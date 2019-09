Opgave Djokovic biedt Federer kans

Novak Djokovic. Beeld AFP

Over de pijn aan zijn linkerschouder wilde Novak Djokovic niet uitweiden nadat hij maandagnacht, in de vierde ronde van de US Open, na twee verloren sets had opgegeven. De oorzaak bleef onbesproken, de aard werd niet benoemd. Al wat de nummer één prijsgaf, was dat hij al een flinke tijd last heeft van het gewricht dat cruciaal is voor de backhand, zijn beste slag. ‘De pijn is al weken constant.’

Weken? Vijf weken voor aanvang van de US open speelde Djokovic de langste finale op Wimbledon. Hij werd bijna vijf uur lang bestookt met messcherpe aanvalsballen van Roger Federer, die de finale weliswaar verloor maar meer punten scoorde: 219 om 203. Zou die monsterpartij, die eindigde met een tiebreak van 13-12, Djokovic nog parten spelen? Kunnen de hardnekkige schouderklachten op die onvergetelijke zomermiddag zijn ontstaan?

Het is een even onbewijsbare als prikkelende gedachte gezien de consequentie die het afhaken van Djokovic vooral voor Federer kan hebben. Volgens het speelschema zouden ze elkaar in de halve finale treffen, een schrikbeeld voor de Zwitser. Hij heeft in New York sinds 2009 niet meer gewonnen van Djokovic. In 2010 en 2011 verloor hij zelfs na een matchpoint te hebben gehad, net als afgelopen Wimbledon.

Zonder Djokovic, die vier van de laatste vijf grandslamtitels won, ligt de weg naar de finale open voor de eerzuchtige 38-jarige routinier.

De meest voor de hand liggende andere finalist is Rafael Nadal, die Federer in de halve finale van Wimbledon nog versloeg.

‘Nog vele jaren’

Federer won in New York vijfmaal op rij, maar hij greep de hoofdprijs in 2008 voor het laatst. Gezien de uitzonderlijk vorm waarin Djokovic de laatste anderhalf jaar verkeerde leek de kans klein dat hij zijn erelijst met een 21ste grandslamtitel zou uitbreiden. Het leek waarschijnlijker dat de Serviër met zijn 17de titel op dat grandslamrecord zou inlopen.

In New York liet Djokovic zonder omhaal van woorden weten dat hij graag net zou lang zou doorspelen als de zes jaar oudere Zwitser. ‘Het is geen geheim dat ik natuurlijk als doel heb de meeste slams te winnen, en Rogers record wil verbeteren. Het is een lange weg, maar ik ben van plan nog vele jaren te spelen.’

Als Djokovic gezond blijft is de kans nog steeds reëel dat hij Federers record verbetert, maar het is allerminst vanzelfsprekend dat zijn lichaam net zo lang meegaat. In 2017 was hij langdurig uitgeschakeld door een elleboogblessure die hem de lust tot tennissen volledig benam. Hij heeft al vaker met pijn moeten opgegeven: zesmaal tijdens grandslamtoernooien en dertien maal in zijn loopbaan.

Hoe lang Djokovic ditmaal geblesseerd rust moet houden, is een vraag die Federer deze week niet zal bezighouden. Hij zal al zijn ervaring aanwenden om punt voor punt, rally voor rally, partij voor partij toe te werken naar het doel waaraan hij zo min mogelijk gedachten moet zien te wijden: zijn zesde titel in New York.