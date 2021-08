Openwaterzwemster Van Rouwendaal viert zilveren medaille: ‘Mijn beste race ooit’

Sharon van Rouwendaal met haar zilveren medaille. Beeld EPA

Van Rouwendaal, de kampioen van Rio 2016, wist waar ze over sprak. Ze had de zilveren plak maar ternauwernood uit het water getrokken, want in de laatste van zeven ronden stond zelfs zij, de erkende diesel, de onvermoeibare Miss Duracell, op breken. ‘In dat laatste rondje voelde ik de hitte op mijn lichaam. Ik moest echt oppassen. Als ik aanzette, voelde ik dat over mijn hele lijf’, was haar eerste reactie na afloop, op weg naar het golfkarretje dat haar naar de huldiging ging rijden.

Een uur later kon ze tevreden vaststellen dat ze alles goed had gedaan. Van Rouwendaal, trainend in Duitsland bij coach Bernd Berkhahn, had toen al gehoord dat de twee Duitse zwemsters, collega’s Leonie Beck en Finnia Wunram, te snel hun neus aan het venster hadden gestoken. Kapot, opgebrand, niet meer tot de beslissende eindsprint in staat.

De Nederlandse aas had haar race keurig ingedeeld, om pas in de laatste twee ronden naar het front op te schuiven. Haar coach Thijs Hagelstein en haar trainer Berkhahn prezen hun pupil voor de gehanteerde tactiek. De zwemster gaf zichzelf ook een uitbundige klop op de schouder. ‘In Rio was ik een baanzwemster die in het openwater niet anders kan dan wegzwemmen van de anderen. Nu ben ik een openwaterzwemmer die kan wachten tot de sprint. Echt, dit was mijn beste race ooit.’

Ze erkende het meesterschap van Cunha zonder mankeren. In de eindsprint scheelde het uiteindelijk 0,9 seconde. Het was de Australische Kareena Lee die aan de zijde van de Nederlandse maar niet wilde opgeven en als het ware remde. Volgens coach Hagelstein had dat niet uitgemaakt. Trainer Berkhahn vond van wel. Van Rouwendaal zelf was naar eigen zeggen vooral bezig geweest om Lee achter zich te houden.

In de laatste honderden meter naar de finishstraat, had zij beperkt zicht gehad. ‘Cunha gebruikt haar beenslag. Een aandrijfkick ja. Het spettert flink.’

Uiteindelijk woog zij al zwemmend aan de linkerkant van Cunha haar kansen en dacht ‘niet te hebberig zijn’. Voor brons had ze niet getekend.

Zilver en goud

Het was volgens de Europees kampioen van mei een andere olympische race geweest dan in 2016. ‘Ik was favoriet.’ Anderen weten al een tijdje dat je Van Rouwendaal niet moet laten wegzwemmen. Ze was dat in Tokio ook in het geheel niet van plan geweest. In de hitte is een extra manoeuvre te vroeg in de koers een inspanning, waarvoor de prijs wordt betaald.

Van Rouwendaal omzeilde al die problemen, schatte haar eigen kracht juist in en kan als eerste marathonzwemster in de geschiedenis bogen op twee medailles: zilver en goud. Ze had eerst willen zeggen dat ze de eerste en enige marathonzwemmer was met twee plakken. Maar er was iets met een Duitser, had ze opgevangen.

Thomas Lurz won in 2008 brons (twee plaatsen achter de Nederlander Maarten van der Weijen) en in 2012 zilver. Als je in Duitsland zwemt, zoals Van Rouwendaal dat sinds augustus 2020 doet, moet je je eigen wikipedia wel op orde hebben. Dat is deze vrouw toevertrouwd.

Haar toewijding aan een van de zwaarste onderdelen uit de topsport is zo groot dat zij al heeft toegezegd in Parijs 2024 haar derde olympische optreden te willen maken. Drie medailles, sluit het niet uit, zou haar uniek maken.