dat het zo’n dubieus jaar zou worden. Dat maakt het er niet makkelijker op als je ouder wordt. Het is gewoon teveel allemaal.’

Nog een keer ‘favoriete afstand’ winnen

Wüst heeft al eerder laten weten na dit seizoen te stoppen, maar mag nog een paar maanden hopen dat ze nog een keer haar ‘favoriete afstand’ kan winnen. Op de vier Spelen waarop ze eerder meedeed eindigde ze steeds op het podium: twee keer goud, een keer zilver en een keer brons.

‘Ik besefte het opeens toen ik gisteren als voorbereiding oude ritten terugkeek, hoe uniek dat is’, zei ze. ‘Toen dacht ik: nu moet en zal ik me ook plaatsen.’

Op de 1.500 meter is ze nog altijd Nederlands recordhouder. Haar eerste record reed ze in 2005 toen het nog met 1.155,43 op naam van Marrit Leenstra stond. Sindsdien heeft ze het vier keer aangescherpt en er in totaal maar liefst bijna 5 seconden van afgesnoept: in maart 2019 reed ze 1.50,71. In die race reed de Japanse Miho Takagi ook het huidige wereldrecord: 1.49,83.

Wüst bleef diezelfde Takagi in 2018 in Pyeongchang nog voor en won goud. En ook op de WK Afstanden in 2020 haalde ze nog goud. Maar sindsdien is ze wereldwijd en ook nationaal niet meer de beste op de 1.500 meter. Op de wereldbekers dit jaar stak Takagi er met kop en schouders bovenuit. En op het OKT werd Wüst voor de tweede keer dit jaar in Heerenveen verslagen door Antoinette de Jong.

Verrassende derde plek

Net als op de NK Afstanden won de Friezin, nu in 1.53,62. Daarmee plaatste ze zich – na de 1.000 en 3.000 meter – voor haar derde afstand op de Winterspelen. De derde olympische plek op de 1.500 werd verrassend in de wacht gesleept door Marijke Groenewoud (1.53,99).

Wüst was na de race dan ook zichtbaar opgelucht dat ze zich had geplaatst. Haar laatste ronde was niet zo sterk en dus vroeg ze zich af of haar 1.53.88 goed genoeg zou zijn. ‘Het was een hard gelag en heel zuur geweest als ik niet zou zijn gegaan.’ Maar toen dat duidelijk was, kwam meteen de bravoure en hoop op een laatste kunstje weer terug.

‘We gaan natuurlijk niet om de boel op te vullen’, zei ze. Ze put hoop uit haar degelijke voorseizoen, waar ze op de wereldbekers twee vierde plekken en een tweede plek schaatst. Voor Wüst is dat meer dan genoeg om de olympische droom levend te houden.

‘Er zat nu nog meer druk op dan anders’, verklaarde ze de zucht van verlichting toen duidelijk was dat ze haar titel mocht verdedigen. ‘Ja, weet je. Het is toch je laatste kans.’