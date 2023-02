Opgejaagd door het publiek loopt Femke Bol een wereldrecord: ‘Niet net, maar dik’. En ‘clean’

Femke Bol gaan juichend over de finish. Ze is nationaal kampioen op de 400 meter in een wereldrecord.

Femke Bol hoopte op de NK indoor atletiek een wereldrecord te lopen op de 400 meter. Hoewel niet al haar wensen uitkomen, gebeurde dat zondag wel. Bol liep in Apeldoorn een 41 jaar oud wereldrecord uit de boeken.

Een besmet wereldrecord nog wel, want er wordt al decennia aangenomen dat de Tsjechische Jarmila Kratochvilova haar toptijd in 1982 liep met behulp van verboden stimulerende middelen. Die werden in het toenmalige Oostblok veel gebruikt. ‘Ze liepen toen niet op een eerlijke manier. Ik vind het zo mooi dat zo’n tijd er nu uit wordt gelopen, want je wilt een ‘cleane’ tijd. En’, zegt Bol als ze naar zichzelf wijst, ‘die is er nu.’

Kratochvilova hield het record decennialang op 49,59 seconden. Bol dook daar op de snelle indoorbaan van Apeldoorn onder met een tijd van 49,26 seconden. Dat is een flinke verbetering: 0,33 seconden in twee rondjes van 200 meter. Haar oude nationale record stond sinds vorig jaar op 50,30.

Reuzesprong

Meer dan een seconde verbetering geldt als een reuzensprong op dit atletieknummer. Waar dat door komt? Deels komt haar progressie van de afgelopen jaren door toegenomen kennis in de trainingsleer, denkt ze. Deels is het haar zeldzame aanleg. Ook recente innovaties in spikes hebben wellicht geholpen. ‘Dat we nu harder kunnen dan toen, is omdat er nu veel technologie bij is gekomen. Maar we zijn ook gewoon sterk en weten zoveel meer van dit onderdeel. Het is allang niet meer 400 meter lang sprinten en dan maar zien waar het eindigt.’

Nadat het besef van haar wereldprestatie na een uur nog altijd niet was ingedaald, analyseerde Bol met een piepkleine medaille om haar nek – ze was vanzelfsprekend Nederlands kampioen geworden – wat de sleutel was tot haar opmerkelijke verbetering. ‘Ik moet net niet lekker lopen voor mijn gevoel, dan gaat het goed.’ Dat wist de 22-jarige atlete al langer, maar het lukte steeds niet. ‘Want ik houd ervan lekker te lopen en ik wil me daarom ergens in mijn race even lekker voelen.’

Vorige week, bij de internationale indoorwedstrijd in het Franse Metz, verbeterde Bol haar record al op de 400 meter naar 49,96. ‘Dat was een goede tijd, maar ik zag veel dingen die beter konden.’ Daardoor besefte ze dat een wereldrecord wel eens zou kunnen lukken, nota bene in eigen land. Maar ja, dat stukje van een paar meter comfort kon de poging in de weg zitten.

Een we-reld-re-cord!

Bol: ‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik me nergens lekker moet voelen. Geen moment. Mijn coach zei dat ik er sterk genoeg voor was. Alles, elke meter, moet oncomfortabel zijn en de laatste vijftig meter zie je dan wel of het goed gaat of niet. En het ging goed: een we-reld-re-cord! En ik loop die niet nét, ik loop hem dik. Het was de ideale race, zo voor het thuispubliek.’

Dat extraatje gebruiken was een van de tips van haar trainer Laurent Meuwly. ‘Hij zei: neem het publiek mee, geniet ervan en laat je als het ware ophypen. Het publiek was geweldig vandaag.’

Het ongebruikelijk grote aantal toeschouwers was dan ook voornamelijk voor Femke Bol naar het NK gekomen. Her en der sloegen mensen de hand voor de mond in ongeloof toen ze de recordtijd vernamen. Dat deed ook de enige loopster die Bol weerwerk bood: Lieke Klaver. In het spoor van Bol liep zij ook een toptijd en ruimschoots een persoonlijk record: 50,34.

Europese titel

Over twee weken gaat Bol proberen voor de tweede keer de Europese titel indoor op de 400 meter te veroveren. Maar ‘indoor’ staat in de wereld van Bol in dienst van ‘outdoor’. ‘Dit belooft heel wat voor het outdoor-seizoen’, jubelde Bol. Maar verwacht haar in de buitenlucht niet op de 400 meter vlak, althans niet op het WK in augustus in Boedapest. ‘Horden blijft mijn onderdeel. Het grote doel is dit jaar: 14 passen.’

Bol hoopt door 14 in plaats van de 15 gebruikelijke passen tussen de horden te nemen een aanval te kunnen doen op de ongenaakbare olympisch kampioen en wereldrecordhouder op de 400 meter horden, Sydney McLaughlin. ‘Ik heb nog nooit WK-goud gehaald. Als ik de 400 vlak erbij doe, verkleint dat mijn kansen op de horden. Ik moet alles op alles zetten om zo dicht mogelijk bij Sydney te komen.’

Eerst maar eens haar wereldrecord laten indalen, de toptijd die ze mogelijk ook dankt aan de grotere passen die ze is neemt dankzij haar hordentraining. ‘Misschien helpt het dat ik grotere passen ben gaan maken.’ Hoe het behalen daarvan zich verhoudt tot medailles, zoals de olympische bronzen plak op de 400 meter horden in Tokio? Bol lacht: ‘Medailles worden nooit meer afgepakt.’